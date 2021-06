DONALD Trump a ordonné à la Chine de payer « dix mille milliards de dollars » aux États-Unis pour les « morts et destructions » causées par la pandémie de Covid.

L’ancien président américain a également fustigé le financement « stupide » d’Anthony Fauci du tristement célèbre Institut de virologie de Wuhan au milieu d’appels croissants pour que le meilleur doc explique à quel point il en savait sur le travail effectué au laboratoire.

Donald Trump a déclaré que la Chine devrait être condamnée à une amende pour la crise de Covid Crédit : AFP

Trump a déclaré que la Chine devrait payer « dix mille milliards de dollars » pour « la mort et la destruction » de Covid Crédit : Rex

Selon le Daily Mail, Trump a déclaré: « Maintenant, tout le monde, même le soi-disant » ennemi « , commence à dire que le président Trump avait raison au sujet du virus chinois provenant du laboratoire de Wuhan. »

Dans un communiqué, il a ajouté : « La correspondance entre le Dr Fauci et la Chine parle trop fort pour que quiconque puisse l’ignorer.

« La Chine devrait payer 10 000 milliards de dollars à l’Amérique et au monde pour la mort et la destruction qu’ils ont causées !

Fauci, 80 ans, a finalement reconnu que la théorie de la « fuite de laboratoire » de Covid pourrait avoir un certain poids alors que les principaux républicains appellent à son éviction après la fuite de milliers de ses e-mails.

Plus de 3 000 pages d’e-mails de Fauci ont été obtenues par le biais de la loi sur la liberté d’information et publiées cette semaine par Buzzfeed – mais Fauci a insisté sur le fait qu’elles étaient « sorties de leur contexte ».

Le principal médecin s’est exprimé jeudi après avoir été fustigé par le sénateur Rand Paul et la représentante Marjorie Taylor Greene lorsque sa correspondance a été révélée, tandis que Candace Owens veut qu’il soit « jugé et emprisonné ».

« J’ai toujours dit, et je le dirai aujourd’hui… Je pense toujours que l’origine la plus probable est d’une espèce animale à un humain », a déclaré Fauci sur CNN.

« Mais je garde l’esprit absolument ouvert, que s’il peut y avoir d’autres origines à cela, il peut y avoir une autre raison, il pourrait s’agir d’une fuite de laboratoire. »

Donald Trump et le top doc Anthony Fauci Crédit : AFP

Le personnel de sécurité surveille l’extérieur de l’Institut de virologie de Wuhan Crédit : Reuters

Fauci s’est exprimé jeudi après avoir été fustigé par le sénateur Rand Paul et la représentante Marjorie Taylor Greene Crédit : AP

Paul a critiqué Fauci pour ses « mensonges » sur la recherche financée par les États-Unis dans le laboratoire de Wuhan où Covid serait originaire.

Il a déclaré que les e-mails de Fauci, récemment rendus publics en raison d’une demande en vertu de la Freedom of Information Act, montraient que Fauci était au courant des fonds américains allant au laboratoire chinois.

Apparaissant sur Fox News, Paul a déclaré que les courriels montraient que Fauci aurait pu être responsable du développement du coronavirus – ajoutant à ses accusations un mois plus tôt lorsqu’il avait dit la même chose des National Institutes of Health.

Lors de l’audience du Sénat à l’époque, Fauci a déclaré à Paul qu’il ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité.

« Vous êtes entièrement et complètement incorrect. Le NIH n’a jamais financé et ne finance pas maintenant la recherche sur le gain de fonction à l’Institut de Wuhan », a déclaré Fauci en mai.

Les attaques de Paul contre Fauci se sont poursuivies cette semaine, Paul affirmant que Fauci portait une « culpabilité morale » pour le développement de Covid au laboratoire de Wuhan qui a reçu un financement partiel du NIH.

« Je pense que nous avons radicalement changé d’opinion », a déclaré Paul.

« Tout le monde à gauche disait qu’il s’agissait d’un complot, cela n’aurait jamais pu se produire dans le laboratoire de Wuhan. »

L’Institut de virologie de Wuhan en Chine Crédit : AFP

Un patient Covid à l’hôpital de la Croix-Rouge de Wuhan dans les premières semaines de l’épidémie Crédit : AFP

Des journalistes se rassemblent près d’une clôture électrique à l’extérieur de l’Institut de virologie de Wuhan Crédit : AP

« Maintenant, même le Dr Fauci dit que nous devrions enquêter », a-t-il poursuivi.

« Mais les e-mails brossent un tableau troublant, un tableau troublant du Dr Fauci dès le début, s’inquiétant du fait qu’il avait financé la recherche sur les fonctions. »

Il a ajouté : « S’il s’avère que ce virus provient du laboratoire de Wuhan, ce qui semble être le cas, il y a une grande culpabilité dans le fait qu’il était un grand partisan du financement.

« Mais il était également un grand partisan à ce jour de dire que nous pouvons faire confiance aux Chinois à ce sujet, que nous pouvons faire confiance aux scientifiques chinois et je pense que c’est assez naïf et devrait vraiment l’empêcher de former la position dans laquelle il se trouve. »

D’autres e-mails ont révélé que Fauci avait été informé de la théorie du laboratoire, qu’il a publiquement minimisée, et a rejeté un avertissement concernant la « dissimulation » de Covid en Chine parce qu’il était « trop ​​long » à lire.

Parlant des e-mails, il a déclaré à NewsNation : « Le seul problème, c’est qu’ils sont vraiment mûrs pour être sortis de leur contexte.

« Quelqu’un peut découper une phrase dans un e-mail sans montrer les autres e-mails et dire » sur la base d’un e-mail du Dr Fauci, il a dit ceci et cela « , là où vous n’avez pas vraiment le contexte complet. »