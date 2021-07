Trump Organization et le directeur financier Allen Weisselberg accusés de fraude fiscale

Les procureurs allèguent que l’organisation Trump et Weisselberg avaient un plan de compensation « offert ».

La société, selon les procureurs, a « falsifié » les dossiers de rémunération du dirigeant.

Manhattan DA Cyrus Vance a approfondi les opérations de l’entreprise familiale Trump.

Des accusations criminelles dévoilées jeudi contre la Trump Organization et son directeur financier, Allen Weisselberg, ont détaillé un prétendu complot d’évasion fiscale s’étalant sur plus d’une décennie, représentant la menace la plus grave à ce jour pour l’entreprise immobilière de la famille Trump gérée depuis longtemps par Donald Trump.

L’organisation Trump et Weisselberg ont été inculpés dans un acte d’accusation de 15 chefs d’accusation de fraude fiscale pénale, de complot et de falsification de dossiers commerciaux.

Weisselberg, le directeur financier qui a été conduit à la salle d’audience menotté, a également été accusé de vol qualifié pour non-paiement d’impôts sur 1,7 million de dollars d’avantages sociaux de l’entreprise.

« M. Weisselberg a l’intention de contester ces accusations devant les tribunaux », a déclaré jeudi l’avocat Bryan Skarlatos dans une déclaration écrite. Weisselberg, qui a plaidé non coupable, a été libéré sous caution.

Grand larcin

Les procureurs de l’État ont allégué que l’Organisation Trump et Weisselberg avaient participé à une opération d’indemnisation « officielle » qui finançait les locations de voitures de luxe, les frais de scolarité des membres de la famille et le loyer des appartements à partir de 2005 et jusqu’à cette année.

Selon des documents judiciaires, Weisselberg soumettait régulièrement des demandes de paiement à la société pour financer l’amélioration de ses maisons à New York et en Floride, ainsi que celles de ses enfants. Les dépenses comprenaient de nouveaux tapis, des téléviseurs à écran plat et des meubles qui n’ont jamais été réclamés à titre de compensation fiscale.

« Le programme visait à permettre à certains employés de sous-estimer considérablement leur rémunération de la Trump Organization afin qu’ils puissent payer et ont effectivement payé des impôts fédéraux, étatiques et locaux pour des montants nettement inférieurs aux montants qui auraient dû être payés », selon le tribunal. documents.

Au total, Weisselberg a évité 556 385 $ en paiements d’impôt fédéral; 106 568 $ en taxes d’État ; et 238 159 $ en taxes locales à New York. Dans le même temps, les procureurs allèguent que l’exécutif de longue date a accepté 94 902 $ de remboursement d’impôt fédéral et 38 222 $ de remboursement d’impôt d’État qu’il n’avait pas le droit de recevoir.

Selon des documents judiciaires, la société a maintenu des feuilles de calcul internes qui suivaient la rémunération directe et indirecte fournie à Weisselberg au fil des ans. Alors que la rémunération directe de Weisselberg pendant des années était plafonnée à 940 000 $, les procureurs affirment que l’organisation Trump – sous la direction de Weisselberg – n’a pas inclus les paiements indirects dans le revenu imposable.

L’accusation de grand larcin représente la menace la plus grave pour Weisselberg, une infraction passible d’une peine maximale de cinq à 15 ans de prison. L’organisation Trump, quant à elle, encourt des amendes de centaines de milliers de dollars si elle est reconnue coupable d’entreprise criminelle.

Peut-être plus inquiétant était le message envoyé par les procureurs qui ont signalé que l’acte d’accusation de 25 pages ne marquait pas la fin de leur enquête.

« Aujourd’hui est un jalon important dans l’enquête criminelle en cours sur la Trump Organization et son directeur financier, Allen Weisselberg », a déclaré la procureure générale de New York, Letitia James. dans un stratagème avec M. Weisselberg pour éviter de payer des impôts sur certaines indemnités. Cette enquête se poursuivra et nous suivrons les faits et la loi où qu’ils nous mènent.

Trump, qui n’a pas été inculpé jeudi, a évoqué l’action en justice dans un élan désormais familier, la qualifiant de « chasse aux sorcières par les démocrates de gauche radicale ».

« Cela divise notre pays comme jamais auparavant », a déclaré Trump dans un communiqué.

Les accusations font partie d’une enquête de longue date dirigée par le procureur du district de Manhattan et le procureur général de New York sur les opérations de l’entreprise immobilière de la famille Trump.

Les accusations interviennent quelques jours seulement après que les avocats de la Trump Organization ont rencontré les procureurs locaux dans une tentative infructueuse de les persuader de ne pas poursuivre leur affaire, a déclaré l’avocat de la Trump Organization, Ron Fischetti.

Fischetti a déclaré à USA TODAY la semaine dernière que les procureurs n’avaient pas réussi à obtenir la coopération de Weisselberg, bien que les nouvelles accusations soient susceptibles d’exercer une pression supplémentaire sur l’ancien dirigeant de Trump pour qu’il coopère à la poursuite de l’enquête.

Cyrus Vance et Letitia James mènent les enquêtes

Depuis plus de deux ans, le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, a approfondi les opérations de l’entreprise familiale Trump à la recherche d’éventuelles fraudes impliquant des banques, des compagnies d’assurance et des entités fiscales, en se concentrant sur la question de savoir si l’entreprise a manipulé la valeur des propriétés pour obtenir des prêts avantageux et réduire les taux d’imposition.

Les procureurs ont également pesé les paiements en argent secret versés aux femmes au nom de Trump et la manière dont cet argent a été documenté.

Le mois dernier, James a annoncé qu’une enquête civile parallèle s’était transformée en enquête criminelle et que les autorités de l’État s’étaient jointes à l’enquête de Vance.

Le procureur de New York a remporté une grande victoire publique en février lorsque le cabinet comptable de Trump a été contraint de remettre huit ans de dossiers fiscaux dans le cadre d’une longue bataille juridique qui s’est terminée devant la Cour suprême.

L’enquête de Vance semble s’être accélérée le mois dernier avec la révélation qu’un grand jury spécial avait été convoqué pour examiner d’éventuelles preuves de criminalité par le président, ses associés ou l’entreprise elle-même.

Jennifer Weisselberg et Michael Cohen coopèrent à l’enquête de la Trump Organization

Parmi ceux qui coopèrent à l’enquête figurent Jennifer Weisselberg, l’ancienne belle-fille de l’exécutif de la Trump Organization, ainsi que l’ancien avocat personnel et fixateur de Trump, Michael Cohen.

Duncan Levin, l’avocat représentant Jennifer Weisselberg, a déclaré que son client avait fourni au moins 10 boîtes d’informations aux procureurs et s’était engagé à témoigner devant un grand jury ou au procès, si nécessaire.

Levin a également déclaré que son client était présent lors de conversations au cours desquelles Trump a discuté de l’octroi d’avantages sociaux, notamment des frais de scolarité et des rénovations d’appartements, au lieu d’un salaire pour le cadre de Trump. Levin a déclaré que Jennifer Weisselberg avait fourni des comptes rendus de ces conversations aux procureurs.

Cohen, quant à lui, a reconnu avoir rencontré à plusieurs reprises les procureurs de New York dans le cadre de leur enquête.

Cohen a déclaré à USA TODAY qu’il ne commenterait aucun aspect de l’affaire, citant l’enquête en cours et son rôle potentiel en tant que témoin clé de l’accusation. Mais il a abondamment commenté sur Twitter comment les procédures du grand jury accélèrent considérablement l’enquête.

Cohen, qui a plaidé coupable en 2018 à des accusations fédérales comprenant des violations du financement de la campagne pour avoir versé de l’argent secret à des femmes qui prétendaient avoir eu des relations sexuelles avec Trump et avoir menti au Congrès, a souligné à plusieurs reprises que Weisselberg était le mieux informé des opérations commerciales de l’ancien président. .