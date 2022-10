Trump ne sera pas nominé au GOP en 2024, prédit Paul Ryan

L’ancien président Donald Trump ne sera pas le candidat du Parti républicain à la Maison Blanche lors des élections de 2024, a prédit l’ancien président du GOP, Paul Ryan.

“L’inéligibilité de Trump sera palpable d’ici là”, a déclaré Ryan dans une interview avec le cabinet de conseil Teneo. diffusé jeudi. Ryan est vice-président de la société.

“Nous savons tous qu’il est beaucoup plus susceptible de perdre la Maison Blanche que n’importe qui d’autre candidat à la présidence de notre côté de l’allée, alors pourquoi voudrions-nous accepter cela?” a déclaré l’ancien législateur du Wisconsin.

“Qu’il court ou non, je ne sais pas vraiment si c’est important”, a ajouté Ryan. “Il ne sera pas le candidat, je ne pense pas.”

Ryan, qui en 2012 était le colistier présidentiel de l’actuel sénateur. Mitt Romney, R-Utah, et a succédé à John Boehner en tant que président de la Chambre en 2015, travaille dans le secteur privé depuis son départ du Congrès en 2018.

Ryan a eu une relation tumultueuse avec Trump avant et après son seul mandat à la Maison Blanche.

En tant que candidat à la présidence en 2016, Trump a bombardé Ryan d’insultes, le qualifiant de faible et de déloyal. Ryan avait refusé de continuer à faire campagne pour Trump à la fin des élections, à la suite de la sortie d’un enregistrement Access Hollywood de 2005 dans lequel on entend Trump se vanter de tripoter des femmes.

Depuis qu’il a quitté ses fonctions élues, Ryan a exhorté le GOP abandonner Trumpqui reste le chef de facto du parti et le candidat le plus susceptible de décrocher l’investiture présidentielle républicaine en 2024.

Trump a ouvertement évoqué la possibilité de lancer une autre candidature à la Maison Blanche, bien qu’il n’ait pas encore fait d’annonce officielle. Trump a perdu contre le président Joe Biden en 2020, mais n’a jamais concédé la course et continue de prétendre à tort que l’élection a été truquée contre lui.

Les allégations de complot de Trump avant et après cette élection ont incité des milliers de partisans à envahir le Capitole le 6 janvier 2021, lorsqu’une session conjointe du Congrès s’est réunie pour confirmer la victoire de Biden. Ryan a déclaré qu’il “s’était retrouvé à sangloter” alors qu’il regardait l’émeute du Capitole se dérouler, selon un livre récent.

Dans son interview avec Teneo, Ryan a déclaré que la seule raison pour laquelle Trump est toujours au pouvoir est que “tout le monde a peur de lui”.

“Il va essayer d’intimider les gens hors de la course aussi longtemps qu’il le pourra”, a déclaré Ryan.

Cette peur de Trump incitera d’autres candidats à la présidence du GOP à retarder leur décision de se présenter, attendant que “quelqu’un d’autre fasse le premier plongeon”, a prédit Ryan. Après que Trump ait attaqué cette première personne, “ils peuvent suivre derrière”, a déclaré Ryan, comparant la situation à un “dilemme du prisonnier”.

Mais cela n’empêchera finalement pas les candidats potentiels de jeter leur chapeau sur le ring, a-t-il déclaré.

“Le seul pouvoir inépuisable en politique est l’ambition, vous pouvez compter là-dessus. Il y a une poignée de personnes qui vont se présenter parce que c’est vraiment le seul cycle qu’elles peuvent courir, et elles ne peuvent pas attendre jusqu’en 2028”, a déclaré Ryan.

“Ils doivent partir maintenant s’ils doivent y aller un jour, et ils ne veulent pas mourir sans jamais essayer”, a-t-il ajouté.

“Dès que vous obtenez une sorte de mentalité de troupeau, c’est imparable. Donc je pense que le fait qu’il tire tellement plus pauvre que n’importe qui d’autre qui se présente à la présidence en tant que républicain contre un démocrate est suffisant ici”, a déclaré Ryan. “Il va le savoir, et donc qu’il se présente ou non, je ne sais pas vraiment si c’est important, il ne sera pas le nominé, je ne pense pas.”