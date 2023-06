Trump obtient ses premières approbations depuis l’inculpation des documents classifiés

Donald Trump a marqué vendredi avenants pour sa candidature à la Maison Blanche d’une poignée de républicains de la Chambre de Pennsylvanie, les premiers législateurs à soutenir officiellement l’ancien président depuis sa mise en accusation fédérale il y a 10 jours.

Trump, le favori incontesté dans la course à l’investiture présidentielle du GOP de 2024, a également été approuvé par le lieutenant-gouverneur de Caroline du Nord et candidat au poste de gouverneur Mark Robinson, qui a reçu des applaudissements nourris lorsqu’il a annoncé sa décision sur scène lors d’une conférence annuelle des conservateurs religieux.

« Cette nation a besoin d’un combattant », a déclaré Robinson. « Quelqu’un qui est prêt à monter sur la scène mondiale, marchant avec audace, force, agitant le drapeau américain, en disant : ‘Les Américains sont là, et nous sommes à nouveau aux commandes.' »

La semaine dernière, Trump a plaidé non coupable de 37 chefs d’accusation liés à sa conservation de dossiers classifiés et a allégué des efforts pour empêcher le gouvernement de les récupérer, après avoir quitté la Maison Blanche en 2021. Certains de ses anciens alliés républicains, comme l’ex-procureur Le général William Barr a déclaré que l’acte d’accusation contre Trump était « accablant ».

Pourtant, de nombreux autres républicains, y compris la plupart des principaux adversaires de Trump, ont hésité à brandir les problèmes juridiques du favori contre lui. Les dernières mentions indiquent en outre que même après être devenu le premier ancien président à faire face à des accusations criminelles fédérales, l’emprise de Trump sur une grande partie du Parti républicain reste ferme.

Comme pour faire comprendre ce point, la même foule qui a applaudi Robinson a également hué bruyamment un autre candidat présidentiel du GOP, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, lorsqu’il a critiqué Trump pour un « échec de leadership ».

« Vous pouvez huer tout ce que vous voulez », a déclaré Christie, l’un des principaux critiques du GOP de Trump, au public de la conférence Road to Majority de la Faith and Freedom Coalition à Washington, DC « Mais voici le problème. Notre foi nous enseigne que les gens doivent prendre responsabilité de ce qu’ils font », a déclaré Christie.

Ces remarques sont intervenues peu de temps après que la campagne Trump a annoncé son « Pennsylvania Federal Leadership Team », comprenant cinq républicains actuels de la Chambre de l’État Keystone : Mike Kelly, Dan Meuser, Scott Perry, Guy Reschenthaler et John Joyce.

Reschenthaler, le whip adjoint en chef républicain de la Chambre, est le deuxième membre de la direction du GOP de la chambre à approuver Trump après la représentante de la présidente de la conférence républicaine de la Chambre Elise Stefanik de New York.

Les approbations de plus de la moitié de la délégation républicaine de la Chambre de Pennsylvanie portent le nombre total d’approbations du Congrès de Trump à 69, dont 10 sénateurs, selon un décompte de NBC News. Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, le principal concurrent républicain le plus proche de Trump, a jusqu’à présent recueilli cinq approbations du Congrès.

La coalition de Pennsylvanie de Trump comprend également l’ancien représentant Fred Keller et Carla Sands, l’ancienne ambassadrice américaine au Danemark, a indiqué la campagne.

Ce n’est pas la première fois que Trump obtient le soutien de plus de responsables républicains après avoir été accusé de crimes. La sénatrice Cindy Hyde-Smith, R-Miss., a approuvé Trump en avril le jour même où il devait être interpellé à Manhattan le frais d’état de falsification des registres commerciaux.

Le représentant Andrew Clyde, R-Ga., A approuvé Trump quelques jours avant sa dernière mise en accusation en Floride pour des accusations fédérales.

Les sondages du champ primaire du GOP ont montré Trump élargissement son avance après sa première inculpation. UN Sondage CNN menée après que Trump a été interpellé pour les accusations fédérales a trouvé le soutien de l’ancien président en légère baisse, bien qu’il soit resté le leader républicain des sondages.

Trump doit prendre la parole à la conférence Faith and Freedom samedi soir. Avant lui sur l’étape de vendredi se trouvaient un grand nombre de ses principaux rivaux républicains, dont DeSantis, l’ancien vice-président Mike Pence et le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott. L’ancien ambassadeur des Nations Unies Nikki Haley, l’entrepreneur Vivek Ramaswamy, l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson, le maire de Miami Francis Suarez et d’autres candidats à la présidence étaient également au programme.

Le rassemblement des conservateurs religieux a incité certains de ces candidats à vanter leurs mérites en matière d’avortement plus clairement qu’ils ne l’ont fait ailleurs au cours de la campagne électorale. La question a divisé certains républicains depuis que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade l’année dernière, marquant une victoire pour les militants anti-avortement qui a ensuite galvanisé la participation électorale démocrate.

DeSantis, qui a rarement claironné l’interdiction de l’avortement de six semaines dans son État depuis qu’il l’a discrètement promulguée plus tôt cette année, a déclaré vendredi que c’était « la bonne chose à faire ».

Scott, qui a tâtonné une question sur l’avortement au début de sa campagne présidentielle, a déclaré à la foule que la gauche pro-avortement avait « perdu confiance en la vie elle-même ».

Pence, l’ancien vice-président de Trump qui se présente sur une plate-forme plus traditionnellement conservatrice, a exhorté « chaque candidat républicain à la présidence » à « soutenir une interdiction de l’avortement avant 15 semaines comme norme nationale minimale ».