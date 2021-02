Trump n’arrêtera jamais de mentir sur les élections de 2020. Son discours à CPAC l’a prouvé.

Trump prend la parole dimanche à CPAC. | Joe Raedle / Getty Images

Le premier discours post-présidentiel de Trump était tout aussi mauvais que le discours qu’il a prononcé avant l’insurrection du 6 janvier.

Si quelqu’un pensait que l’insurrection du 6 janvier et le deuxième procès de destitution qui s’ensuivit auraient pu réprimander Donald Trump, son discours de CPAC dimanche aurait dû les désabuser de cette notion – et de toute pensée que l’ancien président accepterait un jour Le président Joe Biden était juste et légitime.

Le premier discours de Trump depuis son départ de la Maison Blanche était lourd sur «le grand mensonge» – l’affirmation fausse et longtemps démystifiée selon laquelle l’élection de 2020 lui avait été volée – qui a inspiré l’insurrection meurtrière visant à annuler sa perte électorale.

«Je peux même décider de battre [Democrats] pour la troisième fois », a déclaré Trump au début de son discours à la Conférence d’action politique conservatrice (CPAC), laissant entendre que sa perte contre Biden était illégitime tout en taquinant la possibilité de se présenter à nouveau en 2024.

Cette remarque a été accueillie par une standing ovation.

« Je peux même décider de battre [Democrats] pour la troisième fois « – Trump pousse le grand mensonge et se fait ovationner pic.twitter.com/Lu5umfHHN1 – Aaron Rupar (@atrupar) 28 février 2021

Et il y en avait beaucoup plus d’où cela venait.

À un moment donné, Trump a affirmé que «si nous avions eu des élections justes, les résultats auraient été très différents» – même si les responsables de la sécurité électorale de sa propre administration ont confirmé que la victoire de Biden était le résultat d’élections libres et équitables.

«L’élection a été truquée», a-t-il menti plus tard, avant d’attaquer la Cour suprême pour ne pas avoir renversé les résultats pour lui avec un langage étrangement similaire à la façon dont il a attaqué le vice-président de l’époque Mike Pence lors de son discours juste avant l’insurrection du 6 janvier.

« Ils n’avaient ni le courage ni le courage de prendre la bonne décision », a déclaré Trump.

Le mensonge de Trump sur l’élection truquée a été accueilli par des chants de «Vous avez gagné! Tu as gagné! »

«Cette élection a été truquée», ment Trump, incitant les participants à CPAC à scander: «Vous avez gagné! tu as gagné! » Trump attaque ensuite la Cour suprême pour ne pas avoir renversé le résultat des élections à sa place « Ils n’avaient ni le cran ni le courage de prendre la bonne décision », dit Trump pic.twitter.com/HYo4IiaWFI – Aaron Rupar (@atrupar) 28 février 2021

Plus tard, Trump a affirmé «qu’il est indéniable» que les règles électorales ont été «illégalement modifiées». Mais les tribunaux ont rejeté les prétendues preuves de Trump selon lesquelles quelque chose n’allait pas lors des élections de novembre dernier, y compris pas plus tard que la semaine dernière.

Il est tentant de rejeter cette rhétorique comme les déclamations désordonnées d’un homme hors du pouvoir qui passe ses journées dans son club privé en Floride. Mais Trump pourrait encore revenir à la Maison Blanche. Un sondage de paille effectué à CPAC a révélé qu’il était le candidat le plus espéré être présenté en 2024 par plus de deux contre un sur Ron DeSantis, même si le fait que seulement 68 pour cent des répondants ont déclaré que Trump devrait se présenter à nouveau était un peu décevant étant donné que la conférence était essentiellement une célébration d’un week-end de lui.

Mais même si Trump n’est plus jamais un élu, le danger est que, comme ils l’ont fait le 6 janvier, les plus fervents adhérents de Trump pourraient le prendre au sérieux et cibler un gouvernement que leur chef décrit comme illégitime par la violence.

Trump ne sait vraiment prononcer qu’un seul discours

La poussée impudique et implacable de Trump sur le grand mensonge était la principale conclusion de son discours à CPAC. Le reste était essentiellement une version à peine modifiée du discours de souche qu’il a prononcé à travers le pays l’automne dernier, avec quelques ajouts.

L’une était une section entière consacrée à la transphobie. Les prétendus dangers des filles trans faisant du sport ont été un sujet de conversation parmi les législateurs républicains et sur Fox News, et Trump les a incorporés dans son discours, affirmant que «nous devons protéger l’intégrité des sports féminins» à une énorme ovation.

La partie transphobie du discours de Trump à CPAC reçoit une grande ovation debout. Les républicains restent fidèles au sectarisme pic.twitter.com/h1NuKPq5gI – Aaron Rupar (@atrupar) 28 février 2021

Trump a également fait écho à l’un des thèmes majeurs de CPAC en s’opposant à «l’annulation de la culture».

Mais sans surprise, l’ancien président a semblé particulièrement animé en mettant les républicains qui ont voté pour sa destitution ou sa destitution de leurs fonctions sur l’explosion de leur nom.

«Débarrassez-vous d’eux tous», a-t-il dit, sous les acclamations du public. (L’ironie de Trump en disant cela lors d’une conférence dont le thème était «L’Amérique non annulée» leur a apparemment été perdue.)

Et Trump a également eu des mots durs pour le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, suggérant qu’il aurait perdu son siège au Sénat en novembre dernier sans l’aval de Trump. Notamment, les participants de CPAC ont répondu à la mention du nom de McConnell par des huées.

Trump met Mitt Romney, «Little Ben Sasse», Richard Burr, Bill Cassidy, Susan Collins, Lisa Murkowski, Pat Tomney et tous les républicains de la Chambre qui ont voté pour sa destitution sur l’explosion par son nom – concluant avec Liz Cheney pic.twitter.com/Me5JvoIslq – Aaron Rupar (@atrupar) 28 février 2021

Alors qu’il a taquiné une course de 2024, Trump ne s’est pas engagé à donner suite. Au lieu de cela, il s’est présenté comme une sorte de faiseur de rois qui travaillera l’année prochaine pour s’assurer que les «conservateurs américains d’abord» soient élus.

Pour souligner à quel point la collecte de fonds sur son refus de concéder a été lucrative, Trump a déclaré à ses fans qu ‘« il n’y a qu’un seul moyen de contribuer à nos efforts pour élire les premiers républicains conservateurs aux États-Unis et, à son tour, rendre l’Amérique à nouveau formidable, et c’est grâce à Save. America PAC et donaldjtrump.com. »

la griffe continue pic.twitter.com/Mer7Pii6hi – Aaron Rupar (@atrupar) 28 février 2021

À travers tout cela, Trump a à peine mentionné la politique, mis à part ses actes familiers: la peur des «caravanes» d’immigrants venant aux États-Unis et essayant de s’attribuer le mérite du développement de vaccins contre les coronavirus.

Que Trump se soit concentré principalement sur les griefs concernant l’élection – et les républicains qui l’ont prétendument trahi – n’était pas un hasard. Ce sont les choses qui comptent vraiment pour Trump. Et s’il continue à radicaliser ses partisans avec des mensonges sur le vol de pouvoir tout en cherchant à se venger de ceux qu’il perçoit comme lui faisant du tort, alors qu’il en soit ainsi, car les grands mensonges de Trump sur l’élection sont clairement insensibles à la correction et seront au cœur de sa politique. identité à l’avenir.