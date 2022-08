Trump Organization et le procès pour fraude fiscale du directeur financier prévu pour octobre

NEW YORK (AP) – Pour couronner une semaine extraordinaire dans l’après-présidence de Donald Trump, un juge de New York a ordonné vendredi que son entreprise et son chef des finances de longue date soient jugés à l’automne pour des accusations de fraude fiscale découlant d’une longue enquête criminelle sur Trump. pratiques commerciales.

Le juge de Manhattan, Juan Manuel Merchan, a programmé la sélection du jury pour le 24 octobre dans cette affaire, qui implique des allégations selon lesquelles l’organisation Trump aurait versé au directeur financier Allen Weisselberg plus de 1,7 million de dollars en compensation informelle, y compris le loyer, les paiements de voiture et les frais de scolarité.

Merchan a rejeté les demandes des avocats de Weisselberg et de la Trump Organization de rejeter l’affaire, bien qu’il ait abandonné un chef d’accusation de fraude fiscale pénale contre la société en invoquant le délai de prescription. Les avocats de Weisselberg ont fait valoir que les procureurs du bureau du procureur du district de Manhattan, dirigé par les démocrates, le punissaient parce qu’il ne se retournerait pas contre l’ancien président.

Merchan a rejeté cela, affirmant lors d’une audience vendredi que les preuves présentées au grand jury “étaient légalement suffisantes pour étayer les accusations portées dans l’acte d’accusation”, et que ces procédures avaient été correctement menées, leur “intégrité intacte”.

Si le calendrier est respecté, Weisselberg et l’organisation Trump seront jugés lors des élections de mi-mandat de novembre, où le parti républicain de Trump pourrait prendre le contrôle d’une ou des deux chambres du Congrès. Dans le même temps, Trump a jeté les bases d’une éventuelle campagne de retour à la présidence en 2024.

Le procès pénal n’est qu’une des nombreuses préoccupations juridiques qui se déroulent en temps réel dans l’orbite de Trump. Des agents du FBI ont fouillé le domaine Mar-a-Lago de Trump en Floride dans le cadre d’une enquête indépendante lundi, et jeudi, lui et le ministère américain de la Justice ont appelé à la publication des documents du mandat de perquisition.

Trump s’est assis pour une déposition mercredi alors que le procureur général de New York, Letitia James, conclut une enquête civile parallèle sur les allégations selon lesquelles la société de Trump aurait trompé les prêteurs et les autorités fiscales sur la valeur des actifs. Trump a invoqué sa protection du cinquième amendement contre l’auto-incrimination plus de 400 fois.

Trump n’a pas été inculpé dans l’enquête criminelle, mais les procureurs ont noté qu’il avait signé certains des chèques au centre de l’affaire. Trump, qui a qualifié les enquêtes de New York de “chasse aux sorcières politique”, a déclaré que les actions de son entreprise étaient une pratique courante dans le secteur immobilier et en aucun cas un crime.

Weisselberg et la Trump Organization ont plaidé non coupables.

Weisselberg est le seul dirigeant de Trump inculpé dans l’enquête criminelle de plusieurs années ouverte par l’ancien procureur du district de Manhattan Cyrus Vance Jr. et maintenant supervisée par son successeur, Alvin Bragg. Plusieurs autres dirigeants de Trump ont obtenu l’immunité pour témoigner devant un grand jury dans cette affaire.

Michael R. Sisak, The Associated Press