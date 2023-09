Un conseiller syndical, s’exprimant sous couvert d’anonymat afin de proposer une évaluation sans détour, a déclaré que Trump « est toujours lui-même et dira et fera des conneries folles ». Mais, a ajouté la personne, « il a en fait des gens qui savent ce qu’ils font. Il a enfermé Biden. C’était plutôt génial.

Au sein de la campagne de la Maison Blanche et de Biden, les agents se sont moqués d’une telle évaluation. Mais leurs déclarations publiques – y compris des critiques agressives à l’égard du bilan de Trump en matière de politique du travail – trahissaient la crainte que l’ancien président puisse faire de nouvelles percées parmi les électeurs syndiqués.

Et leurs délibérations privées suggéraient qu’ils étaient encore aux prises avec la manière dont la Maison Blanche devrait aborder la grève.

L’équipe de Biden a réfléchi en privé à l’opportunité d’envoyer un haut lieutenant sur la ligne de piquetage pour se tenir aux côtés des travailleurs de l’UAW, selon deux personnes proches de ces discussions. Les détails exacts sur qui pourrait aller ou où ils pourraient voyager ne sont pas clairs.

Pourtant, alors même qu’elle envisageait d’envoyer un responsable en contact direct avec le public sur le lieu de la frappe, la Maison Blanche renonçait à un engagement en coulisses. Mardi, l’administration a abandonné son projet d’envoyer deux assistants de Biden à Détroit cette semaine pour aider les deux parties après que des responsables syndicaux s’en soient plaints.

Les allers-retours au sein de la Maison Blanche sur la manière de gérer la grève illustrent l’impasse dans laquelle se trouve Biden alors que les pourparlers s’éternisent entre les soi-disant trois grands constructeurs automobiles et un syndicat puissant qui refuse son soutien à Biden sur sa gestion de la grève. subventions aux véhicules électriques. Même si la grève est limitée à trois usines pour l’instant, elle pourrait porter un coup sérieux à l’économie si un accord n’est pas conclu rapidement et si davantage de travailleurs se retirent.

La Maison Blanche a tenté d’éviter une grève prolongée tout en exprimant son soutien aux revendications des travailleurs. Mais un mécontentement grandit parmi les démocrates et les responsables syndicaux à propos de leur approche – principalement la conviction que le président, un syndicat autoproclamé et irréductible, a sous-estimé le degré de mécontentement de l’UAW.

Il existe de nombreuses inconnues concernant la visite de Trump au Michigan, notamment le lieu où il prendra la parole et s’il se présentera également au piquet de grève. Mais sa décision d’y aller a d’abord surpris certains démocrates.

« Trump nous a récupérés. Maintenant, si nous annonçons notre départ, il semblerait que nous y allions uniquement à cause de Trump », a déclaré un stratège national démocrate. « Nous avons attendu trop longtemps. C’est le défi.

Les responsables de la campagne Biden insistent sur le fait que c’est le président qui a le dessus : ils soutiennent que la visite de Trump au Michigan leur donne l’occasion de rappeler aux électeurs – et aux membres des syndicats en particulier – le bilan de Trump. Il s’agit incontestablement d’un bilan qui comprend des promesses non tenues envers les travailleurs et des commentaires attaquant la direction de l’UAW.

Selon eux, c’est Trump qui doit rattraper Biden après le démocrate. a doublé sa marge de victoire parmi les ménages syndiqués à l’échelle nationale en 2020 par rapport à Hillary Clinton quatre ans auparavant.

«Le bilan antiouvrier et antisyndical de Donald Trump est l’une des principales raisons pour lesquelles le Michigan a rejeté Trump en 2020 et a envoyé Joe Biden à la Maison Blanche», a déclaré Ammar Moussa, porte-parole de la campagne Biden. « Sa présidence ratée est caractérisée par le fait que les constructeurs automobiles ferment leurs portes et envoient des emplois américains à l’étranger tout en remplissant les poches des riches et des grandes entreprises. »

Les démocrates du Michigan ont également critiqué Trump, le accusant de tenter d’exploiter les travailleurs et de cacher son véritable bilan.

Trump « n’est pas une personne qui va se battre pour des augmentations de salaire, des retraites, des soins de santé ou la sécurité d’emploi des travailleurs », a déclaré la représentante Debbie Dingell (Démocrate du Michigan) à POLITICO. « Il vient de dire que tous les véhicules électriques seraient construits en Chine. Il ne s’agit pas de lutter pour maintenir la compétitivité de l’industrie automobile américaine sur le marché mondial.»

Le président de l’UAW, Shawn Fain, pour sa part, n’a laissé aucun doute sur le fait que Trump n’a aucune chance d’obtenir le soutien de son syndicat. Dans un communiqué, il a déclaré que « chaque fibre de notre syndicat est déployée pour lutter contre la classe des milliardaires et contre une économie qui enrichit des gens comme Donald Trump aux dépens des travailleurs ».

Mais Trump a réussi à convaincre de nombreux syndicalistes de base en 2016, même si leurs dirigeants lui ont refusé leur soutien. Et en coulisses, des tensions ont régné entre l’UAW et la Maison Blanche ces derniers jours.

La semaine dernière, lors d’un discours sur la grève de l’UAW, Biden a annoncé qu’il envoyait à Détroit le conseiller principal de la Maison Blanche, Gene Sperling, et la secrétaire au Travail par intérim, Julie Su. Leur objectif était d’aider le syndicat et les constructeurs automobiles à parvenir à un contrat, mais ils n’interviendront pas, a déclaré l’administration Biden.

Mais les responsables de l’UAW étaient frustrés par les projets de Sperling et Su de se rendre dans le Michigan, selon deux personnes proches de leur réflexion. Malgré les promesses selon lesquelles ils ne s’impliqueraient pas ou ne serviraient pas de médiateur, le syndicat s’est demandé quel serait son rôle exact, ont indiqué les sources.

Une autre source a déclaré que les responsables de l’UAW et les entreprises étaient également préoccupés par le calendrier de leur visite prévue. Le voyage, qui a finalement été annulé au moins cette semaine, devait avoir lieu peu après le début de la grève.

Fain a hoché la tête face à la tension sur « Face the Nation » le week-end dernier. « Les gens disent qu’ils tentent de s’immiscer dans nos négociations », a-t-il déclaré. « Nos négociateurs se battent dur. Nos dirigeants se battent dur. Cela se gagnera à la table de négociation avec nos équipes de négociation, avec nos membres qui tiennent les lignes de piquetage et nos alliés sur place. Qui est le président actuel, qui était l’ancien président ou le président avant eux, ne gagnera pas ce combat.»

Interrogé sur le changement des plans des assistants de Biden, un responsable de la Maison Blanche a déclaré que « étant donné que les négociations sont en cours entre les parties aux négociations, il est plus productif que Sperling et Su poursuivent leurs discussions depuis Washington et permettent aux pourparlers d’avancer, et nous » Nous continuerons d’évaluer le calendrier des voyages en fonction de l’état actif des négociations.

Sperling est en contact régulier avec les responsables syndicaux et les entreprises depuis plus de deux mois, et cela devrait continuer. Su est également en contact avec les deux parties et a intensifié ses contacts avec les membres du Congrès sur les négociations contractuelles, notamment en demandant leur avis aux législateurs.

Alors que certains alliés de Biden sont préoccupés par la visite de Trump à Détroit, d’autres démocrates prédisent qu’elle échouera.

« Je pense que cela se retourne contre nous », a déclaré. Représentant Dan Kildee (D-Mich.). «Les travailleurs de l’automobile connaissent leurs intérêts et savent qui les soutient.»

Sam Stein et Brittany Gibson ont contribué à ce rapport.