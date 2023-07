Trump news aujourd’hui: Trump dit à DeSantis de retourner en Floride alors que la campagne du gouverneur licencie le personnel

Sur la scène d’une conférence de deux jours d’un groupe d’activistes influents, des théoriciens du complot d’extrême droite, des candidats républicains à la présidentielle et des membres du Congrès se sont tournés vers l’évangélisation nationaliste chrétienne, le complotisme adjacent à QAnon et un sombre tableau d’une Amérique en déclin rapide sous la direction démocrate. .

Les conférenciers invités à la conférence inaugurale Turning Point Action de Turning Point USA en Floride ont nié à plusieurs reprises l’existence de personnes transgenres, affirmé que le soutien à l’Ukraine repose sur un mensonge et caractérisé le président Joe Biden à la fois comme un larbin frêle et incapable et comme le politicien le plus corrompu. de tous les temps.