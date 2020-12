WASHINGTON (AP) – Le Pentagone a annoncé vendredi qu’il retirait la plupart des troupes américaines de la Somalie sur ordre du président Donald Trump, poursuivant la campagne post-électorale de Trump pour réduire l’implication américaine dans les missions antiterroristes à l’étranger.

Sans fournir de détails, le Pentagone a déclaré dans un bref communiqué que «la majorité» des troupes et des moyens américains en Somalie seront retirés au début de 2021. Il y a actuellement environ 700 soldats dans ce pays de la Corne de l’Afrique, formant et conseillant les forces locales lutte prolongée contre le groupe extrémiste al-Shabab, affilié d’al-Qaida.

Trump a récemment ordonné le retrait des troupes en Afghanistan et en Irak, et il devait retirer une partie ou la totalité des troupes de Somalie. Le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, avait déclaré mercredi que la future structure de la présence militaire américaine en Somalie était toujours en débat.

La présence américaine ajustée, a déclaré Milley, équivaudrait à «une empreinte relativement faible, un coût relativement faible en termes d’effectifs et d’argent». Il n’a fourni aucun détail mais a souligné que les États-Unis restaient préoccupés par la menace posée par al-Shabab, qu’il appelait «une extension d’al-Qaida», le groupe extrémiste qui a planifié les attaques du 11 septembre 2001 contre les États-Unis depuis Afghanistan.

« Ils ont une certaine portée et ils pourraient, s’ils sont laissés sans surveillance, mener des opérations non seulement contre les intérêts américains dans la région, mais aussi contre la patrie », a-t-il déclaré. «Donc, ils ont besoin d’attention.» Notant que la Somalie reste un endroit dangereux pour les Américains, il a déclaré qu’un officier de la CIA y avait été tué récemment.

Le représentant Jim Langevin, un démocrate du Rhode Island, a critiqué le retrait de Trump en Somalie comme une «capitulation à Al-Qaida et un cadeau de la Chine». Langevin est président du sous-comité du renseignement et des menaces et capacités émergentes du Comité des services armés de la Chambre.

«Lorsque les forces américaines quittent la Somalie en réponse à l’ordre d’aujourd’hui, il devient plus difficile pour les diplomates et les travailleurs humanitaires d’aider les gens à résoudre les conflits sans violence et sans perte de vie», a déclaré Langevin. «Avec les élections à venir en Somalie et le conflit qui fait rage en Éthiopie voisine, l’abandon de nos partenaires ne pouvait pas arriver à un pire moment.»

Langevin a déclaré que la Chine profiterait de l’occasion pour renforcer son influence dans la Corne de l’Afrique.

Le Pentagone a déclaré que le retrait en Somalie ne marquait pas la fin des efforts antiterroristes américains dans ce pays.

«À la suite de cette décision, certaines forces pourraient être réaffectées en dehors de l’Afrique de l’Est», a-t-il déclaré. «Cependant, les forces restantes seront repositionnées de la Somalie vers les pays voisins afin de permettre les opérations transfrontalières des forces américaines et partenaires pour maintenir la pression contre les organisations extrémistes violentes opérant en Somalie.

Il a ajouté: «Les États-Unis conserveront la capacité de mener des opérations de contre-terrorisme ciblées en Somalie et de collecter des alertes précoces et des indicateurs concernant les menaces qui pèsent sur le pays.»

La nature de la menace posée par al-Shabab et la réponse appropriée des États-Unis ont fait l’objet d’un débat croissant au Pentagone, qui cherchait des opportunités de se concentrer sur la Chine en tant que plus grand défi à long terme.

Un rapport de surveillance du Département de la Défense la semaine dernière a déclaré que le Commandement américain pour l’Afrique a vu cette année un «changement définitif» dans la concentration d’al-Shabab pour attaquer les intérêts américains dans la région. Le Commandement pour l’Afrique affirme qu’al-Shabab est la menace la plus «dangereuse» et «imminente» de l’Afrique.