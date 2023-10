Trump news aujourd’hui : Trump se rend au tribunal pour un procès pour fraude civile à New York

Vidéo connexe : Mark Milley fait référence à Trump comme à un « dictateur en herbe » lors de la cérémonie de retraite

Donald Trump s’est engagé à comparaître lundi lors de son procès civil pour fraude à New York, où un juge déterminera les sanctions qui lui seront imposées pour ses activités commerciales frauduleuses.

L’ancien président a pris Vérité sociale dimanche soir pour avertir le juge de la Cour suprême de New York Arthur Engoron et la procureure générale de New York Letitia James « à bientôt au tribunal ».

« Je vais au tribunal demain matin pour me battre pour mon nom et ma réputation », a-t-il juré. « TOUTE CE CAS EST UNE IMPOSSIBLE !!! Rendez-vous au tribunal – lundi matin.

Le procès, qui s’ouvre lundi à 10 heures du matin, intervient après que le juge a conclu la semaine dernière que l’ancien président, ses fils adultes Donald Jr et Eric, des entreprises et des dirigeants avaient surévalué les actifs de leur entreprise pendant des années.

Dimanche, M. Trump a participé à un événement de campagne dans l’Iowa où il a fait une série d’affirmations bizarres sur les voitures et les bateaux électriques.

Pendant ce temps, le Chambre des députés et le Sénat a voté à une écrasante majorité pour adopter une résolution de financement et maintenir le gouvernement fédéral ouvert samedi après que le Président Kévin McCarthy a mis fin à ses tentatives de travailler avec des partisans de la ligne dure d’extrême droite et a plutôt conclu un accord avec Démocrates.