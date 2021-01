Note de l’éditeur: Cette colonne a été mise à jour pour clarifier les façons dont le Congrès peut refuser des avantages aux anciens présidents.

Malgré le siège du Capitole américain incité par le président Donald Trump, les dirigeants républicains du Congrès continuent de s’opposer à toute action significative pour le tenir responsable de sa conduite séditieuse. Ils semblent penser qu’en dépit de son comportement dangereux et antidémocratique, il devrait encore bénéficier d’avantages financés par les contribuables pour le reste de sa vie.

Il est devenu clair que les républicains tentent de dépasser le temps imparti à la présidence Trump, utilisant son statut de courte durée pour justifier leur inaction. «Je crois fermement que la destitution détruire notre capacité à guérir et recommencer », a tweeté la sénatrice Lindsey Graham, présidente du Comité judiciaire du Sénat. Le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, a soutenu que destituer Trump si près de la fin de son mandat « ne fera que diviser davantage notre pays ».

Pour mémoire, je ne me souviens pas que les républicains du Congrès s’inquiétaient de guérir le pays lorsqu’ils ont créé le comité restreint sur Benghazi dans le seul but de saper Hillary Clinton, la principale perspective présidentielle des démocrates à l’approche de la course de 2016. Cela signifie-t-il que s’il y avait plus de temps dans la présidence Trump, ils seraient comme par magie pour le destituer? La dernière fois que j’ai vérifié, ils ont eu la chance de le mettre en accusation il y a un an, et ils ont refusé.

Style de vie confortable pour les anciens présidents

C’est la sénatrice du GOP, Susan Collins, du Maine, qui a déclaré que Trump avait appris « une assez grande leçon » de la destitution. Comme on pouvait s’y attendre, la leçon qu’il a apprise était que les républicains au Congrès étaient trop poulets – pour faire quoi que ce soit contre son comportement de trahison. Après chercher et accueillir l’aide d’une puissance étrangère ennemie, quel est le problème d’ajouter la sédition et l’insurrection à la liste?

Laissant de côté le dangereux précédent qui sera créé en ne faisant rien à une personne qui a incité à une rébellion contre les États-Unis d’Amérique, puisque les républicains sont tellement déterminés à défendre la montre, il incombe aux démocrates de recalibrer leur stratégie de messagerie sur la destitution. Au lieu d’en faire une question de responsabilité pour le siège du Capitole, ils doivent faire en sorte que les républicains s’approprient les avantages post-présidence de Trump. La plupart des Américains ne savent pas qu’ils financent un style de vie assez confortable pour les anciens présidents.

Trump sera le bénéficiaire d’un certain nombre d’avantages financés par les contribuables qui pourraient être anéantis s’il était mis en accusation par la Chambre et condamné par le Sénat.

Fini l’allocation de 200 000 $ par an.

Finie la possibilité d’un budget de voyage de 1 million de dollars par an.

Fini les subventions des contribuables pour financer son bureau et son personnel.

Finie la pension du conjoint du président.

Et si le timing ou d’autres détails techniques les trébuchent, une majorité simple au Congrès pourrait adopter une loi ayant le même effet.

Refuser à Trump des millions d’avantages

Un vote pour la destitution et la condamnation est un vote pour enlever les avantages de la vie post-présidentielle de Trump. Un vote contre la destitution et la condamnation est un vote pour les maintenir. Tel est le message. C’est simple, direct et facile à digérer. Ce n’est pas compliqué. Ce n’est pas le rapport Mueller.

Les démocrates doivent forcer les républicains à prendre une décision et à l’accepter publiquement: croient-ils qu’après l’insurrection fomentée par Trump, il mérite des millions de dollars en avantages financés par les contribuables chaque année pour le reste de sa vie? La destitution ne consiste pas seulement à démettre Trump de ses fonctions. Il s’agit de le tenir responsable de l’incitation à une attaque terroriste nationale contre notre Capitole.

Les démocrates doivent encadrer ce défi à l’échelle nationale et le mettre à la portée de McCarthy et du chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell. Ils doivent s’approprier leur choix délibéré de subventionner le reste de la vie de Trump. Longtemps après le départ de Trump, les contribuables américains paieront toujours la facture de cet escroc. La destitution est l’instrument que le Congrès peut utiliser pour retirer ce fardeau financier des épaules du peuple américain.

Alors que le débat sur la destitution progresse, c’est ainsi que les démocrates doivent défier les républicains au Congrès. C’est le choix que les républicains doivent être obligés de faire. Ne les laissez pas s’en tirer en se cachant derrière le calendrier. Comme nous l’avons vu la dernière fois que Trump a évité de rendre des comptes, il ne fera qu’empirer, ses partisans ne feront que devenir plus violents et, la prochaine fois, les dégâts pourraient être catastrophiques pour notre pays.

Kurt Bardella, membre du conseil des contributeurs de USA TODAY et conseiller principal du projet Lincoln, a été conseiller principal pour les républicains du House Oversight and Government Reform Committee de 2009 à 2013. Suivez-le sur Twitter: @kurtbardella