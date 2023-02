Trump nie avoir passé beaucoup de temps à inventer des surnoms — RT World News

Le favori de la présidentielle de 2024 s’est déchaîné contre un rapport du New York Times affirmant le contraire

L’ancien président américain Donald Trump a nié avoir dépensé “de grandes quantités” de son temps à trouver des surnoms mordants pour le gouverneur de Floride Ron DeSantis, son adversaire probable pour la nomination présidentielle républicaine en 2024. Le seul candidat déclaré du GOP s’est rendu sur son propre réseau Truth Social pour riposter contre un profil du New York Times qui prétendait le contraire sur Dimanche.

“Toutes les fausses nouvelles rapportent que je passe une grande partie de mon temps à trouver un bon ‘surnom’ pour Ron DeSanctimonious [sic]qui va évidemment tenter le « truc » présidentiel », Trump a écrit sur sa plateforme de médias sociaux, insistant sur le fait que les médias étaient “100% faux, je n’y pense même pas – un sujet très peu important pour moi !!!”

Le Times a supplié de différer, décrivant comment le candidat de 2024 “A insulté M. DeSantis dans des conversations informelles” comme «Meatball Ron», soi-disant un commentaire sur son apparence, et «Shutdown Ron», pour avoir fermé son État au début de l’épidémie de Covid-19 – quelque chose que Trump lui-même a brièvement tenté de faire avec tout le pays.















Trump a également qualifié DeSantis de RINO [Republican In Name Only] Globalist le mois dernier, une fois de plus sur Truth Social, et a suggéré que le gouverneur de Floride avait été lavé avant de l’approuver.

DeSantis a jusqu’à présent choisi de ne pas s’engager dans les injures réelles ou imaginaires de Trump, apparemment peu disposé à aliéner les fans de Trump dont il pourrait un jour avoir besoin pour se faire élire lui-même. Bien qu’il n’ait pas définitivement annoncé sa candidature à la présidence, il est largement considéré comme le concurrent le plus redoutable de Trump pour l’investiture républicaine.

Trump serait le deuxième président le plus âgé à détenir la Maison Blanche s’il battait le titulaire Joe Biden lors d’un match revanche en 2024, bien que le Times ait laissé entendre que les conservateurs s’alignaient de plus en plus derrière DeSantis, moins volatil.