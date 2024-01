Trump nominé pour le prix Nobel de la paix par le législateur républicain pour sa politique « historique » au Moyen-Orient

Inscrivez-vous au courrier électronique quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives aux États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Un député républicain a nommé Donald Trump au prix Nobel de la paix, citant sa politique « historique » au Moyen-Orient.

La représentante de New York, Claudia Tenney, a déclaré dans un communiqué qu’elle avait décidé de nommer l’ancien président pour son rôle dans le traité des accords d’Abraham, qui ont officiellement normalisé les relations entre les Émirats arabes unis, Bahreïn et Israël.

« Donald Trump a joué un rôle déterminant dans la facilitation des premiers nouveaux accords de paix au Moyen-Orient depuis près de 30 ans », a-t-elle affirmé dans un communiqué publié sur son site Internet.

« Pendant des décennies, les bureaucrates, les « professionnels » de la politique étrangère et les organisations internationales ont insisté sur le fait que de nouveaux accords de paix au Moyen-Orient étaient impossibles sans une résolution du conflit israélo-palestinien. Le président Trump a prouvé que c’était faux », a-t-elle ajouté.

« Les vaillants efforts déployés par le président Trump pour créer les accords d’Abraham étaient sans précédent et continuent de ne pas être reconnus par le comité du prix Nobel de la paix, ce qui souligne la nécessité de sa nomination aujourd’hui. Aujourd’hui plus que jamais, alors que le faible leadership de Joe Biden sur la scène internationale menace la sûreté et la sécurité de notre pays, nous devons reconnaître Trump pour son leadership fort et ses efforts pour instaurer la paix mondiale. Je suis honoré de nommer aujourd’hui l’ancien président Donald Trump et j’ai hâte qu’il reçoive la reconnaissance qu’il mérite », poursuit le communiqué.

M. Trump a s’était déjà plaint de ne pas avoir reçu suffisamment de reconnaissance pour son travail en matière de politique étrangère.

Mais si les accords d’Abraham ont été cités comme un moyen d’introduire et de renforcer les liens israélo-arabes, ces accords historiques ont également été critiqués pour avoir jusqu’à présent échoué à produire des solutions significatives au conflit israélo-palestinien.

« Les accords d’Abraham sans les Palestiniens ont été un désastre, tout comme son accord avec les talibans sans le gouvernement afghan. En plus de cela, il a bombardé le Moyen-Orient plus qu’Obama », a posté une personne sur X, suite à l’annonce de la nomination de M. Trump au prix Nobel.

“Qu’on m’explique comment elle le nomme pour le prix Nobel pour un accord de paix au Moyen-Orient alors que le Moyen-Orient est en guerre à Gaza !” une autre personne a écrit.

Malgré ces critiques à l’égard de la politique étrangère de M. Trump, l’homme de 77 ans a été nominé à plusieurs reprises pour le prix Nobel de la paix au cours de sa présidence. Cependant, il n’a pas réussi à remporter le prix.

“J’obtiendrais un prix Nobel pour beaucoup de choses, s’ils le donnaient équitablement, ce qui n’est pas le cas”, s’est plaint l’ancien président lors d’une conférence de presse à New York en 2019.

Claudia Tenney a nommé l’ancien président pour le prix Nobel de la paix pour son rôle dans le traité des accords d’Abraham (Getty)

M. Trump a été nominé pour le prix en 2020 par le politicien norvégien d’extrême droite Christian Tybring-Gjedde, citant ses efforts pour amener la réconciliation en Corée du Nord et en Corée du Sud.

Mais malgré une période d’amélioration des relations entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, les négociations n’ont finalement pas abouti à un quelconque progrès clair vers la dénucléarisation du Nord.

Le député suédois Magnus Jacobsson a également nommé M. Trump en 2020 pour son rôle dans la négociation d’un accord visant à normaliser les relations entre la Serbie et le Kosovo.

L’année suivante, la députée nationaliste suédoise Laura Huhtasaari et un groupe de législateurs australiens l’ont ensuite nommé pour son rôle dans la négociation des accords d’Abraham.

M. Trump a perdu ce temps au profit des journalistes philippins et russes Maria Ressa et Dmitry Muratov, qui ont reçu le prix « pour leurs efforts visant à sauvegarder la liberté d’expression, qui est une condition préalable à la démocratie et à une paix durable ».

L’ancien président confond régulièrement ses nominations au prix Nobel de la paix – que l’organisation n’enregistre pas, ne publie pas et ne considère pas comme des soutiens – avec des nominations honorifiques.

S’exprimant lors d’un rassemblement dans l’Iowa en 2020, il a déclaré : « Je rentre à la maison, j’allume la télévision et ils ont parlé de vos inondations dans l’Iowa. Comment va l’Iowa ? Les récoltes. Comment cela se passe-t-il ? Comment vont-ils en Floride ? Trois ou quatre histoires, l’une après l’autre.

« Où est mon prix Nobel de la paix ? Ils n’en parlent pas. J’ai dit : ‘Tu sais, chérie. Cette nouvelle est un peu difficile à comprendre.

Pendant ce temps, l’ancienne attachée de presse de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany, avait précédemment décrit la nomination comme un « honneur bien mérité » pour M. Trump.

Donald Trump n’a pas réussi à remporter le prix Nobel de la paix à plusieurs reprises (PISCINE/AFP via Getty)

L’organisation souligne que recevoir une nomination, que peuvent présenter des milliers de personnes, n’est pas un « honneur prolongé ».

Même si M. Trump n’a jamais remporté ce prix, son prédécesseur, l’ancien président Barack Obama, a reçu le prix Nobel de la paix en 2009 pour ses « efforts extraordinaires visant à renforcer la diplomatie internationale et la coopération entre les peuples ».

M. Obama a fait don de la récompense de 1,4 million de dollars à une œuvre caritative.

Sa victoire est quelque chose qui a irrité M. Trump, qui avait précédemment laissé entendre que son prédécesseur n’avait « aucune idée » de la raison pour laquelle il avait été nominé pour ce prix quelques mois seulement après le début de sa présidence.

«Quand Obama l’a obtenu, il ne l’a même pas fait – il a juste dit : ‘Qu’est-ce que j’ai fait ?’ Il n’avait aucune idée de ce qu’il avait fait », a déclaré M. Trump lors d’un rassemblement en 2020.

“Et ils en ont fait une grande histoire”, a-t-il ajouté. «J’ai fait un excellent travail.»

En 2013, M. Trump a tweeté pour demander l’annulation du prix décerné à M. Obama.

L’ancien directeur de l’Institut Nobel norvégien, Geir Lundestad, a déclaré plus tard qu’il regrettait la sélection de M. Obama. « Même de nombreux partisans d’Obama pensaient que ce prix était une erreur », a-t-il déclaré à l’agence de presse AP. “En ce sens, le comité n’a pas réalisé ce qu’il espérait.”

Le prix Nobel de la paix sera annoncé en octobre.