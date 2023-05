Trump news aujourd’hui: Trump partage un article furieux du Memorial Day sur Truth Social alors que Cheney réprimande les républicains pour les revendications électorales

Vidéo connexe: Compétition pour Trump

Donald Trump a marqué le Memorial Day avec un furieux message Truth Social qui a brièvement noté la raison de la fête avant de sombrer dans l’une de ses diatribes habituelles.

En majuscules, l’ex-président a déclamé: « Joyeux jour du souvenir à tous, mais surtout à ceux qui ont fait le sacrifice ultime pour le pays qu’ils aiment, et à ceux en ligne d’un incendie très différent, mais tout aussi dangereux, arrêtant les menaces des terroristes, des inadaptés et des voyous fous qui travaillent fébrilement de l’intérieur pour renverser et détruire notre grand pays, qui n’a jamais été aussi en péril qu’il ne l’est actuellement. Nous devons arrêter les communistes, les marxistes et les « cochons » fascistes à chaque tournant et rendre l’Amérique à nouveau grande ! »

Cela survient après que M. Trump a critiqué Disney et son principal rival lors de la primaire présidentielle du GOP de 2024, le gouverneur de Floride Ron DeSantis, affirmant qu’il était responsable du « réveil » du géant du divertissement.

Plus tôt dans le week-end, il s’est insurgé contre les membres de la législature de l’État du Texas qui ont voté pour destituer le procureur général Ken Paxton pour corruption. L’effort de destitution a été mené par les républicains, que M. Trump a qualifiés de « RINOS » (républicains de nom uniquement).