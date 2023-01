Trump Organization condamné à une amende maximale pour fraude

La société immobilière de l’ex-président a été reconnue coupable de 17 chefs d’accusation le mois dernier

La société immobilière de l’ancien président Donald Trump a été condamnée à payer l’amende maximale de 1,6 million de dollars par un juge de New York. L’organisation homonyme de Trump a été condamnée le mois dernier pour 17 chefs d’accusation, dont complot, fraude fiscale et falsification de documents commerciaux.

La sanction a été prononcée vendredi par le juge de la Cour suprême de New York, Juan Merchan. En attribuant l’amende maximale autorisée par la loi, Merchan s’est rangé du côté de l’accusation, qui a fait valoir que l’organisation Trump s’était livrée à « vaste et effronté » fraude.

Deux des filiales de la Trump Organization – Trump Corporation et Trump Payroll Corporation – ont été reconnues coupables le mois dernier d’avoir aidé des dirigeants à éviter les impôts entre 2005 et 2021 en leur offrant “Hors des livres” des avantages tels que la location d’appartements de luxe, les frais de scolarité dans les écoles privées et les locations de voitures, qui n’ont pas été déclarés au fisc.

Lire la suite Le jury rend un verdict de culpabilité dans le procès de Trump

Alors que les entreprises ont plaidé non coupables, l’ancien directeur financier de l’organisation Trump, Allen Weisselberg, a conclu un accord de plaidoyer en échange de son témoignage. Weisselberg affirme qu’il a esquivé les taxes municipales, étatiques et fédérales sur environ 1,76 million de dollars de revenus et que l’organisation Trump a payé son loyer et ses factures de services publics avec l’argent de l’entreprise. “rémunération indirecte” pour son travail.

Donald Trump n’a été inculpé d’aucune infraction, et l’ancien président n’a pas témoigné lors du procès. L’avocat de la défense Michael van der Veen a déclaré dans sa déclaration finale que le jury “n’a entendu aucune preuve dans cette affaire que M. Trump ou l’un de ses enfants étaient au courant de quoi que ce soit d’inapproprié.”

Néanmoins, les avocats de Trump ont considéré le procès comme une tentative de ternir le nom du candidat républicain, qui est officiellement entré dans la course à la présidence de 2024 en novembre.

“New York est devenue la capitale mondiale du crime et du meurtre, mais ces procureurs politiquement motivés ne reculeront devant rien pour attraper le président Trump et poursuivre la chasse aux sorcières sans fin qui a commencé le jour où il a annoncé sa présidence”, a déclaré la Trump Organization dans un communiqué. “Nous n’avons rien fait de mal et nous ferons appel de ce verdict.”