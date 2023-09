Trump n’achète pas d’armes après avoir déclaré qu’il le voulait en Caroline du Sud

Cependant, cette loi a été jugée inconstitutionnelle par un juge fédéral du Texas en septembre 2022. Dans cette décision, le juge a cité une décision de la Cour suprême qui a annulé une restriction sur les armes à feu à New York plus tôt cette année-là, remettant en question une multitude de lois sur le contrôle des armes à feu. .

Dans ce document, Trump admire l’arme de poing tenue par une personne à côté de lui.

« Wow », dit Trump dans la vidéo en montrant l’arme.

« Je dois en acheter un. Je veux en acheter un », dit-il.

La personne qui tient l’arme donne une brève réponse, et Trump répond à nouveau : « Non, je veux en acheter une ».

Aux États-Unis, des dizaines de milliers de personnes meurent chaque année dans des incidents liés aux armes à feu. Les blessures causées par les armes à feu sont la principale cause de décès chez les enfants et les adolescents, selon données des Centers for Disease Control and Prevention.

Il y a eu 48 830 morts par arme à feu au total en 2021, année la plus récente pour laquelle de telles données sont disponibles auprès du CDC. Il s’agit du plus grand nombre de morts par arme à feu jamais enregistré aux États-Unis.