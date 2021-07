Trump Organization et le directeur financier Allen Weisselberg ACCUSÉS de délits fiscaux alors que l’exécutif « est sur le point de se transformer en Manhattan DA »

L’organisation Trump et son directeur financier de longue date, Allen Weisselberg, devraient faire l’objet d’accusations fiscales pénales à New York jeudi.

Le procureur du district de Manhattan, Cyrus Vance, prévoit de présenter les accusations formelles contre le directeur financier de l’organisation Trump, Allen Weisselberg, après qu’un grand jury a entendu des preuves et l’a inculpé.

Le directeur financier de la Trump Organization, Allen Weisselberg, devrait faire l’objet d’un acte d’accusation non scellé devant un tribunal de Manhattan pour des charges fiscales pénales Crédit : AP

Les accusations portées contre la Trump Organization et Weisselberg sont soupçonnées d’être liées au fait que l’entreprise a comblé ses hauts dirigeants d’avantages sociaux somptueux comme des appartements, des voitures et des frais de scolarité, Associated Press.

Plusieurs rapports ont confirmé que Weisselberg devrait se rendre aux autorités jeudi matin.

Alors que le lieutenant de confiance de Trump devrait faire face à des problèmes juridiques devant les tribunaux, l’ancien président Donald Trump ne devrait pas être inculpé jeudi.

« Aucun acte d’accusation n’est déposé cette semaine contre l’ancien président », a déclaré à l’AP Ron Fischetti, un avocat de la Trump Organization.

Mais il a averti que Trump pourrait toujours être dans la ligne de mire du criminel DA Vance.

« Je ne peux pas dire qu’il est encore complètement sorti du bois », a-t-il déclaré.

Weisselberg, qui travaillait dans la comptabilité sous le mandat du père de Trump, Fred, dans les années 1970 avant sa mort.

Il a géré une patinoire prisée au cœur de Central Park et le directeur financier a été vice-président de Trump Hotels & Casino Resorts en 2000 et a été membre du conseil d’administration et trésorier de la Fondation Donald J. Trump.

Il est devenu le point de mire de l’enquête lorsqu’il a apparemment laissé son fils avoir accès à un appartement de Trump sans payer grand-chose ou quoi que ce soit pour cela, selon l’AP.

Plus à venir…

