Trump ne témoignera pas dans le procès pour viol et diffamation à New York

L’ancien président américain Donald Trump comparaît devant un tribunal de Manhattan lors de sa mise en accusation le 4 avril 2023 à New York. Trump a été interpellé lors de sa première comparution devant le tribunal aujourd’hui à la suite d’une mise en accusation par un grand jury qui a entendu des preuves concernant l’argent versé à la star de cinéma pour adultes Stormy Daniels avant l’élection présidentielle de 2016. Avec l’acte d’accusation, Trump devient le premier ancien président américain de l’histoire à être accusé d’une infraction pénale. Seth Wenig-Pool/Getty Images/AFP (Photo par POOL / GETTY IMAGES AMÉRIQUE DU NORD / Getty Images via AFP)

L’ancien président américain Donald Trump a renoncé à son droit de témoigner dans l’affaire de diffamation contre lui.

L’écrivain E. Jean Carroll a allégué que Trump l’avait violée dans un grand magasin au milieu des années 1990.

Trump a nié les allégations.

L’ancien président américain Donald Trump ne témoignera pas lors d’un procès civil pour contester les affirmations de l’écrivain E. Jean Carroll selon lesquelles il l’a violée dans les années 1990 et l’a ensuite diffamée après avoir laissé passer un délai de dimanche sans demander au tribunal de comparaître.

L’avocat de Trump, Joseph Tacopina, a déclaré jeudi au juge que Trump avait renoncé à son droit de témoigner lors du procès devant le tribunal fédéral de Manhattan et avait choisi de ne pas présenter de défense dans l’affaire, pariant que les jurés trouveraient que Carroll n’avait pas réussi à présenter un argument convaincant.

En réponse à une demande de commentaires de Reuters, Tacopina a déclaré dans un communiqué ce que l’équipe juridique de Trump avait déjà dit au tribunal jeudi, à savoir que l’ancien président ne témoignerait pas dans l’affaire.

Après le départ du jury pour la journée de jeudi, le juge de district américain Lewis Kaplan a demandé à Tacopina d’informer Trump qu’il avait jusqu’à dimanche à 17h00 HAE (21h00 GMT) pour dire au tribunal s’il avait l’intention de témoigner.

LIRE | « Il essayait de m’embrasser, attrapant mes seins »: une femme témoigne de la façon dont Trump l’a pelotée

Kaplan a prévu des arguments de clôture des deux côtés pour lundi. Carroll, 79 ans, a intenté son procès l’année dernière contre Trump, 76 ans, affirmant qu’il l’avait violée dans une loge du grand magasin Bergdorf Goodman à Manhattan en 1995 ou 1996, puis l’avait diffamée en niant que cela s’était produit. L’ancien chroniqueur de conseils du magazine Elle demande des dommages-intérêts non spécifiés.

Trump, qui a été président de 2017 à 2021 et est actuellement le favori pour la nomination présidentielle américaine républicaine en 2024, a déclaré que Carroll avait inventé l’allégation pour stimuler les ventes de ses mémoires de 2019.

Dans une déposition vidéo diffusée devant le jury mercredi, Trump a nié avoir violé Carroll.

« C’est l’histoire la plus ridicule et la plus dégoûtante », a déclaré Trump dans la vidéo, penché sur une table de conférence alors que les avocats de Carroll lui présentaient des documents. « C’est juste inventé. »