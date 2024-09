Trump n’a pas voulu dire s’il opposerait son veto à une interdiction nationale, même si l’avortement reste un enjeu électoral majeur

CHICAGO — L’ancien président Donald Trump a déclaré à plusieurs reprises a refusé de dire Au cours du débat de cette semaine, on s’est demandé s’il opposerait son veto à une interdiction nationale de l’avortement s’il était réélu – une question qui persiste alors que le candidat républicain a changé de position sur cette question électorale cruciale.

Dans le mardi débat En compagnie de la vice-présidente Kamala Harris, Trump a déclaré qu’il ne signerait pas une loi fédérale interdisant l’avortement, insistant sur le fait qu’une telle loi ne serait de toute façon pas adoptée par le Congrès. Mais il a refusé à deux reprises de dire s’il opposerait son veto à une telle loi si elle atterrissait sur son bureau. Le colistier de Trump, le sénateur JD Vance, un républicain de l’Ohio, a déclaré dans une interview Le mois dernier, NBC News a déclaré que l’ancien président opposerait son veto à une interdiction.

En réponse aux modérateurs qui lui ont demandé des précisions sur la déclaration de Vance, Trump a déclaré : « Je n’en ai pas discuté avec JD, en toute honnêteté. Et cela ne me dérange pas qu’il ait un certain point de vue, mais je ne pense pas qu’il parlait en mon nom. »

Cet échange intervient alors que les électeurs et les militants de tous bords attendent que Trump clarifie ses positions fluctuantes sur l’avortement, et les démocrates avertissent que les droits reproductifs à l’échelle nationale pourraient être menacés par une deuxième présidence Trump. Dans le même temps, Harris a souligné son soutien au rétablissement d’un droit fédéral à l’avortement mardi soir.

« On lui a donné l’occasion de clarifier les choses pour le peuple américain. Il n’a pas pu le faire », a déclaré Mini Timmaraju, présidente du groupe national de défense du droit à l’avortement Reproductive Freedom for All. « Il ne répondra pas directement à cette question. »

Au cours du débat, Trump s’est attribué à plusieurs reprises le mérite d’avoir nommé les trois juges de la Cour suprême qui ont contribué à annuler le droit constitutionnel à l’avortement et s’est appuyé fortement sur sa réponse fourre-tout aux questions sur le droit à l’avortement : affirmant que la question devrait être laissée aux États.

« Je ne signe pas une interdiction », a-t-il déclaré, ajoutant qu’« il n’y a aucune raison de signer l’interdiction » en raison de l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade, qui avait autrefois accordé un droit fédéral à l’avortement.

Il a répété qu’il n’était « pas en faveur d’une interdiction de l’avortement, mais cela n’a pas d’importance, car cette question est désormais prise en charge par les États ».

« Tout au long de la campagne électorale, nous avons répété aux électeurs qu’ils ne pouvaient pas faire confiance à Donald Trump en matière de liberté de procréation », a déclaré Jenny Lawson, directrice exécutive de Planned Parenthood Votes. « Et il vient de nous prouver qu’il avait raison hier soir. »

Après le débat, Carol Tobias, présidente du Comité national pour le droit à la vie, a déclaré qu’elle n’était pas surprise que Trump n’ait pas dit qu’il soutiendrait une interdiction nationale de l’avortement, car il a déclaré dans le passé qu’il ne devrait pas y en avoir une.

Elle a déclaré que son groupe ne s’était pas concentré sur une interdiction nationale « parce que cela n’arrivera pas. Les votes ne sont pas là au Congrès. Vous savez, le président Trump a dit qu’il ne la signerait pas. Nous savons que Kamala Harris ne le fera pas. »

Kristan Hawkins, présidente de Students for Life of America, a déclaré que le mouvement anti-avortement était en grande partie en désaccord avec Trump sur le fait que l’avortement devrait être laissé aux États, et dans un rapport publié en avril lettre ouverte Les étudiants pour la vie d’Amérique ont exhorté Trump à s’engager à signer une loi limitant l’avortement. Mais Hawkins a déclaré : « C’est une discussion qui aura lieu en détail après l’élection. »

Le discours de Trump basé sur les États fait partie de ses tentatives pour paraître plus modéré sur le droit à l’avortement, qui reste largement populaire et est devenu l’une des plus grandes vulnérabilités du GOP à l’approche de novembre.

Timmaraju a déclaré qu’elle pensait que Trump exprimait son opposition à une interdiction nationale uniquement en raison de la pression politique et du désir de gagner des voix en novembre.

« Lui faire confiance pour qu’il reste modéré dans sa position alors qu’il est en fonction est déconnecté de la réalité », a-t-elle déclaré.

Autour 6 sur 10 Les Américains pensent que leur État devrait généralement permettre à une personne d’obtenir un avortement légal si elle ne veut pas être enceinte pour une raison quelconque, selon un sondage réalisé en juillet par Centre de recherche sur les affaires publiques de l’Associated Press-NORC. Les électeurs dans sept Étatsy compris les États conservateurs comme le Kentucky, le Montana et l’Ohio, ont soit protégé le droit à l’avortement, soit déjoué les tentatives de le restreindre lors des votes à l’échelle de l’État au cours des deux dernières années.

Les changements de position de Trump sur la politique de l’avortement ont commencé lorsque l’ancienne star de télé-réalité et développeur, qui s’était autrefois qualifié de « très pro-choix », a commencé à flirter avec l’idée de se présenter aux élections.

Avant de devenir président, Trump avait déclaré dans son livre « L’Amérique que nous méritons » publié en 2000 qu’il « soutiendrait effectivement une interdiction ». En 2016, il avait déclaré qu’il était « pro-vie avec des exceptions » mais qu’il « devait y avoir une forme de punition » pour les femmes qui cherchaient à avorter – une position qu’il avait rapidement inversée. Lors de la Marche pour la vie de 2018, Trump avait exprimé son soutien à une interdiction fédérale de l’avortement à partir de 20 semaines de grossesse.

Plus récemment, Trump a suggéré en mars qu’il pourrait soutenir une interdiction nationale des avortements autour de 15 semaines avant d’annoncer qu’il laisserait plutôt cette décision aux États.

Dans une interview accordée en avril au magazine Time, Trump a également déclaré qu’il devrait être laissé aux États le soin de décider s’ils souhaitent ou non poursuivre les femmes pour les avortements ou s’il faut surveiller les grossesses des femmes et a refusé de commenter sur l’accès à la pilule abortive mifépristone, qui fait l’objet d’une intense bataille juridique. Interrogé sur la mifépristone, il a seulement affirmé avoir « des opinions assez tranchées » sur la question et a promis de faire une déclaration qui n’a jamais eu lieu.

En mai, il a déclaré qu’il était ouvert à une réglementation sur la contraception avant reculer d’après la déclaration, affirmant que ses commentaires ont été mal interprétés.

Trump semble également avoir changé d’avis sur l’interdiction de l’avortement à six semaines de grossesse en Floride, qu’il avait précédemment qualifiée d’« erreur » et d’extrême. Le mois dernier, il a finalement déclaré qu’il allait voter contre une mesure de référendum d’État visant à abroger la loi et à inscrire le droit à l’avortement dans la constitution de l’État, un jour après qu’il semblait indiquer Il voterait en faveur de cette mesure. Il a déclaré aux journalistes que l’initiative émanait de démocrates « radicaux » et a faussement affirmé qu’elle autoriserait les avortements jusqu’à la naissance.

Laura Ungar à Louisville, Kentucky, a contribué à ce rapport.

