Trump nous pousse vers l’abîme

Que l’ancien président Donald Trump ait caché des secrets nucléaires à Mar-a-Lago est choquant, même pour ceux d’entre nous qui s’attendent au pire de Trump.

Nous ne sommes pas exactement connaître quels étaient les documentsou même s’ils sont liés à l’arsenal nucléaire américain ou à celui d’une puissance étrangère. Trump, pour sa part, a de manière prévisible critiqué le rapport sur les réseaux sociaux, le qualifiant de “canular” – une affirmation qu’il n’a pas encore étayée en publiant sa propre copie du mandat. Mais si les reportages du Washington Post sont exacts, même à distance, ils soulèvent des questions troublantes sur les raisons pour lesquelles l’ancien président a décidé de dérober les documents. Cela explique également pourquoi le ministère de la Justice était prêt à se donner autant de mal pour les récupérer.

Pourtant, alors que la logique du procureur général Merrick Garland en autorisant la perquisition semble maintenant solide, ses conséquences semblent de plus en plus désastreuses.

Jeudi, un homme identifié comme Ricky Shiffer – un partisan de Trump qui a assisté à l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021 – a attaqué un bâtiment du FBI à Cincinnati, Ohio, avec un pistolet à clous, mourant finalement dans une confrontation avec la police. Sur Truth Social, la plateforme de médias sociaux de Trump, Shiffer a indiqué qu’il était motivé par le raid du FBI. “Nous ne devons pas tolérer celui-ci”, a-t-il écrit dans un message.

Vendredi, Temple Beth David – une synagogue du sud de la Floride fréquentée par le juge fédéral qui a autorisé la perquisition – devait organiser des offices du soir sur la plage. Mais un membre de la synagogue a déclaré jeudi que l’événement Beach Shabbat avait été annulé au milieu d’un déluge de menaces antisémites. L’implication du juge dans la synagogue avait été publiquement identifiée dans un post Twitter du mardi par Lenny Dykstra, un ancien voltigeur des Mets de New York et criminel condamné, qui a suivi avec commentaires antisémites sur les pratiques religieuses de Beth David.

Ce que nous voyons est choquant, mais cela fait partie d’un schéma établi. Trump se livre à une sorte de mauvaise conduite flagrante, provoquant un examen officiel et la condamnation de ses actions. Trump traite ces actions comme une persécution injustifiée, preuve que «l’État profond» est là pour l’avoir, une affirmation que le Parti républicain et la presse conservatrice se font consciencieusement écho. Ses partisans les plus radicaux deviennent encore plus radicaux, envisageant même la violence.

Le 6 janvier est, bien sûr, la plus terrible illustration de cette séquence à ce jour. Alors que les problèmes juridiques de Trump augmentent, il y a tout lieu de s’attendre à ce qu’ils se répètent et même s’aggravent, étant donné la rhétorique furieuse de Trump et du GOP ces derniers jours attaquant la légitimité fondamentale de l’État américain. Les conséquences pourraient être désastreuses.

La boucle de rétroaction Trump-GOP-extrémisme

Nous sommes plus proches du début des enquêtes Trump que de leur fin.

La possession signalée par Trump de documents nucléaires, si elle s’avère vraie, soulève la possibilité qu’il ait violé les lois fédérales d’une manière passible d’une peine de prison. L’enquête de l’État de New York sur ses pratiques commerciales s’intensifie ; Mercredi, Trump a passé quatre heures à interroger – plaidant le Cinquième sur chaque question sauf lorsqu’on lui a demandé de dire son nom. Vendredi matin, la Trump Organization a perdu une requête en rejet l’affaire de fraude fiscale du procureur du district de Manhattan contre elle.

En Géorgie, où un grand jury a été constitué pour examiner l’ingérence potentiellement criminelle dans les élections de 2020, Trump vient d’engager un avocat de la défense pénale célèbre pour représenter les rappeurs. Et l’enquête du ministère de la Justice sur le 6 janvier commence à toucher l’ancien président ; Il y a 10 jours, il a été signalé que son équipe juridique s’était entretenue avec des avocats du ministère de la Justice pour discuter de la question de savoir si les conversations qu’il avait eues pendant son mandat pouvaient être protégées des enquêteurs.

Aucune de ces enquêtes n’est une chasse aux sorcières. Dans chaque cas, il y a de sérieuses raisons de croire que le président a violé la loi. Si les procureurs choisissaient de ne même pas enquêter sur Trump, cela serait en soi politiquement motivé – un aveu tacite que si une personnalité politique est suffisamment populaire, elle est au-dessus de la loi.

Mais le résultat des procureurs faisant leur travail est prévisible : Trump réagit en le présentant comme la preuve qu’il est attaqué par des forces néfastes. Prenez sa réaction aux rapports des documents sur les armes nucléaires, publiés sur Truth Social :

La litanie de griefs, le sentiment que Trump a toujours été persécuté par le gouvernement, l’implication infondée que le FBI “semé des informations” chez lui : tout cela crie à la victimisation, que Trump est la cible d’un vaste et ténébreux complot tirant les chaînes du FBI.

Le fait qu’un utilisateur de Truth Social vienne d’être radicalisé par de tels propos – en publiant des menaces violentes sur le site avant de tenter une effraction armée dans un bâtiment du FBI – ne dissuade en rien Trump. Il est, comme le la politologue Julia Azari le dit, un nationaliste qui n’a aucune idée de nation ; un narcissique qui abuse du langage du patriotisme sans aucun engagement envers l’idée sous-jacente qu’il a une certaine responsabilité pour préserver l’ordre et la cohésion dans le régime. En fait, il fait le contraire – semer la division et attiser une méfiance violente si cela l’aide.

Peut-être que le discours de Trump ne serait pas si dangereux si le reste du GOP s’efforçait de le calmer. Pourtant, il est devenu extrêmement clair à la suite de son émergence en tant que porte-drapeau du GOP que les républicains ne prennent pas les transgressions et les problèmes de Trump comme des occasions de le larguer, mais plutôt de creuser, juste à ses côtés, dans des termes tout aussi radicaux.

Regardez ce que les principaux républicains ont dit immédiatement après l’annonce du raid : à quel point le parti était disposé à attaquer les forces de l’ordre fédérales, à quelle vitesse il a agi pour dépeindre le FBI comme des voyous bottés opérant à la demande d’un gouvernement fédéral tyrannique.

Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, le principal candidat potentiel non Trump dans la course primaire du GOP 2024, l’a appelé “une autre escalade dans la militarisation des agences fédérales contre les opposants politiques du régime.” Floride Le sénateur Rick Scott, chef du Comité sénatorial national républicain, a décrit le comportement du FBI comme “des trucs de pays du tiers monde”. New York Rep. Elise Stefanikle troisième républicain de la Chambre des représentants, a appelé à «une enquête immédiate et à rendre des comptes sur Joe Biden et la militarisation de cette administration par son administration». [Justice] département contre leurs adversaires politiques.

Les médias conservateurs ont adopté une ligne similaire. Fox News a mené l’accusation contre le juge Bruce Reinhart, qui a autorisé le mandat de perquisition du FBI, au motif qu’il représentait des clients ayant des liens avec Jeffrey Epstein il y a plus de dix ans. Jeudi soir, l’animateur de Fox, Brian Kilmeade, a affiché une fausse photo de Reinhart dans un avion avec la confidente d’Epstein, Ghislaine Maxwell. Il n’est donc pas étonnant que Reinhart et sa synagogue aient reçu des menaces.

Ce comportement ne prendra pas fin tant que les enquêtes sur Trump se poursuivront. En fait, il est presque certain que cela va s’aggraver. Plus il est désespéré, plus il est prêt à attaquer de manière agressive le système judiciaire et même le gouvernement au sens large en tant que pions secrets de ses ennemis – une tactique que nous avons déjà vue avec Trump et d’autres populistes d’extrême droite similaires à l’étranger, comme l’Israélien Benjamin Netanyahu ( actuellement jugé pour corruption et pots-de-vin).

À mesure qu’elle s’intensifie, il y a toutes les chances que les partisans de Trump se radicalisent davantage. Une récente enquête menée par des universitaires de l’UC Davis a révélé que la moitié des Américains étaient d’accord pour dire que “dans les prochaines années, il y aura une guerre civile aux États-Unis”.

C’est presque certainement exagéré, mais la conclusion indique une croyance croissante et bien fondée selon laquelle davantage d’Américains sont devenus disposés à s’engager dans la violence politique. Le Department of Homeland Security pense depuis au moins 2020 que les nationalistes blancs sont désormais la plus grande menace terroriste pour la patrie américaine. Les chances d’une plus grande augmentation du terrorisme d’extrême droite, en particulier de la part des partisans mécontents de Trump qui ont appris à voir l’administration Biden comme faisant partie d’un «régime» tyrannique, augmentent – ​​et continueront d’augmenter alors que le mouvement conservateur plus large continue d’utiliser le langage antigouvernemental virulent de la frange de droite.

Les États-Unis se trouvent à un carrefour troublant. Si les enquêteurs des juridictions du pays abandonnent leurs enquêtes sur Trump, ils admettent tacitement qu’il peut enfreindre n’importe quelle loi sans conséquence avant une élection présidentielle quasi certaine en 2024 – un précédent incroyablement dangereux. S’ils poursuivent leur travail, ils risquent d’alimenter de nouveaux troubles et conflits civils, poussant un pays déjà polarisé vers une forme de division encore plus dangereuse.

Trump et ses facilitateurs ont emmené le pays dans un endroit très sombre. Et nous avons toutes les raisons de croire que les choses deviendront plus sombres avant l’aube.