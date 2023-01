Trump nommé président de la Chambre des États-Unis

Le républicain Matt Gaetz a voté pour l’ancien président au milieu d’une lutte historique pour le chef de la chambre

Le républicain Matt Gaetz a officiellement nommé l’ancien président américain Donald Trump à la tête de la Chambre des représentants jeudi, les membres n’ayant pas réussi à élire un président pour la 11e fois consécutive.

Les républicains ont repris de justesse le contrôle de la Chambre lors des élections de mi-mandat en novembre.

Cependant, le parti a du mal à remplacer la démocrate Nancy Pelosi en tant que présidente parce que 20 législateurs républicains ont refusé de soutenir Kevin McCarthy pour le rôle, votant pour d’autres candidats à la place. La lutte pour la présidence de la Chambre est désormais la plus longue depuis plus de 160 ans, selon CNN.

« Mon vote pour le Président de la Chambre aujourd’hui ? Donald John Trump », Gaetz a tweeté après avoir nommé le 45e président lors d’un vote par appel nominal. Cette décision était en grande partie symbolique car, bien que la Constitution américaine ne précise pas si le président doit occuper un siège à la Chambre, seuls les membres en exercice ont été élus à la présidence dans le passé.

Lire la suite L’impasse du Congrès américain se poursuit après l’échec du 11e vote

Gaetz a également tweeté une image photoshoppée de Trump tenant le marteau de l’orateur. S’adressant à Laura Ingraham sur Fox News, il a affirmé qu’il avait « confiance zéro » à McCarthy. “Je n’aime pas la mesure dans laquelle il utilise les lobbyistes et les intérêts particuliers pour dicter la façon dont les décisions politiques, les décisions politiques et les décisions de leadership sont prises”, dit Gaetz.

Trump lui-même a approuvé la candidature de McCarthy mercredi, exhortant les républicains de la Chambre à “Votez pour Kevin, concluez l’affaire” et “ne pas transformer un grand triomphe en une défaite géante et embarrassante.” Gaetz et ses collègues républicains anti-McCarthy ont cependant rejeté son plaidoyer.

McCarthy est resté confiant jeudi qu’il finirait par obtenir le poste. “Donc, si cela prend un peu plus de temps et que cela ne respecte pas votre délai, ce n’est pas grave”, a-t-il déclaré aux journalistes après l’ajournement de la Chambre.