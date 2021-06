Trump Organization s’attend à être inculpée pour l’affaire Manhattan DA

La signalisation est visible à l’extérieur du Trump Building à New York, New York, États-Unis, le 28 juin 2021.

Un porte-parole de DA Cyrus Vance Jr. a refusé à plusieurs reprises de commenter l’enquête ou tout calendrier d’accusations possibles.

Ronald Fischetti, avocat de la Trump Organization, et porte-parole de la société n’a pas immédiatement répondu aux demandes de CNBC sollicitant des commentaires.

Fischetti a déclaré à CNBC la semaine dernière: « Au cours de mes plus de 50 ans de pratique, je n’ai jamais vu le bureau du procureur de district cibler une entreprise au sujet de la rémunération des employés ou des avantages sociaux. »

« L’IRS n’aurait pas intenté et n’a pas intenté une telle affaire », a déclaré l’avocat. « Même les institutions financières responsables des crises financières de 2008, la pire crise financière depuis la grande dépression, n’ont pas été poursuivies. »

Mais Fischetti a également confirmé la semaine dernière la probabilité de poursuites pénales contre l’entreprise.

« Il semble qu’ils vont déposer des accusations contre la société et c’est complètement scandaleux », a déclaré Fischetti à NBC News à l’époque.

« Ils n’ont pas pu faire coopérer Allen Weisselberg et leur dire ce qu’ils voulaient entendre et c’est pourquoi ils vont de l’avant avec ces accusations et ils n’ont pas pu le faire coopérer parce qu’il ne dirait pas que Donald Trump avait des connaissances ou des informations qu’il n’a peut-être pas déduit correctement l’utilisation de voitures ou d’un appartement. »