MISE À JOUR 2-Trump organise un rassemblement au Madison Square Garden, Harris à Philadelphie

Trump dit vouloir clôturer sa campagne « en beauté » Harris visite les quartiers de Philadelphie Le partisan milliardaire Elon Musk prendra la parole lors du rassemblement de Trump Hillary Clinton compare le rassemblement de Trump à l’événement pro-nazi de 1939

Ajoute les commentaires de Harris à Philadelphie, paragraphes 12 et 19-20

Par Steve Holland, Jeff Mason et James Oliphant

NEW YORK/PHILADELPHIE, 27 octobre (Reuters) –Candidat républicain à la présidentielle Donald Trump sera la tête d’affiche d’un rassemblement au Madison Square Garden de New York dimanche, un événement très médiatisé dans un État qui a soutenu pour la dernière fois un président républicain en 1984.

Vice-président adverse Kamala Harris traverse Philadelphie, la plus grande ville et bastion démocrate de la Pennsylvanie incontournable, et prévoit des arrêts dans un salon de coiffure noir et un restaurant portoricain pour encourager les gens à voter.

S’exprimant à l’église de Christian Compassion dimanche matin, Harris n’a pas mentionné Trump par son nom. « En ce moment, nous sommes confrontés à une vraie question : dans quel genre de pays voulons-nous vivre ? » dit-elle.

Le rassemblement de Trump à Manhattan, comme Événement de Harris à Houston vendredi avec Beyoncé, espère s’appuyer sur le pouvoir des stars pour soutenir les candidats locaux au Congrès avant le Élection du 5 novembre.

Le milliardaire américain Elon Musk, qui est soutenir la candidature de Trump à la réélection avec sa plateforme de médias sociaux X, une énorme richesse et des cadeaux en espèces qui ont soulevé des questions juridiques sera parmi les intervenants invités, a annoncé la campagne Trump.

Trump, une célébrité new-yorkaise depuis des décennies, profitera de l’événement organisé dans le lieu emblématique connu pour les matchs de basket-ball des Knicks et les concerts de Billy Joel pour livrer sa plaidoirie finale contre Harris.

« Nous voulons clôturer cela en beauté », a-t-il déclaré la semaine dernière.

Les sondages montrent que les candidats rivaux sont au coude à coude les États du champ de bataille qui décidera du prochain président à un peu plus d’une semaine du jour du scrutin. Plus de 38 millions de votes ont déjà été enregistrés.

Trump a cherché à lier Harris à la gestion de l’immigration et de l’économie par l’administration Biden. La semaine dernière, Trump a lancé une nouvelle ligne d’attaque : « Elle l’a cassé, et je vous promets que je vais le réparer. »

Le L’économie américaine a surperformé le reste du monde développé depuis la crise du COVID, et les marchés boursiers ont atteint des niveaux records cette année. Mais les prix élevés de la nourriture, des services publics et du logement ont électeurs ébranlésqui estiment que l’économie va dans la mauvaise direction.

Harris, qui a tenu un rassemblement avec Bruce Springsteen à Atlanta jeudi, tiendra un autre événement très médiatisé avec un discours mardi au National Mall à Washington, où elle soulignera les contrastes entre elle et Trump.

« Il est plein de griefs. Il est plein de langage sombre qui parle de représailles et de vengeance », a déclaré Harris à propos de Trump en réponse aux questions des journalistes dimanche à Philadelphie.

Trump, qui a organisé un rassemblement à Long Island, New York, en septembre, a déclaré qu’il jouait un rôle en faveur de l’État. La réélection de Ronald Reagan était la dernière fois que New York soutenait un républicain à la présidence ; Le démocrate Joe Biden a remporté l’État en 2020 avec 23 points de pourcentage.

‘DÉMONSTRATION DE FORCE’

En organisant cet événement captivant sur le plus grand marché médiatique du monde, Trump pourrait contribuer à promouvoir les candidats républicains dans les élections au Congrès de New York. L’État dispose de sept sièges compétitifs qui pourraient aider à déterminer si le parti conservera son siège à la Chambre des représentants des États-Unis l’année prochaine.

Cela pourrait également donner un coup de pouce à Trump dans le nord-est de la Pennsylvanie, un État champ de bataille qui est de plus en plus devenu le foyer des navetteurs new-yorkais.

La campagne de Trump a déclaré que l’événement organisé dans l’arène de 19 500 places, dont la location peut coûter plus d’un million de dollars, était complet. Les billets sont gratuits et selon le principe du premier arrivé, premier servi, comme ce fut le cas pour le rassemblement de Harris à Houston.

Une foule de quelque 30 000 personnes Ils ont assisté au rassemblement de Harris avec la chanteuse superstar Beyoncé vendredi soir à Houston, et environ 20 000 personnes ont assisté au rassemblement d’Atlanta.

« Mes sondages internes sont mon instinct », a déclaré Harris aux journalistes à Philadelphie lorsqu’on lui a demandé comment se déroulait la campagne dans ses projections électorales internes.

« L’élan est avec nous », a-t-elle déclaré.

Après l’arrêt du quartier de Philadelphie dimanche, Harris prévoit de visiter tous les États du champ de bataille dans les prochains jours, y compris un rassemblement et un concert à Madison, dans le Wisconsin, avec le groupe de folk rock Mumford & Sons et un événement à Las Vegas avec le groupe pop mexicain Mana.

L’opposante de Trump à la présidentielle de 2016, la démocrate Hillary Clinton, l’a accusé d’avoir « reconstitué » un rassemblement pro-nazi qui s’est tenu au Madison Square Garden en 1939, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Les critiques de Trump l’accusent depuis longtemps de donner du pouvoir aux suprémacistes blancs grâce à sa rhétorique déshumanisante et raciste.

Ses commentaires ont suscité des réprimandes de la part de Trump et des dirigeants républicains.

« Elle a dit que c’était comme dans les années 1930. Non, ce n’est pas le cas », a déclaré Trump lors d’un rassemblement dans le Michigan vendredi. « Cela s’appelle Make America Great Again, c’est tout ce que c’est. »

Parmi les autres intervenants lors de l’événement de dimanche de Trump figurent Robert F. Kennedy Jr., l’ancien candidat indépendant à la présidentielle qui a abandonné la course et a soutenu Trump ; le commentateur conservateur Tucker Carlson ; et Howard Lutnick, président-directeur général de la société de services financiers Cantor Fitzgerald et coprésident de l’équipe de transition de Trump à la Maison Blanche.

Musk, le PDG de Tesla TSLA.O et SpaceX et propriétaire de X, a parcouru la Pennsylvanie au nom de Trump et a donné 119 millions de dollars à son groupe de dépenses pro-Trump qui aide à mobiliser les électeurs dans les États les plus disputés.

Reportage de Steve Holland et James Oliphant à New York et Jeff Mason à Philadelphie ;

Montage par Colleen Jenkins, Heather Timmons, Andrea Ricci, Lisa Shumaker et Bill Berkrot