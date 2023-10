Trump « n’est pas fait pour le poste », donne aux dirigeants étrangers des raisons de s’inquiéter, selon Bolton

Les informations selon lesquelles l’ex-président Donald Trump aurait partagé des secrets de sous-marins nucléaires américains avec un milliardaire australien n’ont pas surpris l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton, qui a déclaré à CNN que Trump n’avait « aucun filtre entre son cerveau et sa bouche » et qu’« il n’est pas apte au poste » de président.

Bolton réagissait à des informations apparues jeudi, dans lesquelles des sources affirmaient que Trump avait partagé des informations classifiées concernant le parc nucléaire américain avec Anthony Pratt, PDG de la société d’emballage basée aux États-Unis Pratt Industries. Selon le récit, révélé pour la première fois par ABC News, Trump a discuté de ces informations sensibles avec Pratt lors d’une conversation au domaine de l’ancien président à Mar-a-Lago en avril 2021.

Le rapport pourrait jouer un rôle clé dans l’affaire pénale du ministère de la Justice (DOJ) contre Trump, dans laquelle il est accusé d’avoir mal géré des documents classifiés après avoir quitté la Maison Blanche. L’ancien président a plaidé non coupable des 40 accusations criminelles fédérales.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton est montré le 17 août 2022 à Washington, DC Bolton a déchiré l’ancien président Donald Trump lors d’une interview avec CNN vendredi au milieu d’informations alléguant que Trump aurait partagé des secrets sur la flotte nucléaire américaine avec l’homme d’affaires australien Anthony Pratt.

Anna Moneymaker/Getty Images



En s’adressant vendredi à Wolf Blitzer de CNN, Bolton a déclaré que le rapport d’ABC News ressemble « malheureusement » à quelque chose que Trump ferait, ajoutant que l’ancien président n’a « aucun filtre entre son cerveau et sa bouche ».

« Je pense que c’est une grande partie du problème ici, mais il se manifeste de différentes manières », a ajouté Bolton, qui a été le troisième des quatre conseillers à la sécurité nationale de Trump, d’avril 2018 à septembre 2019. Trump a expulsé Bolton en raison aux différences philosophiques.

L’ancien responsable du renseignement a souligné la « célèbre histoire » selon laquelle Trump avait partagé sur son compte Twitter en août 2019 une photographie sensible d’un tir de missile iranien raté. Bolton a déclaré qu’à l’époque, la photo aurait pu donner « aux experts légistes et à nos ennemis une réalité réelle ». preuves » sur les capacités photographiques américaines.

« Je pense que c’est un sujet dont les dirigeants étrangers doivent s’inquiéter », a poursuivi Bolton. « Ils peuvent faire confiance aux conseillers du président, ils peuvent faire confiance aux autres avec qui ils traitent régulièrement, mais ils devraient toujours craindre que les informations qui parviennent à Trump puissent s’échapper sans surveillance. »

Bolton a ajouté lors de son apparition sur CNN que, si elle était vraie, la conversation de Trump avec Pratt pourrait « être très sérieuse », et a déclaré qu’elle donnerait un mauvais exemple à d’autres travaillant dans le domaine de la sécurité nationale si l’ancien président était capable de « s’en tirer » en partageant. secrets.

« Je pense que l’argument principal que les républicains en particulier devraient faire valoir à propos de Trump est qu’il n’est pas fait pour ce poste », a poursuivi Bolton lorsque Blitzer lui a demandé si les opposants de Trump aux élections de 2024 devraient « faire valoir » qu’il représente une menace pour la sécurité nationale. menace.

« Il ne comprend pas toute la nature de ses responsabilités dans le domaine de la sécurité nationale », a déclaré Bolton. « Il ne savait pas grand-chose du gouvernement lors de son investiture en 2017, il a très peu appris depuis. »

« Et je pense que c’est un vrai problème quand vous avez quelqu’un qui est plus intéressé à parler de lui-même, de sa propre gloire, à voir tout à travers le prisme de savoir si cela profite à Donald Trump. Ce sont les attributs de quelqu’un qui ne devrait pas rester assis. le Bureau Ovale », a ajouté Bolton.

D’anciens responsables du renseignement ont également exprimé leurs inquiétudes concernant les informations selon lesquelles Trump aurait partagé des informations sur la flotte nucléaire. James Clapper, directeur du renseignement national sous l’administration de l’ancien président Barack Obama, avait précédemment déclaré à CNN que les accusations portées contre Trump étaient « malheureusement une autre parmi une longue litanie de violations de notre sécurité nationale en raison de l’incapacité à protéger correctement des informations aussi sensibles ».

« S’il s’agit de missiles balistiques à lancement maritime et des sous-marins qui les transportent, cela fait partie de notre arsenal stratégique national, qui touche à l’essence même de la survie de la nation », a ajouté Clapper. « Il est donc difficile d’exagérer – si cela est vrai – à quel point cela est grave en affirmant la connaissance de ces sous-marins auprès des étrangers. »

On ne sait pas quelles informations Trump aurait partagées avec Pratt, bien que ABC News ait rapporté que Pratt « a décrit les remarques de Trump » à au moins 45 autres personnes après leur conversation. Des sources proches du dossier ont également déclaré à ABC News que Pratt avait été interrogé au moins deux fois par le DOJ dans le cadre de son enquête sur Trump.

Bolton s’est déjà prononcé contre son ancien patron à la lumière de l’enquête sur les documents classifiés. En août, l’ancien conseiller à la sécurité a déclaré à CNN que Trump avait « une obsession constante d’essayer de conserver des documents » lorsqu’il était dans le bureau ovale.

Dans un article de Truth Social vendredi après-midi, Trump a rejeté les informations concernant sa conversation avec Pratt comme étant « fausses et ridicules », les accusant de « procureurs corrompus tentant d’interférer avec l’élection présidentielle de 2024 ».

« L’histoire ridicule publiée aujourd’hui selon laquelle je parle à un membre de Mar-a-Lago des sous-marins américains est fausse et ridicule, mis à part le fait que je dirai souvent que nous fabriquons les meilleurs sous-marins et équipements militaires au monde… Un fait assez connu ! » Trump a écrit.

« Cela étant dit, je promouvrai toujours la grandeur de l’Amérique et de son équipement militaire. L’alternative serait pour les Alliés, et d’autres, d’acheter à la Russie, à la Chine ou ailleurs. J’aime créer des emplois en Amérique, ce qui était l’un des objectifs les plus importants. de mes réalisations les plus réussies en tant que président ! » il ajouta.

Semaine d’actualités a envoyé une demande de commentaires à l’équipe de presse de Trump concernant le rapport d’ABC News, qui n’a pas été renvoyée.

Trump a été le favori écrasant avant l’élection primaire présidentielle du GOP de 2024. Après avoir sauté les deux premiers débats, l’ancien président partage plus de 40 points d’avance sur ses rivaux républicains, selon un récent sondage d’ABC News/Washington Post et FiveThirtyEight.

Mise à jour du 06/10/23, 22 h 52 HE : Cette histoire a été mise à jour avec des informations et un contexte supplémentaires.