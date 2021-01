WASHINGTON – Le président Donald Trump quittera la Maison Blanche pour la Floride peu de temps avant l’investiture du président élu Joe Biden mercredi, ont déclaré deux sources proches de ses projets sous couvert d’anonymat pour discuter de détails non encore annoncés.

Trump organisera une cérémonie d’adieu à Joint Base Andrews, le point de départ habituel d’Air Force One situé dans le Maryland juste à l’extérieur de Washington, DC, avant son départ définitif de la capitale, ont indiqué les sources.

Les détails de cette cérémonie sont toujours à l’étude, selon des sources, mais peuvent inclure un garde de couleur et un salut de 21 armes à feu. Le président a précédemment modifié ses plans de voyage dans les semaines qui ont suivi les élections.

Trump avait déjà annoncé qu’il ignorerait l’inauguration de Biden, rompant avec plus d’un siècle de tradition. Cela signifie que Trump abandonnera également l’ascenseur traditionnel d’hélicoptères du Capitole américain, un moment symbolique puissant qui souligne le transfert pacifique du pouvoir entre deux présidents.

Le vice-président Mike Pence devrait assister à l’inauguration.

Pence a appelé jeudi la vice-présidente élue Kamala Harris pour la féliciter et lui offrir son aide moins d’une semaine avant qu’elle ne prête serment en tant que son successeur, selon une source proche de l’appel qui s’est exprimée sous couvert d’anonymat. Les deux hommes ne se sont pas prononcés depuis les élections, a déclaré la source.

Biden a rejeté la décision de Trump de ne pas assister à l’inauguration, déclarant aux journalistes la semaine dernière que c’était « l’une des rares choses sur lesquelles lui et moi nous étions jamais mis d’accord ». Mais à propos de Pence, le président élu a déclaré qu’il était « le bienvenu » et qu’il « serait honoré de l’avoir là-bas ».

Plus:«Terminer le travail. Donald Trump et ses collaborateurs ont du mal à atteindre la ligne d’arrivée

Plus:Mises à jour sur la politique: plus de 2 mois après l’élection, le vice-président Pence appelle à féliciter le vice-président élu Harris

La relation entre Trump et Pence s’est détériorée ces derniers jours après que le vice-président ait défié le président en remplissant son rôle constitutionnel en comptant les votes électoraux qui ont montré que Biden avait gagné. Trump a tenté de faire pression sur Pence pour qu’il annule les résultats en rejetant les votes électoraux – ce que le vice-président n’a pas le pouvoir de faire – lorsque le Congrès s’est réuni pour compter les votes le 6 janvier.

Au lieu de cela, le président a attisé une foule en colère qui a continué à prendre d’assaut le Capitole américain, où certains émeutiers ont scandé « Hang Pence » alors qu’ils saccageaient le bâtiment et le vice-président a été évacué en lieu sûr. Trump est devenu le seul président américain à être destitué deux fois pour ses remarques avant l’attaque violente contre le Capitole. La paire s’est rencontrée lundi pour la première fois depuis l’attaque.

Trump sera le premier président à sauter l’investiture de son successeur depuis 1869, lorsque le président destitué Andrew Johnson a évité la cérémonie pour Ulysses S. Grant. Un ensemble père et fils de présidents – John Adams en 1801 et John Quincy Adams en 1829 – quitta Washington avant les inaugurations des successeurs Thomas Jefferson et Andrew Jackson.