Trump panique au milieu du désastre de la campagne

Dans les derniers jours précédant le jour du scrutin, la campagne Trump semble être en mode panique après que l’ancien président Trump ait reçu des réactions négatives pour des commentaires racistes et grossiers tenus lors du rassemblement de l’ancien président au Madison Square Garden. Le moment le plus évoqué, lorsque le comédien Tony Hinchcliffe a qualifié Porto Rico d’« île flottante d’ordures », a provoqué une réaction rapide et violente à travers le pays, conduisant certains à reconsidérer leur soutien à l’ancien président. Brian Tyler Cohen analyse l’effondrement de la campagne Trump et présente son dernier argument avant l’élection présidentielle de 2024. Pour en savoir plus sur la collaboration de Brian avec MSNBC, cliquez ici http://msnbc.com/btc31 octobre 2024