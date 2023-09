Trump nie avoir poussé à une enquête de destitution de Biden lors de réunions secrètes

Donald Trump a nié avoir joué un rôle dans les efforts du GOP pour destituer le président Joe Biden après des informations selon lesquelles il aurait rencontré secrètement MAGA Républicains pour discuter du sujet.

La prétendue réunion entre M. Trump et les dirigeants républicains de la Chambre aurait eu lieu devant le président de la Chambre. Kévin McCarthy a annoncé une enquête formelle de mise en accusation contre le président.

Cependant, en parlant à Kristen Welker de NBC « Meet the Press » dans un entretien diffusé dimanche, M. Trump a déclaré qu’il n’avait « besoin de parler » à personne de son soutien à l’enquête car « ils sont plus proactifs que moi ».

Il a également nié avoir parlé à M. McCarthy de la destitution, déclarant : « Non, non, je ne lui parle pas comme ça. »

Quant à savoir s’il considère la tentative de destitution comme faisant partie de son programme de « représailles », M. Trump a répondu : « Non, pas du tout ».

Politique et Le New York Times a rapporté des détails sur la réunion secrète suite à l’annonce de M. McCarthy le 12 septembre.

Les médias ont déclaré que M. Trump s’entretenait chaque semaine avec le représentant de New York. Élise Stefanikprésident de la conférence républicaine de la Chambre et premier membre de la direction à soutenir publiquement la destitution.

Ils se sont entretenus mardi après que M. McCarthy a annoncé que le GOP lancerait l’effort de destitution, ont déclaré deux personnes au courant de la conversation. Politique.

Mme Stefanik est une alliée de longue date de Trump qui a commencé comme critique de l’ancien président. Elle a soutenu sa candidature en 2024 avant que M. Trump n’annonce qu’il se présenterait à nouveau et elle a été mentionnée comme une possible colistière si M. Trump remporte l’investiture républicaine, comme on s’attend à ce qu’il le fasse.

M. Trump a dîné dimanche soir sur son terrain de golf de Bedminster, dans le New Jersey, avec la représentante républicaine de Géorgie, Marjorie Taylor Greene, membre d’extrême droite qui a été une alliée à la fois de l’ancien président et du président. La destitution était l’un des sujets du dîner, Politique et Les temps signalé.

C’est Mme Greene qui a évoqué la question de la destitution, note le journal.

« Je l’ai informé de la stratégie que je souhaite voir définie avec la destitution », a-t-elle déclaré au journal.

Elle a ajouté qu’elle avait dit à M. Trump qu’elle souhaitait que le processus soit « long et atrocement douloureux pour Joe Biden ».

Mme Greene n’a pas précisé comment M. Trump avait répondu, mais a ajouté que son objectif final était de créer une « longue liste de noms » de personnes qui, selon elle, faisaient partie des crimes commis par les Biden. Elle a fait valoir qu’elle était sûre que M. Trump retrouverait la Maison Blanche en 2024 et qu’elle voulait « s’en prendre à chacun d’entre eux et utiliser le ministère de la Justice pour les poursuivre en justice ».

Le dîner aurait eu lieu deux soirs seulement avant que M. McCarthy n’annonce que l’enquête de destitution se poursuivrait sous la pression de l’aile droite de sa conférence à la Chambre.

Fin août, M. Trump a écrit sur Truth Social : « Soit IMPEACH the BUM, soit disparaître dans l’oubli. ILS NOUS L’ONT FAIT.

« Ils nous ont persécutés et pourtant Joe Biden est un criminel impitoyable, pris net, et rien ne lui arrive. Oubliez la famille. Rien ne lui arrive », a-t-il déclaré lors d’un rassemblement en mars.

L’implication en coulisses de M. Trump pour pousser les républicains à destituer M. Biden révèle l’emprise qu’il continue d’avoir sur le parti alors qu’il devrait remporter l’investiture du GOP pour le troisième cycle électoral consécutif.

L’implication de M. Trump pourrait également donner lieu à des arguments de la part de l’équipe et des partisans de M. Biden selon lesquels la destitution serait simplement un moyen d’affaiblir le président avant les élections de 2024.

Mais M. Trump n’a pas poussé M. McCarthy à annoncer une enquête, mais s’est plutôt concentré sur l’argumentation auprès des membres que son propre dossier de destitution devrait être effacé, a déclaré une personne. Les temps.

M. Trump a été destitué à deux reprises lorsque les démocrates contrôlaient la Chambre – d’abord pour ses efforts visant à pousser le président ukrainien Volodymyr Zelensky à enquêter sur M. Biden, puis à la suite de l’insurrection du 6 janvier.

En juin, Hunter Biden a été accusé de deux délits fiscaux et d’une accusation de crime en matière d’armes, mais le GOP n’a pas été en mesure de prouver que le président a été impliqué dans des crimes.

Le GOP a lancé l’enquête sans pouvoir étayer ses affirmations selon lesquelles M. Biden aurait pris des mesures pour aider les intérêts financiers de Hunter Biden pendant son mandat de vice-président ou qu’il aurait bénéficié des relations commerciales de son fils à l’étranger.