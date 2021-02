WASHINGTON (AP) – L’ancien président Donald Trump a annoncé une nouvelle équipe de défense juridique de destitution juste un jour après qu’il a été révélé qu’il s’était séparé d’un groupe d’avocats précédent avec un peu plus d’une semaine avant son procès au Sénat.

Les deux représentants de Trump seront l’avocat de la défense David Schoen, un commentateur juridique fréquent à la télévision, et Bruce Castor, un ancien procureur de Pennsylvanie qui a été critiqué pour sa décision de ne pas inculper l’acteur Bill Cosby dans une affaire de crimes sexuels.

Les deux avocats ont publié dimanche des déclarations par l’intermédiaire du bureau de Trump, affirmant qu’ils étaient honorés d’accepter le poste.

«La force de notre Constitution est sur le point d’être mise à l’épreuve comme jamais auparavant dans notre histoire. Il est solide et résilient. Un document écrit pour les âges, et il triomphera de la partisanerie une fois de plus, et toujours », a déclaré Castor, qui a été procureur du comté de Montgomery, à l’extérieur de Philadelphie, de 2000 à 2008.

L’annonce visait à promouvoir un sentiment de stabilité autour de l’équipe de défense de Trump à l’approche de son procès en destitution. L’ancien président a eu du mal à embaucher et à retenir des avocats prêts à le représenter contre les accusations d’avoir incité à l’émeute meurtrière au Capitole américain, qui s’est produite lorsqu’une foule de loyalistes a pris d’assaut le Congrès alors que les législateurs se réunissaient le 6 janvier pour certifier la victoire électorale de Joe Biden.

C’est un contraste avec son premier procès en destitution, lorsque l’équipe d’avocats de haut niveau de Trump comprenait Alan Dershowitz, l’un des avocats de la défense pénale les plus connus du pays, ainsi que l’avocat de la Maison Blanche Pat Cipollone et Jay Sekulow, qui a plaidé affaires devant la Cour suprême.

L’équipe de Trump avait initialement annoncé que Butch Bowers, un avocat de Caroline du Sud, dirigerait son équipe juridique après une présentation du sénateur républicain Lindsey Graham. Mais cette équipe s’est effondrée au cours du week-end en raison de différences sur la stratégie juridique.

Une personne familière avec leur réflexion a déclaré que Bowers et une autre avocate de Caroline du Sud, Deborah Barbier, ont quitté l’équipe parce que Trump voulait qu’ils utilisent une défense fondée sur des allégations de fraude électorale, et les avocats n’étaient pas disposés à le faire. La personne n’était pas autorisée à parler publiquement de la situation et a demandé l’anonymat

Les républicains et les assistants de Trump, le premier président à être destitué deux fois dans l’histoire américaine, ont clairement indiqué qu’ils avaient l’intention de faire un simple argument lors du procès: le procès de Trump, prévu pour la semaine du 8 février, est inconstitutionnel car il n’est pas plus longtemps au bureau.

« Les efforts des démocrates pour destituer un président qui a déjà quitté ses fonctions sont totalement inconstitutionnels et si mauvais pour notre pays », a déclaré le conseiller de Trump, Jason Miller.

De nombreux juristes, cependant, disent qu’il n’y a pas d’obstacle à un procès en destitution malgré le départ de Trump de la Maison Blanche. Un argument est que les constitutions des États antérieures à la Constitution américaine permettaient la destitution après le départ des fonctionnaires. Les rédacteurs de la Constitution n’ont pas non plus expressément interdit cette pratique.

Castor, un républicain qui était le procureur de district élu du troisième comté le plus peuplé de Pennsylvanie, a décidé de ne pas inculper Cosby lors d’une rencontre sexuelle en 2004. Il s’est présenté à nouveau pour le poste en 2015, et son jugement dans l’affaire Cosby a été une question clé utilisée contre lui par le démocrate qui l’a vaincu.

Castor a déclaré qu’il pensait personnellement que Cosby aurait dû être arrêté, mais que les preuves n’étaient pas suffisamment solides pour prouver le cas au-delà de tout doute raisonnable.

En 2004, Castor s’est porté candidat au poste de procureur général sans succès. En 2016, il est devenu le lieutenant supérieur du procureur général assiégé de l’État – Kathleen Kane, une démocrate – alors qu’elle faisait face à des accusations de fuite d’informations d’enquête protégées pour salir un rival et mentir à un grand jury à ce sujet. Elle a été condamnée, laissant Castor comme procureur général par intérim de l’État pendant quelques jours.

Schoen a rencontré le financier Jeffrey Epstein à propos de rejoindre son équipe de défense pour des accusations de trafic sexuel quelques jours à peine avant qu’Epstein ne se suicide dans une prison de New York.

Dans une interview avec le Atlanta Jewish Times l’année dernière, Schoen a déclaré qu’il avait également été approché par l’associé de Trump Roger Stone avant le procès de Stone au sujet de son appartenance à l’équipe et qu’il avait ensuite été retenu pour gérer son appel. Trump a commué la peine de Stone puis lui a gracié. Schoen a affirmé dans l’interview que l’affaire contre Stone était «très injuste et politisée».

Ni Schoen ni Castor n’ont renvoyé de messages téléphoniques demandant des commentaires dimanche soir.

Les rédacteurs d’Associated Press Marc Levy à Harrisburg, Pennsylvanie, et Michael Balsamo à Washington ont contribué à ce rapport.