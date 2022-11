Trump Org obtient un contrôleur indépendant pour superviser les rapports financiers

Un tribunal de New York a nommé lundi la juge à la retraite Barbara Jones pour superviser certains des états financiers de l’organisation Trump dans le cadre d’un procès alléguant une fraude généralisée par l’ancien président Donald Trump, ses entreprises et les membres de sa famille.

Trump et la procureure générale de New York, Letitia James, qui ont intenté une vaste action en justice pour fraude en septembre, avaient recommandé Jones comme premier choix pour servir de contrôleur indépendant dans l’affaire.

Jones, qui a démissionné de son poste de juge fédéral au début de 2013, a été impliqué dans plusieurs batailles juridiques liées à Trump ces dernières années. En 2018, elle a été nommée “maître spécial” pour identifier les revendications potentielles de privilège avocat-client dans la multitude de dossiers saisis dans le cadre de l’enquête criminelle sur Michael Cohen, l’avocat personnel de Trump à l’époque.

L’année dernière, Jones a été sollicité pour servir de maître spécial pour examiner les documents saisis à Rudy Giuliani, l’ancien maire de New York qui avait également été l’avocat personnel de Trump.

Les avocats de Trump n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC sur la nomination dans le cas de James.

Le juge de la Cour suprême de New York, Arthur Engoron, avait approuvé plus tôt ce mois-ci la demande de James de nommer une entité tierce pour superviser une série d’états financiers et d’autres documents de Trump Org.

Le contrôleur veillera également au respect de l’ordonnance d’Engoron interdisant à la société de déplacer tout actif non monétaire récent sans donner au tribunal un préavis. James avait averti le juge que la Trump Org semblait essayer de contourner les règles de New York en restructurant ses activités hors de l’État. Elle a noté que l’organisation Trump avait enregistré une nouvelle entité appelé Trump Organization II le même jour que le procès a été déposé.

Les avocats de Trump s’étaient opposés à la demande de l’AG pour le chien de garde, la qualifiant de “tentative politiquement motivée de nationaliser une entreprise privée très prospère”.

Mais Engoron a jugé que ces affirmations étaient “totalement sans fondement”. Il a écrit que le travail d’un moniteur est différent de celui d’un séquestre qui “prendrait en fait le contrôle de toute l’organisation” et que l’équipe juridique de Trump confondait les deux.

Le juge a ordonné aux défendeurs de fournir au contrôleur des états financiers, des états de la situation financière, des informations sur l’évaluation des actifs et d’autres informations aux prêteurs, assureurs et autres institutions financières.

Il leur a également ordonné de donner au contrôleur “une description complète et précise de la structure et des avoirs et actifs liquides ou illiquides de l’organisation Trump, de ses filiales et de tous les autres affiliés” dans les deux semaines suivant sa nomination.

Dans sa commande lundi après-midi, Engoron a écrit que Jones avait confirmé lors d’un appel téléphonique plus tôt qu’elle accepterait le rendez-vous.