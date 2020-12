WASHINGTON (AP) – Le président Donald Trump a gracié 15 personnes, dont une paire de républicains du Congrès qui étaient de fervents partisans de la première heure, un responsable de la campagne de 2016 pris au piège dans l’enquête sur la Russie et d’anciens entrepreneurs du gouvernement condamnés lors d’un massacre de 2007 à Bagdad.

Les actions de Trump au cours de ses dernières semaines au pouvoir montrent un président qui exerce son pouvoir exécutif pour récompenser les loyalistes et d’autres qui, selon lui, ont été lésés par un système juridique qu’il considère comme biaisé contre lui et ses alliés. Mardi, Trump a délivré les grâces – pas un acte inhabituel pour un président sortant – alors même qu’il refusait de reconnaître publiquement sa défaite électorale au démocrate Joe Biden, qui prêtera serment le 20 janvier.

Trump émettra probablement plus de pardons avant cette date. Lui et ses alliés ont discuté d’une gamme d’autres possibilités, y compris des membres de la famille de Trump et son avocat personnel Rudy Giuliani.

Les personnes graciées mardi comprenaient d’anciens représentants républicains. Duncan Hunter de Californie et Chris Collins de New York, deux des premiers législateurs du GOP à soutenir la campagne présidentielle de Trump en 2016. Trump a également commué les peines de cinq autres personnes, dont l’ancien représentant Steve Stockman du Texas.

Collins, le premier membre du Congrès à approuver Trump à la présidence, a été condamné à deux ans et deux mois de prison fédérale après avoir admis qu’il avait aidé son fils et d’autres personnes à éviter 800000 dollars de pertes boursières lorsqu’il a appris qu’un essai de drogue par un petit pharmaceutique l’entreprise avait échoué.

Hunter a été condamné à 11 mois de prison après avoir plaidé coupable d’avoir volé des fonds de campagne et dépensé de l’argent pour tout, des sorties avec des amis à la fête d’anniversaire de sa fille.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, a déclaré que les pardons pour Hunter et Collins avaient été accordés après «la demande de nombreux membres du Congrès». Elle a noté que Hunter a servi la nation dans les Marines américains et a vu des combats en Irak et en Afghanistan.

Dans le groupe annoncé mardi soir, quatre anciens sous-traitants du gouvernement ont été condamnés dans un massacre de 2007 à Bagdad qui a fait plus d’une douzaine de civils irakiens morts et a provoqué un tollé international sur l’utilisation de gardes de sécurité privés dans une zone de guerre.

Les partisans de Nicholas Slatten, Paul Slough, Evan Liberty et Dustin Heard, les anciens entrepreneurs de Blackwater Worldwide, avaient fait pression pour obtenir des pardons, arguant que les hommes avaient été excessivement punis dans une enquête et des poursuites qui, selon eux, étaient entachées de problèmes et retenaient des preuves à décharge. Tous les quatre purgeaient de longues peines de prison.

Les pardons reflétaient la volonté apparente de Trump de donner le bénéfice du doute aux militaires et aux entrepreneurs américains lorsqu’il s’agit d’actes de violence dans les zones de guerre contre des civils. En novembre dernier, par exemple, il a gracié un ancien commando de l’armée américaine qui devait être jugé l’année prochaine pour le meurtre d’un fabricant de bombes afghan présumé et d’un ancien lieutenant de l’armée condamné pour meurtre pour avoir ordonné à ses hommes de tirer sur trois Afghans.

Trump a également annoncé la grâce pour deux personnes empêtrées dans l’enquête de l’avocat spécial Robert Mueller sur la Russie. L’une concernait le conseiller de campagne de 2016, George Papadopoulos, qui a plaidé coupable d’avoir menti au FBI au sujet d’une conversation dans laquelle il a appris que la Russie avait de la saleté sur l’opposante démocrate de Trump, Hillary Clinton. Le président a également gracié Alex van der Zwaan, un avocat néerlandais qui a été condamné à 30 jours de prison pour avoir menti aux enquêteurs lors de l’enquête Mueller.

Van der Zwaan et Papadopoulos sont les troisième et quatrième accusés à l’enquête sur la Russie à bénéficier de la clémence. En leur pardonnant, Trump a de nouveau visé l’enquête de Mueller et a déployé un effort plus large pour annuler les résultats de l’enquête qui a abouti à des accusations criminelles contre une demi-douzaine d’associés.

Les grâces ont attiré les critiques des principaux démocrates. Le représentant Adam Schiff, D-Californie, le président du Comité permanent de sélection permanent de la Chambre sur le renseignement, a déclaré que le président abusait de son pouvoir.

«Trump distribue des pardons, non sur la base du repentir, de la restitution ou des intérêts de la justice, mais pour récompenser ses amis et alliés politiques, pour protéger ceux qui mentent pour le couvrir, pour abriter les coupables de meurtre de civils et pour minent une enquête qui a révélé des actes répréhensibles massifs », a déclaré Schiff.

Le mois dernier, Trump a gracié l’ancien conseiller à la sécurité nationale Michael Flynn, qui avait plaidé à deux reprises coupable de mensonge au FBI, et des mois plus tôt, il avait commué la peine d’un autre associé, Roger Stone, quelques jours avant qu’il ne se présente en prison.

Trump a accordé environ 2% des pardons demandés au cours de son seul mandat – seulement 27 avant l’annonce de mardi. En comparaison, Barack Obama a accordé 212 ou 6% et George W. Bush a accordé environ 7%, ou 189. George HW Bush, un autre président à mandat unique, a accordé 10% des demandes.

Parmi les personnes graciées par Trump figurait également Phil Lyman, un représentant de l’État de l’Utah qui a dirigé une manifestation de VTT sur des terres fédérales restreintes.

Lyman était commissaire du comté de l’Utah en 2014 lorsqu’il a dirigé une cinquantaine de conducteurs de VTT dans un canyon abritant des habitations de falaise amérindiennes que les autorités ont fermées à la circulation motorisée. La chevauchée a eu lieu au milieu d’un mouvement de pulvérisation dans l’Ouest pour repousser le contrôle fédéral de vastes étendues de terres et est survenue à la suite d’une confrontation armée de l’éleveur du Nevada, Cliven Bundy, avec le Bureau of Land Management au sujet des frais de pâturage.

Lyman a passé 10 jours en prison et a été condamné à payer près de 96 000 dollars de dédommagement. L’administration Trump en 2017 a levé l’interdiction des véhicules motorisés dans certaines parties du canyon, mais a laissé des restrictions en place dans d’autres zones où Lyman a mené sa course.

Deux anciens agents de la patrouille frontalière américaine ont également été graciés, Ignacio Ramos et Jose Compean, reconnus coupables d’avoir tiré et blessé un trafiquant de drogue mexicain près d’El Paso, au Texas, en 2005.

Parmi les autres sur la liste figuraient un dentiste de Pittsburgh qui a plaidé coupable de fraude aux soins de santé, deux femmes reconnues coupables de crimes liés à la drogue et Alfred Lee Crum, maintenant âgé de 89 ans, qui a plaidé coupable en 1952 alors qu’il avait 19 ans pour avoir aidé l’oncle de sa femme à distiller illégalement du clair de lune.

Crum a purgé trois ans de probation et a payé une amende de 250 $. La Maison Blanche a déclaré que Crum avait maintenu un dossier vierge et un mariage solide pendant près de 70 ans, fréquenté la même église pendant 60 ans, élevé quatre enfants et participé régulièrement à des événements de collecte de fonds caritatifs.

Les rédacteurs d’Associated Press Zeke Miller Jill Colvin, Michael Balsamo à Washington et Michelle Price à Las Vegas ont contribué à ce rapport.