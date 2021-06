Trump Organization et Allen Weisselberg font face à d’éventuelles accusations criminelles

Le président élu de l’époque, Donald Trump et son fils Donald, Jr., arrivent pour une conférence de presse à la Trump Tower à New York, sous le regard d’Allen Weisselberg (C), directeur financier de The Trump, le 11 janvier 2017.

Les avocats de l’ancien président Donald Trump ont été avertis cette semaine par le bureau du procureur du district de Manhattan que les procureurs pourraient bientôt inculper l’organisation Trump et son directeur financier Allen Weisselberg, un nouveau rapport a déclaré vendredi.

Le New York Times a également rapporté que les avocats de Trump ont été informés que DA Cyrus Vance Jr. envisageait de faire payer son entreprise et Weisselberg en lien avec les avantages sociaux qu’il a reçus de la société Trump basée à New York.

Vance pourrait annoncer des accusations criminelles dès la semaine prochaine s’il décide de demander un acte d’accusation, ont déclaré au journal des personnes au courant de l’affaire.

On sait que les procureurs enquêtent pour savoir si des impôts ont été payés sur ces avantages à Weisselberg et à d’autres cadres de la Trump Organization, pour des articles qui incluent des appartements et des frais de scolarité.

Weisselberg est surveillé depuis des mois par les enquêteurs de Vance, qui enquêtent plus largement sur les allégations selon lesquelles la Trump Organization aurait illégalement manipulé la valeur déclarée des actifs immobiliers pour obtenir des conditions plus favorables sur les assurances et les prêts, et pour réduire leur impôt à payer.

Le Times a rapporté que les avocats de Trump ont rencontré jeudi des procureurs principaux du bureau de Vance dans le but de les amener à ne pas inculper l’entreprise.