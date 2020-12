WASHINGTON – Le président Trump, poursuivant ses retraits de troupes de fin de mandat des conflits dans le monde, retirera les troupes américaines de la Somalie, où elles ont été impliquées dans la tentative de repousser les avancées des insurgés islamistes dans la Corne de l’Afrique. Le Pentagone a annoncé vendredi que la quasi-totalité des quelque 700 soldats en Somalie – la plupart des troupes d’opérations spéciales qui ont mené des missions d’entraînement et de lutte contre le terrorisme – partiront d’ici le 15 janvier, cinq jours avant le président élu Joseph R. Biden Jr. devrait être inauguré. De nombreuses troupes seront «repositionnées» au Kenya voisin, a déclaré vendredi un responsable du ministère de la Défense. Il n’était pas immédiatement clair si d’autres parties de la présence américaine en Somalie – telles que les officiers de la CIA, l’ambassadeur et d’autres diplomates du département d’État qui sont basés dans un bunker fortement fortifié à l’aéroport de Mogadiscio, la capitale somalienne – se retireront également de la Somalie. territoire avec l’armée. Le retrait de la Somalie a suivi les ordres de M. Trump de réduire la présence américaine en Afghanistan et en Irak, et reflétait le désir de longue date du président de mettre fin aux engagements militaires de longue date contre les insurrections islamistes dans les pays en faillite et fragiles d’Afrique et du Moyen-Orient, une mission difficile. qui s’est répandue depuis les attentats du 11 septembre 2001.

Le Pentagone a promis que les efforts pour sauvegarder les intérêts américains se poursuivraient. « Les États-Unis ne se retirent pas ou ne se désengagent pas de l’Afrique », a-t-il déclaré dans un communiqué. «Nous restons attachés à nos partenaires africains et à un soutien durable grâce à une approche pangouvernementale.» Les États-Unis conserveront la capacité de mener des opérations de contre-terrorisme en Somalie, en particulier des frappes de drones, et de collecter des alertes précoces et des indicateurs concernant les menaces contre les États-Unis et leurs alliés de la part des forces militantes dans le pays. La mission en Somalie était à l’honneur ces derniers jours, après qu’il ait été rapporté qu’un officier vétéran de la CIA avait été tué au combat en Somalie, selon des responsables américains actuels et anciens. La mort a déjà ravivé le débat sur les opérations antiterroristes des services de renseignement américains en Afrique. L’officier était membre de la division paramilitaire de la CIA, du centre d’activités spéciales, et ancien membre de l’équipe d’élite SEAL 6 de la marine. Le retrait des troupes de Somalie intervient à peine deux semaines après que M. Trump a ordonné à l’armée de retirer ses troupes d’Afghanistan, réduisant de moitié le nombre à un peu plus de 2000. Des réductions de la présence des troupes américaines en Irak sont également en cours. Cette semaine également, le responsable de la politique du Pentagone supervisant les efforts de l’armée pour combattre l’État islamique en Irak et en Syrie a été limogé après qu’une personne nommée à la Maison Blanche lui ait dit que les États-Unis avaient gagné cette guerre et que son bureau avait été dissous. L’éviction du responsable, Christopher P. Maier, chef du groupe de travail Defeat ISIS du Pentagone depuis mars 2017, est survenue trois semaines seulement après que M. Trump a limogé le secrétaire à la Défense Mark T.Esper et trois autres responsables du Pentagone et les a remplacés par des loyalistes.

Le secrétaire à la Défense par intérim, Christopher C. Miller, qui a procédé à la purge de M. Trump au Pentagone depuis qu’il a succédé à M. Esper le mois dernier, a qualifié ces mesures de refléter le succès de l’effort mené par les États-Unis pour écraser l’État terroriste qui l’État islamique créé dans de grandes sections de l’Irak et de la Syrie. Des responsables du département de la Défense familiers avec les délibérations internes ont déclaré que le retrait de la Somalie ne s’appliquerait pas aux forces américaines stationnées dans les environs du Kenya et de Djibouti, où sont basés les drones américains qui effectuent des frappes aériennes en Somalie. Garder ces bases aériennes signifierait conserver la capacité de l’armée à utiliser des drones pour attaquer des militants avec le Shabab, un groupe terroriste lié à Qaïda – du moins ceux qui sont considérés comme une menace pour les intérêts américains. La sortie des conflits étrangers est un élément central du programme «L’Amérique d’abord» de M. Trump depuis son élection en 2016. Cet appel a particulièrement animé sa base d’électeurs populistes, dont beaucoup sont des vétérans qui se sont lassés de leur rôle dans des guerres de longue date. . Le président considère son bilan sur cette question comme important pour tout avenir politique qu’il pourrait poursuivre. La plupart des troupes américaines en Somalie, la nation déchirée par la guerre dans la Corne de l’Afrique, sont des forces d’opérations spéciales stationnées dans un petit nombre de bases à travers le pays. Leurs missions comprennent la formation et le conseil de l’armée somalienne et des troupes antiterroristes et la conduite de raids de destruction ou de capture de leurs propres militants Shabab. Le Pentagone soutient depuis longtemps que les États-Unis peuvent quitter en toute sécurité les zones contestées par les militants lorsque les gouvernements locaux peuvent sauvegarder leur propre territoire. L’ordre de M. Trump signifie que les efforts de formation directe avec les forces de sécurité somaliennes prendraient fin. La poussée de M. Trump pour quitter la Somalie avant la fin de son mandat intervient à un moment délicat: la Somalie se prépare pour les élections législatives du mois prochain et une élection présidentielle prévue pour début février. Le retrait des troupes américaines pourrait compliquer toute capacité de garder les rassemblements électoraux et le vote à l’abri des bombardiers Shabab. Cela survient également à un moment de troubles politiques en Éthiopie voisine, dont l’armée a également combattu le Shabab.