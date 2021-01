Trump n’est pas le seul à répandre de la désinformation sur les réseaux sociaux

Si les sociétés Internet veulent donner la parole à tout le monde et créer des espaces en ligne plus sains, peut-être que Facebook, Twitter et YouTube devraient soumettre le groupe important d’inducteurs en ligne habituels à des règles plus strictes. Cela pourrait réduire certains des dangers d’Internet en pénalisant ceux qui font le plus de mal sans étouffer la libre expression d’une grande majorité.

Facebook et Twitter ont temporairement verrouillé les comptes du président Trump cette semaine après qu’il ait inspiré le déchaînement du Capitole, et ils envisagent des interdictions permanentes.

Et pourtant, comme je l’ai déjà écrit, les entreprises en ligne ont tendance à ne considérer que la substance des messages en ligne, indépendamment de l’identité du messager, pour décider si une publication est potentiellement nuisible ou dangereusement trompeuse et doit être supprimée ou masquée.

«C’est un petit nombre de personnes avec un très large public, et ce sont de bons tacticiens pour répandre la désinformation», m’a dit Andrew Beers, chercheur au Election Integrity Partnership. «La modération sur ces comptes aurait beaucoup plus d’impact» que ce que font actuellement les sociétés Internet, a-t-il déclaré.

Un endroit pour commencer est avec ceux qui ont une influence démesurée sur nos croyances et notre comportement. En novembre, ma collègue Sheera Frenkel a rendu compte d’analyses qui ont révélé que seulement 25 comptes, y compris ceux de M. Trump et du commentateur de droite Dan Bongino, représentaient environ 29% des interactions que les chercheurs ont examinées concernant des publications Facebook largement partagées sur la fraude électorale. .

Il est maintenant logique de changer de cap et d’essayer de soumettre des personnes éminentes à des règles plus strictes que le reste d’entre nous, et d’appliquer des sanctions plus sévères aux récidivistes influents de fausses informations. Cela inclut M. Trump et d’autres dirigeants mondiaux qui ont utilisé leurs comptes en ligne pour enflammer les divisions et inspirer la violence de la foule.

YouTube a un Politique des « trois avertissements » qui vise à punir les personnes qui enfreignent à plusieurs reprises ses règles. La politique est criblée d’incohérences, mais elle pourrait valoir la peine d’être copiée. . Je peux imaginer quelque chose comme ça pour tous les sites de médias sociaux, avec des équipes concentrées au laser sur les comptes avec de grands suiveurs – disons, plus d’un million d’abonnés, ou peut-être juste pour les comptes jugés être des propagateurs habituels de désinformation ou de division.

Chaque fois qu’un compte de premier plan partage quelque chose qui est considéré comme une information discréditée ou qui se rapproche des règles existantes contre les comportements abusifs, le compte recevait un avertissement. Faites-le trois fois et le compte ferait face à une longue suspension ou interdiction.

Certains pourraient appeler cela la censure sur Internet. Il est. Mais les sociétés Internet ont déjà des directives détaillées interdisant l’intimidation, les escroqueries financières et les informations délibérément trompeuses sur des questions importantes telles que les élections.

Pour ce faire, les sociétés Internet devront être prêtes à mettre en colère les gens puissants.

Le recalibrage de la façon dont les sites Internet gèrent les personnes influentes mettrait beaucoup de pression sur les utilisateurs ayant de nombreux abonnés pour qu’ils soient plus prudents sur ce qu’ils disent et partagent. Ce n’est pas une si mauvaise idée, n’est-ce pas?

