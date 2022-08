Trump PAC a payé des avocats près d’un million de dollars au milieu des enquêtes de Géorgie et de New York

Le comité d’action politique de l’ancien président Donald Trump, Save America, a versé près d’un million de dollars aux avocats de la défense civile et pénale rien qu’en juillet alors que les enquêtes sur lui et l’organisation Trump s’intensifiaient, révèle un nouveau dossier de la Commission électorale fédérale par le PAC.

Et les factures juridiques de Trump pourraient augmenter encore plus ce mois-ci et dans le futur à la suite d’un raid du FBI dans sa résidence de la station balnéaire de Mar-a-Lago en Floride, dans le cadre d’une enquête criminelle sur son retrait de documents présidentiels du White House lorsqu’il a quitté ses fonctions en janvier 2021.

Trump fait également face à une enquête criminelle en Géorgie, où un grand jury spécial obtient des témoignages et des preuves liés aux efforts déployés par lui et ses alliés pour annuler la victoire électorale de cet État en 2020 par le président Joe Biden.

Le comité d’action politique Save America de Trump est devenu le principal PAC de l’ancien président, gardant des vétérans de la Maison Blanche tels que Dan Scavino et Lynne Patton sur la liste de paie.

Save America, qui dispose de plus de 99 millions de dollars selon le dossier de la FEC, a demandé aux donateurs de l’argent qui, selon lui, sera utilisé pour défendre les valeurs conservatrices et combattre Biden.

Cet argent est également utilisé pour payer les factures juridiques de Trump, ce qui est autorisé en vertu des règles indulgentes régissant l’utilisation des fonds PAC.

Une porte-parole de Trump n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur les déboursements.

Le dossier de la FEC ce week-end montre que le PAC a payé 963 682 $ à 12 cabinets d’avocats et sociétés différents pour des services juridiques en juillet.

Cela représente plus de 400 000 $ en dépenses juridiques pour le PAC en juin, et près de 200 000 $ de plus que ce que l’organisation a dépensé pour ces services en avril.

L’un de ces cabinets d’avocats, Habba Madaio & Associates, a reçu plus de 486 000 $ en paiements du PAC en juillet, selon le dossier.

Alina Habba, associée de cette petite entreprise du New Jersey, est l’avocate principale représentant l’organisation Trump dans une enquête civile menée par le bureau du procureur général de New York, Letitia James.

James enquête sur les allégations selon lesquelles l’organisation Trump aurait manipulé de manière inappropriée les évaluations déclarées de divers actifs immobiliers pour obtenir des avantages financiers, tels que des conditions de prêt et d’assurance plus favorables et des allégements fiscaux.

Plus tôt ce mois-ci, Trump a invoqué son droit au cinquième amendement contre l’auto-incrimination plus de 440 fois alors qu’il refusait de répondre aux questions des avocats de James lors d’une déposition mandatée par le tribunal dans le cadre de cette enquête. Deux de ses enfants adultes, Donald Trump Jr. et Ivanka Trump, ont été déposés par l’équipe de James en juillet.

Save America a payé un avocat vétéran de Trump, l’avocat de la défense pénale Alan Futerfas, 184 743 $ en juillet, selon le dossier de la FEC.

Futerfas a représenté Donald Jr. et Ivanka dans l’enquête de James. Il représente également l’organisation Trump dans ses poursuites pénales par le bureau du procureur du district de Manhattan.

La société, qui a nié tout acte répréhensible, devrait dans cette affaire être jugée cet automne pour des accusations liées à son prétendu stratagème de 15 ans visant à éviter le paiement d’impôts sur l’indemnisation des hauts responsables de l’organisation Trump.

Jeudi dernier, l’ancien directeur financier de la société, Allen Weisselberg, a plaidé coupable à de multiples accusations de fraude fiscale dans cette affaire et a accepté de témoigner contre l’organisation Trump lors du procès. Weisselberg purgera cinq mois de prison et paiera plus de 2 millions de dollars d’impôts dans le cadre de cet accord de plaidoyer.

Le mois dernier, le troisième paiement juridique le plus élevé de Save America était de 100 000 $ à Drew Findling, un avocat de la défense pénale d’Atlanta qui est surtout connu pour représenter des artistes hip-hop, dont Cardi B et Faith Evans. Findling a également été président de l’Association nationale des avocats de la défense pénale.

Findling, qui a autrefois qualifié Trump de “raciste” dans un message sur Twitter, a été embauché pour représenter l’ex-président dans l’enquête criminelle du comté de Fulton DA Fani Willis sur les efforts visant à renverser l’élection présidentielle de 2020 en Géorgie.

Entre autres actions, Willis envisage un appel téléphonique du 2 janvier 2021 que Trump a passé au secrétaire d’État géorgien Brad Raffensperger, le plus haut responsable électoral de l’État. Lors de cet appel, Trump a exhorté Raffensperger à “trouver 11 780 votes” afin que la victoire de Biden puisse être annulée.

Trump a nié tout acte répréhensible en Géorgie et a qualifié l’enquête de Willis, probablement celle de James et du procureur de Manhattan, de “chasse aux sorcières”.

L’ancien avocat personnel de Trump, Rudy Giuliani, qui a dirigé les efforts pour annuler la victoire de Biden, a été désigné comme cible de l’enquête de Wallis.

Giuliani mercredi dernier est apparu pendant plus de six heures devant le grand jury spécial d’Atlanta qui recueille des témoignages à huis clos dans cette enquête.