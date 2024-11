Trump ne comprend pas ce que signifie être « profondément américain »

Bruce Springsteen dit de le rejoindre.

Springsteen a publié un message de soutien à la candidature présidentielle de Kamala Harris et Tim Walz sur la musique de son « Land of Hope and Dreams » dans la soirée du vendredi 1er novembre.

« Cette élection concerne un groupe de gens qui veulent saper fondamentalement notre mode de vie américain », déclare Springsteen avec une guitare depuis une scène de rassemblement dans la vidéo. «Donald Trump ne comprend pas ce pays, son histoire ni ce que signifie être profondément américain.

« Je veux un président qui respecte la Constitution, qui ne menace pas, mais veut protéger et guider notre grande démocratie, qui croit en l’État de droit et au transfert pacifique du pouvoir, qui se battra pour les droits des femmes, les droits des femmes. choisir, et qui veut créer une économie de classe moyenne qui servira tous nos citoyens.

Plus:Jeremy Allen White dans le New Jersey dans le rôle de Bruce Springsteen. Voici où se déroule le tournage

« Il n’y a qu’un seul candidat qui tient à cœur à ces principes, c’est Kamala Haris », a-t-il ajouté. « C’est pourquoi, le 5 novembre, je vote pour Kamala Harris et Tim Walz, et j’exhorte tous ceux d’entre vous qui croient en la voie américaine à me rejoindre. »

Les images de Springsteen, et ce qu’il dit, semblent être tirées de deux rassemblements électoraux de Harris et Walz auxquels Springsteen a participé le 28 octobre à Philadelphie et le 24 octobre en Géorgie.

« Il n’est pas surprenant que vous souteniez Kamala Harris parce que vous aimez votre pays, respectez les femmes et vous n’avez pas peur de faire savoir au monde ce que vous représentez », a commenté un fan sur le compte Instagram de Springsteen.

Springsteen a soutenu Harris le 3 octobre dans une vidéo sur les réseaux sociaux filmée au Roberto’s Freehold Grill dans sa ville natale de Freehold.

Plus:Bruce Springsteen et E Street livrent une surprise d'Halloween avec « SOS Fantômes » à Montréal

« Donald Trump est le candidat présidentiel le plus dangereux de ma vie », a déclaré Springsteen de Roberto’s. « Son mépris pour le caractère sacré de notre Constitution, le caractère sacré de la démocratie, le caractère sacré de l’État de droit et le caractère sacré du transfert pacifique du pouvoir devrait le disqualifier à nouveau du poste de président. »

Springsteen et le E Street Band ont entamé une tournée canadienne avec un spectacle le 31 octobre à Montréal. Ensuite, Springsteen et E Street joueront le dimanche 3 novembre au Scotiabank Arena de Toronto.

Plus tôt vendredi, Springsteen a visité le tournage du film « Deliver Me from Nowhere », sur la réalisation de l’album « Nebraska » de Springsteen en 1982, à Rockaway, selon des publications sur les réseaux sociaux. Dans le film, il a serré dans ses bras l’acteur Stephen Graham, qui incarne son père Douglas Springsteen.

Jeremy Allen White, star de « The Bear » de FX, incarne Springsteen dans le film, basé sur le livre « Deliver Me from Nowhere : The Making of Bruce Springsteen’s Nebraska » du musicien Warren Zanes.

Chris Jordan, originaire de Jersey Shore, couvre les divertissements et les reportages pour USA Today Network New Jersey.