L’avocat spécial du ministère de la Justice, Jack Smith, a envoyé une lettre ciblée à Donald Trump dans son enquête sur le complot visant à annuler les élections de 2020. Cela a été confirmé par plusieurs organes de presse citant des sources d’application de la loi et les propres publications déséquilibrées de Trump sur Truth Social mardi. Trump a déclaré qu’il avait reçu un préavis de quatre jours pour témoigner devant le grand jury de DC. Le sentiment est répandu parmi les experts juridiques que cela signifie que Trump est presque certainement sur le point de faire face à une inculpation imminente, encore une fois. Ce serait la troisième et la plus accablante mise en accusation de Trump à ce jour.