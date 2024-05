Trump ordonne de cesser et de s’abstenir pour le film « The Apprentice », qui dépeint le viol d’Ivana, alors épouse

Donald Trump n’est apparemment pas satisfait d’un film qui documente son ascension vers la célébrité et les sombres secrets qui se cachent derrière, y compris une représentation du viol conjugal de son épouse d’alors, Ivana.

Variété rapports que l’ancien président, qui a été reconnu responsable d’avoir abusé sexuellement d’une autre femme, E. Jean Carroll, par un tribunal de New York, a envoyé une lettre de cessation et d’abstention à l’équipe derrière « The Apprentice », qui a fait ses débuts au festival de Cannes plus tôt Ceci peut.

« Le film est un portrait juste et équilibré de l’ancien président », a déclaré l’équipe de production du film dans un communiqué à Variety. « Nous voulons que tout le monde le voie et décide ensuite. »

Le film, mettant en vedette la star de Marvel Sebastian Stan dans le rôle de Trump et le leader de « Succession » Jeremy Strong dans le rôle du mentor de Trump Roy Cohn, n’a pas encore trouvé de distributeur, et une action en justice pourrait constituer un défi pour la sortie du film.

Les représentants de Trump ont déchiré le film, qu’ils ont qualifié de « pure diffamation malveillante », promettant de bloquer un accord de distribution sous peine d’en subir les conséquences.

« [The film] ne devrait pas voir le jour, et ne mérite même pas une place dans la section directement sur DVD d’une poubelle à bonnes affaires dans un magasin de films discount qui sera bientôt fermé, sa place est dans un incendie de benne à ordures », Steven Cheung, directeur des communications de la campagne Trump, a déclaré dans un communiqué par Variety.

Il n’est pas clair si la scène spécifique a été mentionnée dans la lettre, mais une plainte en diffamation de l’ancien président devrait prouver que les déclarations contenues dans le film étaient fausses et que les producteurs ont fait preuve de négligence dans la vérification des faits, afin de tenir le coup.

Ivana Trump, décédée en 2022, a divorcé de l’homme d’affaires de l’époque en 1990 et a continué à décrire le sentiment de « violé » pendant les rapports sexuels avec Trump.

Trump n’a pas caché sa tendance à maltraiter les femmes, déclarant à l’animateur de télévision Billy Bush qu’il pouvait les « attraper ». [women] par le p***y » sans consentement, en raison de sa renommée.