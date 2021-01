Même avec un procès de destitution du Sénat à venir et de nombreux législateurs républicains le critiquant plus hardiment, Donald Trump offrirait son aide pour que les républicains contrôlent la Chambre.

Trump a rencontré jeudi le représentant du chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy (R-Californie), dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride, pour discuter des chances du Parti républicain de prendre le contrôle de la Chambre lors des élections de mi-mandat de l’année prochaine.

Une lecture sur la réunion du comité d’action politique de Trump « Save America » a décrit la réunion comme «Bon et cordial» et a également promis que Trump jouera un rôle majeur dans l’avenir immédiat du Parti républicain.

«Le président Trump a accepté de travailler avec le chef McCarthy pour aider le Parti républicain à devenir une majorité à la Chambre», annonce le Super PAC. «Ils ont très bien travaillé ensemble lors des dernières élections et ont remporté au moins 15 sièges alors que la plupart prédisaient que ce serait le contraire. Ils le feront à nouveau et le travail a déjà commencé. »

Le camp de Trump publie cette photo de sa rencontre avec McCarthy aujourd’hui pic.twitter.com/uJaA2FN5a0 – Manu Raju (@mkraju) 28 janvier 2021

Le PAC a affirmé que Trump n’avait jamais été aussi populaire et que l’approbation de l’ancien président n’avait jamais été aussi précieuse, malgré un procès au Sénat se préparant à démarrer le mois prochain, et la Chambre votant déjà pour le destituer deux fois.

Alors que McCarthy n’était pas l’un des 10 républicains à rompre avec son parti et à voter pour destituer Trump, il a été l’un des nombreux législateurs républicains à dire que l’ancien président porte une certaine responsabilité dans les événements du Capitole américain le 6 janvier, qui ont conduit à cinq morts.

Aussi sur rt.com « Ennemi intérieur »: Pelosi appelle à une sécurité supplémentaire de la Chambre, affirme les membres du Congrès MENACÉS par leurs collègues

Les membres de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump se sont retrouvés engagés dans une sorte de guerre civile au sein du parti avant le procès de destitution. La représentante Liz Cheney (R-Wyoming) a été le vote le plus public contre Trump, et elle a maintenant fait face à la censure et à de nombreux appels à démissionner ou à être primée au moment de la réélection.

Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le Capitole dans le Wyoming jeudi pour exprimer leur mécontentement envers Cheney, en lui scandant de « rentrer chez soi. »

Des centaines de personnes se rassemblent devant le bâtiment du Capitole à Cheyenne aujourd’hui, protestant pour la destitution de Liz Cheney, troisième républicaine à la Chambre des représentants américaine, après son soutien à la destitution de Trump. #LizCheney #Wyoming #Mise en accusation #Cheyenne pic.twitter.com/TWvVpeaeek – Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) 28 janvier 2021

Le représentant Matt Gaetz (R-Floride) a même fait une apparition à l’événement et a fait campagne contre son collègue républicain.

Le représentant de la Floride, Matt Gaetz, monte sur le podium devant le Wyoming State Capitol pour le rassemblement d’aujourd’hui contre Liz Cheney #Cheyenne #Wyoming #LizCheney pic.twitter.com/fRxek5lQLy – Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) 28 janvier 2021

Les républicains sont restés assez divisés dans leur discours public sur le prochain procès du Sénat, certains comme le sénateur Rand Paul (R-Kentucky) faisant exploser l’effort et d’autres comme le critique de longue date de Trump Mitt Romney (R-Utah) ne donnant aucune indication quant à savoir si ils soutiendront le président ou rejoindront les démocrates.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!