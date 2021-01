Levandowski a été le pionnier de la technologie des voitures autonomes chez Google et a gagné des millions. Il a quitté la société pour fonder Otto, une start-up de camions autonomes qu’il a vendue au géant Uber en 2016 pour un montant estimé à 680 millions de dollars. Un an plus tard, l’unité de voiture autonome de Google Waymo a poursuivi Uber en alléguant que Levandowski avait emporté avec lui des milliers de fichiers Google, y compris des conceptions de produits confidentiels, avant de partir.

Le président Donald Trump a gracié mercredi Anthony Levandowski, ancien ingénieur de Google et Uber et expert en voiture autonome qui a été condamné à 18 mois de prison en août 2020 pour avoir volé des secrets commerciaux à Google.

Mais en août 2019, les procureurs fédéraux ont inculpé Levandowski de 33 chefs de vol et de tentative de vol. En mars de l’année dernière, Levandowski a plaidé coupable à un chef d’accusation de vol de secrets commerciaux et a admis avoir téléchargé des milliers de documents internes de Google sur son ordinateur personnel. En plus de la peine de 18 mois, il a également été condamné à payer une amende de 95 000 $ et 756 500 $ de dédommagement. Un juge a accepté de laisser Levandowski rester hors de prison jusqu’à la fin de la pandémie de coronavirus.

« Monsieur. Levandowski a payé un prix important pour ses actions et prévoit de consacrer ses talents à l’avancement du bien public », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué le dernier jour de la présidence de Trump annonçant le pardon avec des dizaines d’autres. La Maison Blanche a appelé Levandowski «un entrepreneur américain qui a dirigé les efforts de Google pour créer une technologie de conduite autonome».

Parmi les personnes soutenant la grâce figurent le milliardaire de la Silicon Valley, Peter Thiel, un partisan de longue date de Trump, et le fondateur d’Oculus, Palmer Luckey, qui a déjà donné de l’argent à une organisation à but non lucratif pro-Trump associée à la droite alternative.

Un porte-parole de Waymo a refusé de commenter la grâce de Levandowski. Uber n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.