Trump occupe le devant de la scène lors du premier débat du Sénat républicain de l’Ohio en 2024

CLEVELAND — Trois républicains en lice pour le siège compétitif de l’Ohio au Sénat américain ont débattu lundi lors d’un débat télévisé non pas tant sur celui qui est le meilleur pour l’État, mais plutôt sur celui qui est le meilleur pour Donald Trump.

L’homme d’affaires Bernie Moreno bénéficie déjà du soutien de l’ancien président – ​​un fait qu’il a souligné dès les 30 premières secondes de sa réponse à la première question. Le secrétaire d’État de l’Ohio, Frank LaRose, qui avait prédit il y a un mois que Trump resterait neutre, s’est présenté comme un allié inébranlable.

Ensuite, il y a eu Matt Dolan, un sénateur d’État qui a exprimé le désir de quitter Trump et qui n’a pas cherché à obtenir son soutien, mais s’est engagé sur scène à le soutenir s’il était le candidat présidentiel du Parti républicain. Dolan, qui était le principal agresseur de la soirée sur scène, a également affirmé que, compte tenu de sa récente expérience législative, il était le plus en phase avec Trump, tout en accusant ses rivaux de respect « bidon ».

“La réalité est que je suis le seul à ce stade à avoir mis en œuvre les politiques de Trump”, a déclaré Dolan. « Ces deux-là ont passé beaucoup de temps à supprimer tous leurs commentaires passés, des commentaires haineux sur Trump. Et maintenant, parce que c’est dans leur intérêt politique, ils disent quelque chose de complètement différent.»

Trump est le favori pour l’investiture républicaine à la présidentielle de cette année – un statut qui pourrait être encore renforcé mardi lors de la première primaire nationale du New Hampshire.

Le débat de lundi, organisé par WJW-TV de Cleveland et diffusé en direct dans tout l’Ohio sur les stations appartenant à Nexstar, était le premier d’une longue série prévue avant la primaire du 19 mars. Le candidat du GOP affrontera le sénateur démocrate Sherrod Brown dans ce qui devrait être l’une des courses au Sénat les plus féroces et les plus coûteuses de l’année.

Bien que Brown et le président Joe Biden aient été critiqués à plusieurs reprises lundi, les candidats ont passé la plupart de leur temps à se battre – même dans les domaines où ils étaient pour la plupart d’accord.

Moreno a réprimandé LaRose pour disant dans une interview le mois dernier que Trump lui avait dit qu’il était peu probable qu’il soutienne qui que ce soit à la primaire. Trump a approuvé Moreno le lendemain.

“Je pense qu’il est extrêmement horrible que Frank ait menti et déclaré que le président Trump lui avait dit quelque chose qu’il ne lui avait manifestement pas dit”, a déclaré Moreno.

Après que LaRose ait nié avoir menti au sujet de sa conversation avec Trump, Moreno a rétorqué : « Vous venez donc de traiter le président Trump de menteur. »

Plus tard dans le débat, les modérateurs ont insisté sur les changements de rhétorique de LaRose et Moreno depuis l’émeute des partisans de Trump au Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021. À l’époque, LaRose et Moreno avaient condamné la violence et la destruction. Depuis, tous deux ont décrit certaines des personnes inculpées comme des « prisonniers » politiques – un langage qui fait écho à celui de Trump.

Dolan a critiqué Moreno pour sa réponse favorable aux émeutiers présumés.

« Nous venons d’entendre une fausse réponse politique absolue », a déclaré Dolan. « Il essaie de se réinventer. Le 6 janvier a été une mauvaise journée, et je l’ai dit à ce moment-là. Le 6 janvier a été… une mauvaise journée, et je le dis maintenant.

Ce commentaire et d’autres ont irrité Moreno.

“Si vous voulez que Liz Cheney vous représente en tant que sénatrice américaine de l’Ohio, voici votre choix”, a déclaré Moreno, faisant référence à l’ancienne députée républicaine du Wyoming qui a joué un rôle de premier plan lors des audiences de la Chambre le 6 janvier.

À un autre moment, après que Dolan ait attiré l’attention sur poursuites auxquelles Moreno a été confronté Au cours de ses années en tant que concessionnaire automobile, Moreno a déclaré: “C’est à cela que ressemble la troisième place”.

Il n’y a pas eu de sondages publics pour les primaires depuis l’approbation de Trump le mois dernier. Moreno et Dolan sont tous deux riches indépendamment et ont déjà budgétisé des millions de dollars pour des publicités télévisées, tandis que LaRose s’appuie davantage sur un super PAC aligné.

Les modérateurs du débat ont également poussé les candidats sur le droit à l’avortement, qui a été codifié dans la Constitution de l’Ohio l’année dernière à la suite d’une initiative de vote à laquelle les trois candidats se sont opposés. LaRose avait été le visage de l’opposition après avoir défendu auparavant une mesure distincte et infructueuse qui aurait relevé le seuil d’adoption de tels amendements.

Dolan, LaRose et Moreno ont tous évité de répondre directement lorsqu’on leur a demandé s’ils soutenaient une interdiction fédérale de l’avortement, mais chacun a clairement indiqué qu’il était en faveur de certaines restrictions fédérales.

“Écoutez, les États peuvent fixer leurs propres normes, mais il devrait y avoir un strict minimum que nous examinions au niveau fédéral, et nous ne sommes pas une nation qui devrait autoriser l’avortement tardif”, a déclaré LaRose.

Dolan a exprimé une pensée similaire : « Je ne veux pas que ce soit une question fédérale. Mais je ne veux pas que les avortements tardifs deviennent la norme aux États-Unis d’Amérique.»

Il a également critiqué l’implication de LaRose dans la lutte contre l’avortement de l’année dernière dans l’État.

“Frank a fait le tour de l’État et a parlé aux républicains qui étaient déjà d’accord avec lui pour le préparer à cette course au Sénat américain”, a déclaré Dolan. “Frank, tu aurais dû faire ce que mon équipe faisait : faire du porte-à-porte pour parler aux électeurs indécis pour leur expliquer à quel point cet amendement sur l’avortement était scandaleux.”

Moreno a rappelé à plusieurs reprises aux téléspectateurs qu’il avait le soutien de Trump – et pour faire bonne mesure, sa campagne a diffusé deux publicités juste avant la diffusion du débat à Cleveland vantant son soutien.

“Nous ne sauverons ce pays que lorsque nous cesserons d’envoyer des politiciens de carrière à Washington, DC”, a déclaré Moreno dans sa déclaration finale. “C’est ce que nous avons vu avec le président Trump.”