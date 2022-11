Trump Org. Procès pénal pour fraude fiscale : un ex-CFO témoigne

NEW YORK –

Comment les fils aînés de Donald Trump – chargés de diriger son entreprise lorsqu’il est devenu président – ont-ils réagi lorsqu’ils ont appris qu’un haut dirigeant complotait pour esquiver les taxes sur les avantages sociaux somptueux ?

Ils lui ont donné une augmentation, selon un témoignage vendredi lors du procès pour fraude fiscale de la Trump Organization.

Allen Weisselberg, directeur financier de longue date de l’entreprise, a témoigné qu’Eric Trump avait augmenté son salaire de 200 000 $ US après qu’un audit interne stimulé par l’élection de Trump en 2016 a révélé qu’il avait réduit son salaire et ses primes du coût des avantages.

Les augmentations ont fait grimper le salaire annuel de Weisselberg à 1,14 million de dollars, une somme d’argent supplémentaire qu’il a déclaré avoir utilisée pour payer des choses que Trump et l’entreprise avaient auparavant : le loyer d’un appartement à Manhattan, des voitures Mercedes-Benz pour lui et sa femme, les frais de scolarité de ses petits-enfants, etc. .

L’entreprise continue de verser à Weisselberg 640 000 $ US de salaire et 500 000 $ US de primes de vacances et ne l’a puni que nominalement après son arrestation en juillet 2021, le réaffectant au poste de conseiller principal et déplaçant son bureau à la Trump Tower. Il est maintenant en congé payé.

“Maintenant, même après que vous ayez plaidé coupable dans cette affaire, l’entreprise a-t-elle réduit votre salaire d’un centime ?” la procureure Susan Hoffinger a demandé à Weisselberg lors de son troisième et dernier jour de témoignage.

“Non,” dit-il.

« Même avec votre trahison de leur confiance ? elle a demandé.

“Corriger.”

Weisselberg a témoigné qu’Eric Trump et Donald Trump Jr., tous deux vice-présidents exécutifs de la Trump Organization, savaient d’après l’audit que Weisselberg n’avait pas déclaré son appartement comme revenu imposable, comme l’exige la loi.

Weisselberg a déclaré aux jurés qu’il avait arrêté son stratagème après l’audit et peu de temps après, il avait demandé une augmentation à Eric Trump, lui faisant savoir que “puisque la pratique n’existait plus, j’aurais besoin d’un revenu supplémentaire pour payer ces dépenses”.

Weisselberg a déclaré qu’Eric Trump, qui gère les opérations quotidiennes de l’entreprise, a signé son augmentation et est maintenant en ligne pour approuver sa dernière prime de vacances de 500 000 $ US – alors même que Weisselberg se prépare à se rendre aux tristement célèbres Rikers de New York. Complexe pénitentiaire de l’île.

D’autres cadres accusés d’avoir comploté pour éviter les impôts ont également conservé leur emploi et leur salaire, a déclaré Weisselberg. Ils comprennent son fils, l’ancien directeur de la patinoire de Central Park, Barry Weisselberg, et le directeur de l’exploitation de la société, Matthew Calamari Sr.

Weisselberg, 75 ans, a plaidé coupable en août d’avoir pris 1,7 million de dollars en indemnisation non officielle. Son accord de plaidoyer l’oblige à témoigner pour l’accusation en échange d’une peine de cinq mois de prison. Weisselberg, qui risquait jusqu’à 15 ans de prison, a déclaré qu’il avait précédemment rejeté une offre d’un à trois ans de prison.

Les procureurs de Manhattan allèguent que l’organisation Trump a aidé les hauts dirigeants à éviter de payer des impôts sur les avantages payés par l’entreprise et qu’elle est responsable des actes répréhensibles de Weisselberg parce qu’il était un “agent de haute direction” agissant en son nom.

L’affaire de fraude fiscale est le seul procès à découler de l’enquête de trois ans du procureur de Manhattan sur Trump et ses pratiques commerciales. Si elle est reconnue coupable, l’entreprise pourrait être condamnée à une amende de plus d’un million de dollars américains et avoir des difficultés à conclure des accords.

Le témoignage de Weisselberg vendredi suggère que les principaux dirigeants de l’organisation Trump – membres de la famille de Trump – ont toléré son comportement une fois qu’il a été découvert, plutôt que de le renvoyer et de le dénoncer aux autorités. Weisselberg a déclaré que le programme avait profité à l’entreprise car elle n’avait pas à lui verser autant de salaire.

Les avocats de la société, cependant, soutiennent que les Trump sont profondément loyaux, soulignant à quel point Weisselberg était “parmi les personnes les plus fiables qu’ils connaissaient” et comment ils continuent de le soutenir, même s’il a reconnu les avoir trahis. Ses avocats sont payés par l’entreprise.

L’avocat de la société, Alan Futerfas, interrogeant Weisselberg lors d’un contre-interrogatoire, a noté que même “dans les pires moments de votre vie”, Trump ne “vous a pas mis à terre”. Mais, a demandé l’avocat, “vous ne comprenez pas que cela signifie qu’il approuve ce que vous avez fait, n’est-ce pas?”

“Non”, a déclaré Weisselberg.

Trump, qui a annoncé mardi qu’il se présentait à nouveau à la présidence en 2024, ne devrait pas comparaître au procès. Mais il a signalé vendredi qu’il suivait, défendant Weisselberg et dénigrant les procureurs dans les publications sur sa plateforme Truth Social.

Trump a écrit que l’affaire s’était “effondrée” après que Weisselberg a témoigné jeudi que ni Trump ni la famille de Trump n’étaient impliqués dans son stratagème d’évasion fiscale.

“Un cadre de longue date a-t-il payé des impôts sur l’utilisation d’une voiture de société ou d’un appartement de fonction, ou des paiements (même pas pris par nous comme déduction fiscale !) Pour l’éducation de ses petits-enfants. Pour cela, il a été menotté et emprisonné ?” Trump a écrit, décrivant la situation comme “TRÈS INJUSTE!”

Trump a été élu président en novembre 2016, invitant à un nouvel examen de sa Trump Organization, une entité privée à travers laquelle lui et sa famille gèrent ses terrains de golf, ses tours de luxe et d’autres investissements.

Weisselberg a déclaré que lui et un autre dirigeant de l’entreprise, Jeffrey McConney, avaient décidé à cette époque que l’entreprise devait mettre fin à certaines de ses pratiques de rémunération et arrangements financiers douteux. Ils ont fait appel à un avocat de Washington qui a mené un audit et rédigé une note de ses conclusions.

McConney, le vice-président principal et contrôleur, a aidé Weisselberg à falsifier les registres de paie pour réduire sa facture d’impôt sur le revenu. Il a obtenu l’immunité et a témoigné plus tôt dans le procès.