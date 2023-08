Trump ne participera pas au premier débat présidentiel du GOP. Mais sa présence se fera sentir

MILWAUKEE (AP) – Il sera absent de la scène, mais Donald Trump sera toujours une figure centrale du premier débat républicain sur les primaires présidentielles mercredi soir alors que les candidats restants espérant affronter le président Joe Biden s’affronteront en personne pour le première fois.

Les huit candidats qui doivent assister au débat de Milwaukee organisé par Fox News seront probablement confrontés à des pressions pour expliquer en quoi ils différeraient en termes de style et de substance de Trump, qui détient une avance considérable dans la course. Cela pourrait être une tâche délicate, obligeant les candidats à décider dans quelle mesure ils s’alignent sur les positions les plus farfelues de l’ancien président, y compris ses mensonges sur la fraude généralisée lors des élections de 2020.

À moins de cinq mois du moment où les caucus de l’Iowa relanceront le processus de nomination présidentielle du GOP, le débat constitue une opportunité cruciale pour les candidats les moins bien placés de se présenter à des millions d’électeurs, dont beaucoup commencent tout juste à s’intéresser à la course. La pression est peut-être la plus forte pour le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, qui a annoncé sa campagne en mai en grande pompe, mais qui a depuis eu du mal à gagner du terrain et se bat maintenant pour conserver son lointain statut de deuxième place.

« C’est vraiment important pour toute la foule et c’est une opportunité pour eux de se connecter », a déclaré l’ancien gouverneur républicain du Maryland, Larry Hogan, qui a lui-même réussi sa course. Mais les enjeux, a-t-il dit, sont les plus élevés pour DeSantis.

« C’est vraiment faire ou mourir pour lui, ça passe ou ça casse. Il est enfin temps de montrer qu’il est un candidat compétent. Et s’il ne le fait pas », a-t-il ajouté, « je pense que cela pourrait être la fin. »

Au-delà de DeSantis, le débat inclura le sénateur de Caroline du Sud Tim Scott, l’ancien ambassadeur de l’ONU Nikki Haley, l’entrepreneur en biotechnologie Vivek Ramaswamy, l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie, l’ancien vice-président Mike Pence et l’ancien gouverneur de l’Arkansas Asa Hutchinson.

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, a également été retenu. Cependant, Burgum pourrait ne pas être en mesure de participer au débat de mercredi après s’être blessé cette semaine en jouant au basket-ball et avoir été transporté aux urgences.

Le porte-parole de la campagne, Lance Trover, a déclaré mercredi qu’il n’était « pas clair s’il pourra participer au débat ». La blessure, survenue mardi alors que Burgum jouait avec le personnel de campagne, a été rapportée pour la première fois par CNN.

L’événement aux heures de grande écoute se déroulera à un moment crucial pour le Parti républicain.

Trump est désormais le premier favori de la course, ce qui soulève de sérieuses questions quant à savoir si le parti aura une primaire compétitive. Pourtant, les vulnérabilités de Trump lors d’élections générales sont claires, en particulier à la suite de quatre actes d’accusation criminels qui l’accusent de tout, depuis la thésaurisation de documents classifiés, le complot visant à renverser les élections de 2020 et le versement d’argent discret à une actrice porno et à d’autres femmes.

Le débat aura lieu un jour avant que Trump ne se rende en Géorgie pour y être à nouveau inculpé d’accusations criminelles.

Pourtant, la position de Trump dans la primaire n’a fait qu’augmenter à mesure que les accusations se sont multipliées, laissant le Parti Républicain sur la bonne voie – à moins d’un réalignement étonnant – pour désigner un candidat qui entrerait dans la course contre Biden dans une position potentiellement faible. Un sondage réalisé ce mois-ci par l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research a révélé que 64 % des Américains ne soutiendraient probablement pas Trump s’il est le candidat du Parti républicain, dont 53 % qui déclarent qu’ils ne le soutiendraient certainement pas et 11 % qui disent qu’ils le feraient probablement. ne le soutiendra pas en novembre 2024.

Au Fiserv Forum, dans le centre-ville de Milwaukee, des barricades métalliques étaient en place mardi soir à l’extérieur de l’arène qui abrite l’équipe de basket-ball des Milwaukee Bucks. Au moins un bar près du stade arborait une pancarte déroulante souhaitant la bienvenue aux républicains dans la ville majoritairement démocrate située au bord du lac Michigan.

La présidente du Comité national républicain, Ronna McDaniel, ainsi que des responsables de Milwaukee, ont prévu un événement mercredi pour présenter les entreprises locales avant la convention de l’été prochain, qui se tiendra également dans la ville, signe du statut de premier champ de bataille de l’État. Les démocrates prévoyaient d’organiser des événements rivaux.

Le RNC avait fixé des seuils de sondage et de donateurs et exigeait que les participants signent un engagement de fidélité afin de se qualifier pour le débat, qui sera modéré par Bret Baier et Martha MacCallum de Fox.

Trump avait depuis longtemps déclaré qu’il estimait qu’il serait insensé de participer, compte tenu de son avance dominante dans la course. Mais sa décision de boycotter constitue néanmoins un coup dur pour la chaîne, qui l’avait courtisé en privé et publiquement à l’antenne. Au lieu de cela, Trump a préenregistré une interview avec l’ancien animateur de Fox, Tucker Carlson, qui devrait être diffusée sur la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter au fur et à mesure du débat.

Mais même en son absence, la présence de Trump devrait se faire sentir lors du débat. MacCallum a clairement indiqué qu’elle ferait pression sur ses rivaux pour qu’ils répondent aux accusations de Trump, déclarant à Vanity Fair qu’« il leur incombera absolument d’y répondre ».

Jusqu’à présent, les candidats ont été réticents à s’attaquer directement à Trump, compte tenu de son large soutien de la part de la base républicaine, et l’une des questions clés sera de savoir avec quelle agressivité ses rivaux s’en prendront à lui.

En son absence, la campagne de DeSantis se prépare à ce que le gouverneur de Floride soit la principale cible du débat en tant que favori sur scène.

Dans une note envoyée aux donateurs et aux partisans ce week-end, le directeur de campagne de DeSantis, James Uthmeier, a déclaré qu’ils « étaient pleinement préparés à ce que le gouverneur DeSantis soit au centre des attaques » car, a-t-il déclaré, « il s’agit d’une course à deux pour l’investiture républicaine ». entre le gouverneur DeSantis et Donald Trump.

Uthmeier a déclaré que DeSantis essaierait de rester au-dessus de la mêlée et que son « objectif dans ce débat sera d’exposer sa vision pour battre Joe Biden, inverser le déclin américain et raviver le rêve américain ».

Dan Eberhart, donateur républicain et partisan de DeSantis, a déclaré que DeSantis devra être prêt à repousser les attaques du reste du terrain, mais « devrait se concentrer sur la politique et sur ce qu’il va faire pour les électeurs – et ne pas laisser le débat se résumer à tout ». à propos du seul candidat qui n’est pas sur scène.

« Les enjeux », a-t-il ajouté, « sont énormes pour le gouverneur DeSantis. Il sera le favori sur scène et tout le monde devra passer par lui pour finalement affronter Trump.»

Ken Cuccinelli, l’un des dirigeants de Never Back Down, le Super PAC qui soutient DeSantis, a soutenu que DeSantis restait le mieux placé parmi les rivaux de Trump pour lui survivre et a présenté le débat comme une opportunité pour DeSantis de s’adresser directement aux téléspectateurs chez lui.

« Les gens veulent dans une certaine mesure des sports de sang, et ils associent cela à Trump », a-t-il déclaré. «Mais pour moi, la valeur de cela réside dans la présentation personnelle non filtrée par les médias. Il ne s’agira pas d’interactions individuelles (de DeSantis) avec un candidat en particulier. C’est l’ensemble, la présentation aux électeurs qui découvrent tout cela pour la première fois.»

Mais la représentante géorgienne Marjorie Taylor Greene, qui fait partie de la longue liste de partisans de Trump qui se sont rendus à Milwaukee pour le soutenir en son absence, a qualifié le débat de mercredi de « perte de temps » compte tenu de l’avance de Trump dans les sondages.

«C’est inutile», dit-elle. « Il a plus de 40 points d’avance… Je crois que les primaires sont terminées. … Nous regardons simplement les gens postuler pour le cabinet.

Jusqu’à présent, la plupart des acteurs ont été réticents à attaquer Trump pendant la campagne électorale. Mais certains, dont Hutchinson, ont exprimé leur opposition. Pence a critiqué Trump pour ses efforts visant à renverser l’élection, tandis que Christie s’est positionné comme le candidat le plus anti-Trump et a qualifié l’ancien président de « lâche » pour avoir refusé de participer au débat.

Christie, qui lors de campagnes précédentes avait aidé Trump à préparer ses débats en jouant le rôle des opposants de Trump, a donné un aperçu des coups qu’il pourrait lui infliger lors de sa campagne à Atlanta ce week-end.

« Quand allons-nous permettre à notre pays de comprendre à nouveau que la nomination d’une personne en liberté sous caution dans quatre juridictions n’est pas une formule gagnante ? » Il a demandé.

Les démocrates, quant à eux, ont qualifié ce domaine d’extrême et de source de division, même sans Trump sur scène.

« La vérité est que peu importe qui gagne le débat », a déclaré Cedric Richmond, coprésident de la campagne Biden-Harris, lors d’un appel avec des journalistes. « Ils suivent tous le même schéma, et ils adoptent tous les mêmes positions impopulaires que celles adoptées par Donald Trump et il continue de pousser ce parti à l’extrême. »

___ Colvin a rapporté de Washington. Les rédacteurs d’Associated Press Bill Barrow à Atlanta et Steve Peoples à New York ont ​​contribué à ce rapport.

Jill Colvin et Sara Burnett, Associated Press