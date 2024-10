Trump ouvre la plus grande avance de paris sur Harris — RT World News

Plusieurs plateformes de prédiction électorale se sont tournées vers le candidat républicain

Donald Trump a ouvert sa plus grande avance sur Kamala Harris dans les cotes des paris pour la Maison Blanche à peine trois semaines avant les élections de novembre.

Les marchés de paris américains et internationaux ont évolué en faveur d’une victoire de Trump au cours du week-end, avec des sites de prédiction comme BetOnline, Polymarket, PredictIt et Kalshi montrant tous les chances de Trump à la présidentielle devant celles du candidat démocrate et actuel vice-président.

C’est la première fois que Trump domine le marché des paris depuis le débat présidentiel du 10 septembre, au cours duquel Harris était largement considéré comme le vainqueur. Toutefois, les sondages concernant le candidat démocrate stagnent depuis lors, tandis que Trump est en hausse.

Le candidat républicain a pris une avance particulièrement nette avec BetOnline, où il se situait à -140 contre +120 pour Harris lundi. Avec Bet365, la position de bookmaker du vice-président s’élevait à +110 contre -138 pour Trump, alors qu’elle était respectivement à +115 contre -135 avec Bovada, au 10 octobre.















Un signe négatif indique que les bookmakers pensent que les chances sont favorables à cette personne, tandis qu’un signe plus indique qu’il s’agit d’un outsider.

Un grand nombre d’autres plateformes de bookmaking ont également indiqué un changement en faveur de Trump, aidant le républicain à réduire l’écart sur son rival. Selon la plateforme de prédiction Kalshi, Trump avait 54 % de chances de remporter l’élection présidentielle, contre 46 % pour Harris lundi.

Le tracker Election Betting Odds a montré que les chances de Harris de remporter la course ont diminué depuis le début du mois. Il y a une semaine, elle avait 50,1 % de chances de remporter la Maison Blanche, mais mardi, ce chiffre était tombé à 44,3 %, tandis que Trump a désormais 55,1 % de chances de gagner le 5 novembre.

Pendant ce temps, Polymarket affirme que l’ancien président a l’avantage dans six des sept États clés. Le candidat républicain devrait remporter l’Arizona (68 %), la Géorgie (64 %), la Pennsylvanie (54 %), le Michigan (52 %), la Caroline du Nord (63 %) et le Wisconsin (52 %), selon les données du parieur.

Le seul État du champ de bataille dans lequel Harris a conservé une légère avance est le Nevada, où elle a eu 51 % de chances de victoire, tandis que celles de Trump s’élevaient à 49 %.