WASHINGTON (AP) – Donald Trump a passé une grande partie de sa carrière à déployer des avocats de haut niveau pour répondre à ses attentes. Maintenant, il a du mal à trouver une aide de premier ordre au moment où il pourrait en avoir le plus besoin.

Depuis qu’il a perdu les élections de novembre au profit du président Joe Biden, Trump fait des hémorragies d’avocats. Des entreprises bien établies se sont éloignées de ses allégations sans fondement de fraude électorale. Ceux qu’il a retenus ont commis des erreurs élémentaires dans des affaires qui ont été rapidement rejetées comme étant sans fondement. Son avocat personnel, Rudy Giuliani, a été ridiculisé pour sa performance devant un juge fédéral au cours d’une affaire liée aux élections.

Ses options juridiques pour contester l’élection étant épuisées, Trump avait toujours besoin d’une équipe pour le représenter lors de son deuxième procès historique de destitution pour avoir incité à l’émeute meurtrière du 6 janvier au Capitole américain. Une équipe d’avocats de Caroline du Sud a été retenue, puis abandonnée, de sorte que Trump s’est retrouvé avec un avocat de Pennsylvanie et un autre de l’Alabama, ne leur laissant que quelques jours pour se préparer.

Les clients de haut niveau attirent généralement les avocats ambitieux, mais les relations difficiles de Trump avec ses avocats montrent les limites de la prise en charge d’affaires aux mérites douteux. Ses allégations de fraude ont été rejetées par les tribunaux, son procureur général et d’autres républicains de premier plan.

Les avocats de la destitution de Trump ont commencé leur défense en mal orthographiant les mots «États-Unis» dans leur mémoire. Et leur présentation initiale lors du procès a été critiquée par certains des partisans les plus ardents de Trump.

Trump a fulminé de son perchoir à Mar-a-Lago, et certains dans son cercle ont dit qu’il devrait licencier ses avocats. Mais il n’a peut-être pas beaucoup plus d’options. Et son péril juridique augmente, plus récemment avec une nouvelle enquête criminelle sur sa conduite électorale en Géorgie.

Trump a souvent utilisé le litige comme une arme. Lui et sa société éponyme ont été impliqués dans de nombreuses poursuites, allant de conflits immobiliers d’un million de dollars à des poursuites pour diffamation personnelle et à des bagarres avec des clients de casino. Il menace également régulièrement des poursuites judiciaires.

Mais mis à part quelques avocats fidèles comme Giuliani et une petite équipe de grande puissance le représentant pour des enquêtes liées à New York, on ne sait pas quels sont les gros frappeurs qui le représentent.

Son équipe de destitution, David Schoen, un commentateur juridique fréquent à la télévision, et Bruce Castor, un ancien procureur de la Pennsylvanie, avaient un peu plus d’une semaine pour se préparer après que Trump et son équipe de défense précédente se soient séparés parce qu’ils ont refusé de présenter l’allégation de fraude électorale de Trump. comme défense.

Castor, qui a été critiqué pour sa décision en tant que procureur de ne pas inculper l’acteur Bill Cosby dans une affaire de crimes sexuels, a commencé par une présentation décousue. Contrairement aux démocrates, qui se sont appuyés sur une présentation soigneusement structurée et planifiée pour faire valoir la constitutionnalité de la procédure, Castor n’avait qu’un bloc juridique jaune avec des notes manuscrites devant lui et semblait s’exprimer spontanément.

Alors que Trump regardait à la télévision, il s’est plaint en privé que sa défense semblait faible par rapport à celle des démocrates, qui ont montré une vidéo émouvante du chaos le 6 janvier qui a laissé Capitol Hill sous le choc. L’ancien conseiller économique de Trump, Peter Navarro, qui reste en contact étroit avec l’ancien président, l’a appelé à licencier son équipe juridique et à adopter une nouvelle approche centrée sur les allégations non fondées de Trump de fraude électorale massive.

Navarro a déclaré à l’Associated Press qu’il «avait averti le président que son équipe juridique allait lui faire faillite».

La première équipe de destitution de Trump était dirigée par le célèbre avocat de la défense Alan Dershowitz, ainsi que par l’avocat de l’époque à la Maison Blanche Pat Cipollone et Jay Sekulow, qui a plaidé des affaires devant la Cour suprême.

Dershowitz a été déconcerté par la performance de Castor, déclarant sur Newsmax: « Je n’ai aucune idée de ce qu’il fait. » Plusieurs sénateurs républicains étaient également stupéfaits. Le sénateur républicain Bill Cassidy de Louisiane a déclaré que l’équipe de Trump avait fait un « travail terrible ».

Interrogé mercredi sur les critiques, Castor a déclaré aux journalistes: « Seule l’opinion d’une personne compte. » On a demandé à Castor si Trump avait exprimé sa désapprobation et a répondu: « Loin de là. »

Trump n’était guère satisfait du résultat de ses combats électoraux devant les tribunaux, quels que soient les avocats. Certains d’entre eux ont fait des déclarations farfelues que les tribunaux ont rapidement dépêchées.

L’avocat Sidney Powell, qui, selon Trump, faisait partie de son équipe de « merveilleux avocats et représentants », a faussement suggéré qu’un fournisseur d’équipement de comptage des votes avait été créé au Venezuela pour truquer les élections d’Hugo Chavez, décédé en 2013. La campagne de Trump par la suite s’est distanciée de Powell, disant qu’elle pratiquait le droit par elle-même. Le fournisseur, Dominion Voting Systems, a poursuivi Powell pour diffamation le mois dernier et recherche 1,3 milliard de dollars.

Le lendemain de l’émeute, un avocat qui représentait la campagne de Trump dans une affaire électorale à Philadelphie a demandé à se retirer de l’affaire, déposant une motion stupéfiante devant la cour fédérale selon laquelle Trump «avait utilisé les services de l’avocat pour commettre un crime» et «insiste pour prendre action que l’avocat juge répugnante. »

Des dizaines de juges ont rejeté les revendications électorales de Trump, parfois avec des critiques cinglantes. Mais le pouvoir de ces fausses déclarations a perduré avec les partisans inconditionnels de Trump qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier.

Alors que les remarques de Trump lors d’un rassemblement avant l’émeute ont attiré l’attention sur ses appels à «se battre», ses avocats pendant près de deux mois ont poussé des allégations fausses et non fondées de trucage électoral dans plusieurs États, largement promues par les médias conservateurs et sur les réseaux sociaux.

Mais après la destitution, les besoins juridiques de Trump vont probablement s’accélérer, avec les enquêtes à New York, en Géorgie et peut-être à Washington, DC, où les procureurs auront le pouvoir d’assigner à comparaître.

« Vous ne voulez pas avoir la dernière personne en Amérique debout qui soit membre du barreau et prête à prendre votre cas comme votre représentant », a déclaré Jessica Levinson, directrice du Public Service Institute de la Loyola Law School.

Richer a rapporté de Boston et Merchant a rapporté de Houston. Les rédacteurs d’Associated Press Jill Colvin et Eric Tucker à Washington, Kate Brumback à Atlanta et Meg Kinnard à Columbia, SC, ont contribué à ce rapport.