Trump n’est “pas assez homme” pour témoigner – Pelosi

L’ancien président américain avait auparavant envoyé une lettre de colère au comité du 6 janvier, qualifiant son enquête de “charade et chasse aux sorcières”.

La présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, a supposé dimanche que l’ancien président Donald Trump n’avait pas le courage de répondre à une citation à comparaître et de témoigner devant le comité dirigé par les démocrates enquêtant sur l’émeute du 6 janvier au Capitole.

« Je ne pense pas qu’il soit assez viril pour se montrer. Je ne pense pas que ses avocats voudront qu’il se présente parce qu’il doit témoigner sous serment. Pelosi a déclaré à MSNBC. “Nous verrons s’il est assez viril pour se présenter.”

Composé de sept démocrates et de deux républicains anti-Trump, le comité a passé plus d’un an à se pencher sur les événements du 6 janvier. Au cours de plusieurs audiences télévisées très médiatisées, le comité a tenté de prouver que Trump était responsable de l’émeute, qui a brièvement interrompu la certification par le Congrès de la victoire électorale du président Joe Biden en novembre précédent.

Nancy Pelosi : Trump n’est pas « assez homme » pour témoigner devant le Comité du 6 janvier. pic.twitter.com/BoPAsQak76 —Mike Sington (@MikeSington) 23 octobre 2022

Le comité a émis une citation à comparaître la semaine dernière, appelant Trump à témoigner avant le 14 novembre. Bien que Trump n’ait pas exclu de comparaître devant le comité, il a envoyé une lettre à son président, le représentant du Mississippi Bernie Thompson, une semaine auparavant, ridiculisant l’enquête du panel comme un “charade et chasse aux sorcières.”

Appel aux membres du comité “des hacks et des voyous politiques hautement partisans”, Trump a défendu les manifestants du 6 janvier comme “des patriotes américains qui travaillent dur”, et a condamné les démocrates pour ne pas avoir enquêté sur ses allégations de fraude électorale. La lettre de Trump comprenait une annexe de 12 pages détaillant les irrégularités de vote dans cinq États swing.

Un seul ancien président – ​​Harry Truman – a été cité à comparaître par le Congrès. Truman a refusé la convocation de 1953, arguant qu’y répondre reviendrait à créer un dangereux précédent.

En fin de compte, le comité pourrait recommander au ministère de la Justice de porter des accusations criminelles contre Trump. Sans exposer les infractions spécifiques que Trump aurait pu commettre, la représentante Liz Cheney a déclaré dimanche à NBC News qu’il y avait “un certain nombre d’infractions pénales différentes qui sont probablement en cause ici.”