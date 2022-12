Trump ne devrait plus jamais reprendre ses fonctions : rapport sur l’insurrection américaine

Donald Trump ne devrait plus jamais être autorisé à se présenter à des fonctions publiques après avoir incité à une insurrection, ont conclu les législateurs dans leur rapport final.

Le document exhorte les législateurs à légiférer afin que Trump et d’autres qui “se sont engagés dans l’insurrection” puissent être empêchés d’exercer des fonctions – “qu’elles soient fédérales ou étatiques, civiles ou militaires”.

Le panel a commencé à remettre des preuves au procureur indépendant Jack Smith, qui supervise les enquêtes fédérales sur le rôle de Trump dans l’émeute et sa gestion des secrets gouvernementaux mal conservés dans son club de plage de Floride.

La recommandation a mené une liste de propositions du document de 845 pages visant à garantir qu’il n’y aura pas de répétition de l’émeute meurtrière que l’ex-président est accusé d’avoir orchestrée dans une tentative infructueuse de s’accrocher au pouvoir après avoir perdu les élections de 2020.

“Notre pays est allé trop loin pour permettre à un président défait de se transformer en tyran à succès en bouleversant nos institutions démocratiques (et) en fomentant la violence”, a déclaré le président du panel, Bennie Thompson, dans une introduction au rapport, publiée jeudi soir.

C’était l’aboutissement de 18 mois de travail des enquêteurs du Congrès qui ont interrogé plus de 1 000 témoins pour établir la cause première de l’attentat, qu’ils ont carrément imputé au milliardaire républicain.

Le comité a également recommandé des réformes de la loi électorale, une répression fédérale contre les groupes extrémistes et la désignation de la certification par le Congrès des élections présidentielles comme un “événement spécial de sécurité nationale” au même titre que le discours annuel sur l’état de l’Union.

C’était le dernier acte du panel avant sa dissolution alors que la Chambre des représentants passe au contrôle républicain en janvier.

Le parti s’est opposé à l’enquête à chaque étape et le renversement du rapport de force fait douter de la possibilité que la plupart des recommandations soient un jour retenues.

Trump a publié une déclaration sur sa plateforme Truth Social déformant le rôle du leadership démocrate dans les préparatifs de sécurité avant l’attaque et décriant une “chasse aux sorcières”, comme il le fait avec la plupart des enquêtes l’accusant d’inconduite.

Le rapport contenait beaucoup de détails mais peu de nouvelles révélations, car le comité avait déjà exposé son dossier contre Trump lors de huit audiences publiques à succès cet été.

Ses sept démocrates et deux républicains rebelles affirment que Trump “a supervisé et coordonné un plan sophistiqué en sept parties pour annuler l’élection présidentielle et empêcher le transfert du pouvoir présidentiel”.

“Si les preuves sont telles que nous les avons présentées, je suis convaincu que le ministère de la Justice inculpera l’ancien président Trump”, a déclaré le président du comité Thompson à CNN avant la publication du rapport.

Trump, âgé de 76 ans, deux fois destitué, fait également l’objet d’enquêtes pénales et civiles sur ses pratiques commerciales et ses efforts pour annuler sa défaite électorale dans l’État swing de Géorgie.