Trump ne sera pas réintégré à la présidence en août

L’affirmation : Donald Trump sera réintégré à la présidence en août

Les partisans de Donald Trump promeuvent une théorie du complot sur les réseaux sociaux suggérant que l’ancien président reviendra à la Maison Blanche en août, même s’il a perdu les élections de 2020 il y a huit mois.

La théorie a gagné du terrain après le PDG et fondateur de MyPillow Mike Lindell et l’ancien avocat de Trump, Sidney Powell, a affirmé sans fondement lors d’apparitions dans les médias conservateurs que la Cour suprême trouverait des preuves de fraude électorale et qu’une nouvelle date d’investiture serait fixée. (Lindell a nié à USA TODAY avoir jamais dit que Trump serait réintégré spécifiquement le 13 août.)

Maintenant, la revendication a fait son chemin vers les médias sociaux.

« TRUMP RÉINITIÉ ! » lit le texte sur une fausse couverture de journal qui a été partagée sur Facebook le 18 juillet. L’image comprend d’autres allégations démystifiées concernant des arrestations, des fraudes électorales et plus encore.

L’utilisateur a sous-titré l’image : « BIENTT TRÈS BIENTT 08-05 2021. »

La publication a plus de 500 réactions et plus de 300 partages. De même, certains utilisateurs de YouTube ont affirmé que Trump serait de retour au pouvoir le 13 août.

Trump lui-même aurait dit à ses alliés qu’il pensait qu’il serait réintégré en août, selon la journaliste du New York Times Maggie Haberman. Un sondage Politico/Morning Consult a révélé que 29% des électeurs républicains pensent que Trump reviendra à la Maison Blanche cette année.

Lindell a affirmé que des preuves de fraude électorale seraient révélées lors d’un événement de « cyber symposium » en août et que la Cour suprême renverserait les résultats des élections de 2020 par un vote de 9-0, ce qui conduirait au retour de Trump au pouvoir.

Mais le récit selon lequel Trump sera réintégré en tant que président est basé sur des théories du complot réfutées – pas sur des faits. Les prédictions précédentes sur le retour de Trump au pouvoir se sont avérées fausses. Il n’y a aucun moyen constitutionnel pour Trump de retourner à la Maison Blanche avant la fin du mandat du président Joe Biden.

Vérification des faits:Les votes anticipés de l’Arizona faussement cités comme preuve de fraude électorale

USA TODAY a contacté Powell et l’utilisateur de Facebook qui a partagé la publication pour commentaires.

Aucun moyen constitutionnel de réintégrer Trump

Les experts disent qu’il n’y a aucune disposition constitutionnelle qui permettrait la réintégration de Trump. Il n’y a également aucun moyen légal d’annuler les résultats des élections après que le Congrès a certifié les votes du Collège électoral. Les audits électoraux promus par Trump et ses alliés ne fournissent aucun mécanisme permettant à Biden d’être démis de ses fonctions.

La Constitution des États-Unis prévoit que le candidat ayant obtenu le plus de voix du Collège électoral sera président. Un candidat doit obtenir 270 voix électorales pour gagner.

Biden a remporté 81 millions de voix contre 74 millions pour Trump, ce qui lui donne 306 voix électorales. Ces résultats ont été certifiés par le Congrès le 6 janvier, après qu’une foule pro-Trump ait pris d’assaut le Capitole des États-Unis. Biden a prêté serment à midi le 20 janvier.

Le 20e amendement stipule que « les mandats du président et du vice-président se terminent à midi le 20 janvier … et les mandats de leurs successeurs commencent alors ». Cela signifie que le mandat de Biden durera jusqu’en janvier 2025.

Des allégations persistantes et sans fondement de fraude électorale ne changeront rien à ce fait.

La Cybersecurity and Infrastructure Security Agency a déclaré en novembre que les élections de 2020 étaient « les plus sûres de l’histoire américaine ». De plus, le procureur général de l’époque, William Barr, a déclaré que le ministère de la Justice n’avait trouvé aucune preuve de fraude électorale généralisée qui pourrait modifier le résultat des résultats de l’élection présidentielle de 2020.

Vérification des faits: Trump a perdu l’élection présidentielle de 2020

Les affirmations selon lesquelles Trump sera réintégré ont gagné en popularité parmi les adeptes de la théorie du complot sans fondement QAnon, qui dit que Trump combat secrètement une cabale de puissants politiciens et célébrités qui participent à un réseau international de trafic sexuel d’enfants. Les adhérents de QAnon ont faussement affirmé que Trump serait réintégré le 20 janvier et 4 mars, dont aucun ne s’est avéré correct.

Les audits électoraux ne changeront pas le résultat

Les partisans de Trump s’accrochent aux résultats des audits électoraux en cours pour soutenir la théorie de la réintégration. Cependant, ces recomptages n’ont trouvé aucune preuve de fraude généralisée lors des élections de 2020.

Trois audits distincts des résultats des élections en Géorgie, où Biden a battu Trump par plus de 10 000 voix, n’ont trouvé aucune preuve d’actes répréhensibles affectant les résultats de l’État. Un audit en cours dans le comté de Maricopa, en Arizona, n’a également révélé aucune preuve de fraude électorale généralisée. Un certain nombre de recomptages manuels à travers le pays ont confirmé la victoire de Biden.

Au moins 61 procès de la campagne Trump alléguant une fraude électorale ont échoué. Les tribunaux des États du champ de bataille ont nié avoir entendu les appels de Trump visant à annuler les résultats des élections.

Business Insider a rapporté que même si Lindell découvrait une fraude électorale généralisée, le Congrès ne pouvait retirer Biden que par destitution. Si Biden était démis de ses fonctions, le vice-président Kamala Harris deviendrait président, pas Trump.

Vérification des faits:Une photo modifiée de Hunter Biden prétend faussement que Trump a remporté les élections de 2020

Le seul moyen pour Trump de revenir à la présidence serait de remporter la course à l’élection présidentielle de 2024.

Notre note : Faux

L’affirmation selon laquelle Trump sera réintégré en tant que président en août est FAUX, d’après nos recherches. La théorie est basée sur des mensonges démystifiés sur les élections de 2020 et a été promue par les partisans de QAnon. Il n’y a aucun moyen constitutionnel pour Trump de revenir à la Maison Blanche à moins qu’il ne remporte la course présidentielle de 2024. Il n’y a aucune preuve d’une fraude électorale généralisée affectant les résultats des élections de 2020, et un certain nombre de recomptages manuels ont confirmé la victoire de Biden.

