Trump n’exclut pas d’être le nouveau président de la Chambre

Donald Trump veut-il être président de la Chambre ?

C’est une question qui a émergé dans le contexte chaotique d’un groupe de conservateurs de la Chambre ayant réussi à évincer le président de la Chambre, Kevin McCarthy. Jusqu’à présent, l’ancien président n’a pas fait grand-chose pour minimiser l’intrigue politique.

« Beaucoup de gens m’ont appelé à propos de l’orateur », a déclaré Trump mercredi matin devant un palais de justice de New York, au troisième jour du procès pour fraude civile de 250 millions de dollars intenté contre lui par la procureure générale de New York, Letitia James. « Tout ce que je peux dire, c’est que nous ferons tout ce qui est le mieux pour le pays, pour le Parti républicain et pour le peuple. »

Il a toutefois ajouté qu’il se concentrait sur la reconquête de la présidence.

Le nom de Trump a été immédiatement lancé par ses partisans après le vote réussi pour destituer McCarthy, et un conseiller de Trump a déclaré mardi soir à NBC News que les membres républicains de la Chambre avaient déjà demandé à Trump de servir de président par intérim.

« Les membres tentent de discuter avec le président de la possibilité de diriger pendant que la Chambre travaille sur le long terme », a déclaré le conseiller dans un courrier électronique.

Le rôle de président de la Chambre est important en dehors du Congrès ; cette personne est la deuxième dans la ligne de succession présidentielle, juste derrière le vice-président.

Et Trump, bien entendu, n’est pas membre du Congrès. Mais la Constitution ne dit pas explicitement que le président doit siéger à la Chambre, même si jusqu’à présent, tout le monde l’a été. Cette omission a parfois donné lieu à des spéculations selon lesquelles il pourrait y avoir un leader non membre de la Chambre.

Dans le passé, des personnes telles que le sénateur Ted Cruz, républicain du Texas, l’ancien président de la Chambre des représentants Newt Gingrich, républicain de Géorgie, et le regretté ancien secrétaire d’État Colin Powell ont toutes été évoquées comme des possibilités. (Bien qu’il y ait eu des votes pour les non-membres, cette poussée n’est jamais allée très loin.)

La présence du nom de Trump dans le mélange a déjà conduit à mettre dans l’embarras certains de ses plus grands partisans au Congrès. Hier soir, dans l’émission Sean Hannity de Fox News, le représentant de l’Ohio, Jim Jordan, a tenté d’éviter les questions sur le fait que Trump devienne un président « par intérim » en répétant à plusieurs reprises qu’il voulait qu’il redevienne président. Hannity a continué à insister sur ce point, et Jordan a finalement déclaré qu’il voulait Trump « au 1600 Pennsylvania Avenue, mais s’il veut être orateur, c’est bien aussi ».

Jordan est devenu mercredi le premier républicain de la Chambre des représentants à annoncer officiellement sa candidature à la présidence.

Les problèmes juridiques de Trump, qui incluent deux actes d’accusation fédéraux, pourraient également jouer un rôle dans sa réflexion. Trump a souvent invoqué sa position de candidat à la présidentielle comme raison pour laquelle le ministère de la Justice ne devrait pas le poursuivre, notamment le fait qu’il n’avait pas le temps d’assister à un procès ou de participer à sa propre défense. S’il était nommé président de la Chambre, Trump pourrait à nouveau tenter d’invoquer sa position pour faire valoir que son procès devrait être retardé.

Certains républicains pensent également que l’idée est un peu un rêve politique fiévreux, car Trump serait incapable de rassembler les 218 voix nécessaires pour remporter la course à la présidence.

« Trump ne le fera pas parce que tout ce qui l’intéresse, c’est de gagner, et son chemin vers 218 voix est peu probable, voire impossible », a déclaré un agent républicain directement impliqué dans la course à la présidence.

Pour ceux qui voient Trump devenir président comme étant tiré par les cheveux, une longue lignée de républicains ambitieux de la Chambre des représentants font déjà la queue et courtisent les votes.

Outre Jordan, le chef d’entre eux est le chef de la majorité Steve Scalise, R-La., qui a déjà rencontré la délégation républicaine du Congrès du Texas, composée de 25 personnes, et il devrait avoir le soutien du représentant Vern Buchanan, président du 20e Congrès de Floride. -personne délégation du Congrès GOP. Buchanan est un proche allié de Scalise après avoir obtenu son soutien lors d’une tentative infructueuse pour devenir président des voies et moyens.

Le représentant Matt Gaetz, le républicain de Floride qui a joué un rôle de premier plan dans la destitution de McCarthy, a également déclaré mardi aux journalistes que Scalise était « le type de personne que je me voyais soutenir ».

Parmi les autres candidats potentiels figurent le whip de la majorité Tom Emmer, R-Minn.; le représentant Garret Graves, R-La.; et la présidente de la conférence House GOP, Elise Stefanik, R-NY.

Le règles actuelles de la conférence de la Chambre républicaine interdisent en fait à toute personne accusée d’un crime d’exercer des fonctions de direction. Trump fait face à des dizaines d’accusations criminelles.