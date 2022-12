Trump n’a payé aucun impôt sur le revenu en 2020, selon les archives

Donald Trump n’a payé aucun impôt sur le revenu au cours de la dernière année complète de sa présidence, car il a signalé une perte de ses intérêts commerciaux tentaculaires, selon les chiffres fiscaux publiés par un panel du Congrès.

Les dossiers, publiés tard mardi par la commission des voies et moyens de la Chambre des représentants dirigée par les démocrates après un combat de plusieurs années, montrent que les revenus de Trump et son impôt à payer ont considérablement fluctué au cours de ses quatre années à la Maison Blanche.

Les records ont battu l’image cultivée de longue date de l’ancien président républicain en tant qu’homme d’affaires prospère alors qu’il monte une autre offre pour la Maison Blanche.

Trump et sa femme, Melania, ont payé une certaine forme d’impôt pendant les quatre années, selon les documents, mais ont pu minimiser leurs impôts sur le revenu pendant plusieurs années, car les revenus des entreprises de Trump étaient plus que compensés par les déductions et les pertes.

Le comité a remis en question la légitimité de certaines de ces déductions, dont une de 916 millions de dollars américains, et les membres ont déclaré mardi que les déclarations de revenus manquaient de détails. Le panel devrait publier des versions expurgées de ses déclarations complètes dans les prochains jours.

Trump a refusé de rendre publiques ses déclarations de revenus lors de ses deux candidatures présidentielles et de sa campagne électorale, même si tous les autres candidats à la présidentielle des grands partis l’ont fait pendant des décennies.

Le comité a obtenu les dossiers après un combat de plusieurs années et a voté mardi pour les rendre publics.

Un porte-parole de Trump a déclaré que la publication des documents était politiquement motivée.

“Si cette injustice peut arriver au président Trump, elle peut arriver à tous les Américains sans raison”, a déclaré mercredi le porte-parole de la Trump Organization, Steven Cheung.

Les démocrates du panel ont déclaré que leur examen avait révélé que les autorités fiscales n’examinaient pas correctement les déclarations de revenus complexes de Trump pour en garantir l’exactitude.

Bien que l’Internal Revenue Service des États-Unis soit censé vérifier les déclarations de revenus des présidents chaque année, il ne l’a pas fait jusqu’à ce que les démocrates fassent pression en 2019.

L’IRS n’a affecté qu’un seul agent à l’audit la plupart du temps, a constaté le panel, et n’a pas examiné certaines des déductions réclamées par Trump.

L’IRS a refusé de commenter.

Avant de prendre ses fonctions, Trump a signalé de lourdes pertes pendant de nombreuses années de son entreprise pour compenser des centaines de millions de dollars de revenus, selon les médias et les témoignages au procès sur ses finances.

Les documents publiés par le comité ont montré que cette tendance s’est poursuivie pendant son séjour à la Maison Blanche.

Pendant ce temps, Trump et sa femme étaient redevables des impôts sur le travail indépendant et sur l’emploi des ménages. En conséquence, ils ont payé un total de 3 millions de dollars américains d’impôts au cours de ces quatre années.

Mais les déductions leur ont permis de minimiser leur impôt à payer sur plusieurs années.

En 2017, Trump et sa femme ont déclaré un revenu brut ajusté de 12,9 millions de dollars américains négatifs, entraînant un impôt sur le revenu net de 750 dollars américains, selon les dossiers.

Ils ont déclaré un revenu brut ajusté de 24,3 millions de dollars américains en 2018 et payé un impôt net de 1 million de dollars, tandis qu’en 2019, ils ont déclaré des revenus de 4,4 millions de dollars américains en 2019 et payé 134 000 dollars américains d’impôts.

En 2020, ils ont déclaré une perte de 4,8 millions de dollars américains et n’ont payé aucun impôt sur le revenu net.



Reportage d’Andy Sullivan à Washington Reportage supplémentaire de Doina Chiacu à Washington Montage par Scott Malone et Matthew Lewis