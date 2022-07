Trump nie avoir jeté des assiettes sur le mur de la Maison Blanche et avoir créé un gâchis de ketchup: “Ce n’est pas mon truc”

Trump a nié avoir jeté une assiette de déjeuner sur un mur de la salle à manger de la Maison Blanche après les élections de 2020.

“Jamais. Jamais. Ce n’est pas mon truc. Et je ne l’ai jamais fait ailleurs non plus”, a déclaré Trump au New York Magazine.

L’ancienne assistante de la Maison Blanche, Cassidy Hutchinson, a témoigné que Trump avait lancé des assiettes à plusieurs reprises.

L’ancien président Donald Trump a nié avoir jeté une assiette et souillé un mur de la Maison Blanche avec du ketchup lors de ses efforts pour annuler les élections.

Cassidy Hutchinson, ex-assistante de la Maison Blanche a témoigné le mois dernier devant le comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier que Trump a jeté son déjeuner contre le mur, laissant Hutchinson et le personnel de soutien de la Maison Blanche nettoyer le gâchis. C’était en décembre 2020, a-t-elle dit, et Trump était furieux parce que le procureur général de l’époque, Bill Barr, a déclaré à l’Associated Press qu’il n’y avait pas de fraude électorale généralisée.

Hutchinson a décrit avoir vu “du ketchup couler sur le mur” et “une assiette en porcelaine brisée sur le sol” dans la salle à manger de la Maison Blanche, ajoutant que ce n’était pas la première fois que Trump avait jeté de la vaisselle et renversé des nappes quand il était contrarié.

“Jamais. Jamais. Ce n’est pas mon truc. Et je ne l’ai jamais fait ailleurs non plus”, a déclaré Trump. a déclaré Olivia Nuzzi du New York Magazine dans une interview publiée jeudi. “Et je n’ai jamais fait ce qu’elle a dit avec les services secrets. Elle est allée trop loin. Écoutez, ce sont des histoires inventées. Elle a inventé ces histoires. Ce sont des mensonges. Et la plupart des gens le comprennent. .”

Trump faisait référence à une autre partie du témoignage explosif de Hutchinson lors de la sixième audience publique du comité, lorsqu’elle s’est souvenue avoir entendu de seconde main que Trump s’était jeté sur un agent des services secrets dans une limousine, exigeant d’être emmené au Capitole le 6 janvier après son discours à l’Ellipse.

Atout, dans une flopée de messages sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, a cherché à réfuter plusieurs éléments du témoignage sous serment de Hutchinson immédiatement après l’audience du 28 juin. Il a nié à la fois le jet d’assiettes et les incidents des services secrets.

Hutchinson, un ancien assistant de l’ancien chef de cabinet de la Maison Blanche, Mark Meadows, a travaillé en étroite collaboration avec le cercle restreint de Trump. En plus de révéler plus de détails sur le comportement de Trump au lendemain des élections de 2020, Hutchinson a également témoigné que au moins neuf républicains ont demandé une grâce préventive à Trump.